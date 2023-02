Sanremo 2023, il programma della settimana

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

La lunga scala verso il palco, le luci, il pubblico e l’orchestra: questi gli elementi principali del Festival di Sanremo 2023, condotto per il quarto anno consecutivo da Amadeus e con la collaborazione di un presentatore d’eccezione: il grandissimo Gianni Morandi. Tanta musica, certo, con 28 canzoni in gara dal 7 all’11 febbraio al Teatro Ariston, ma anche 4 meravigliose donne scelte per essere al fianco del conduttore e portare un po’ di loro stesse sulle tavole della storica location della Città dei Fiori.

Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini affiancano Amadeus in quella che deve essere una grande conferma, per lui, per il suo modo di intendere il Festival e per la Rai, che lo vuole al timone (almeno) fino al 2024. Vediamo insieme qual è il programma delle 5 serate del Festival.

Sanremo 2023, prima serata martedì 7 febbraio

Amadeus inaugura la prima serata del Festival di Sanremo. Al suo fianco c’è Gianni Morandi, co-conduttore fino alla finale, e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Si tratta di un grande debutto e di una scommessa vinta per il presentatore e direttore artistico, che l’ha fortemente voluta sul palco del Teatro Ariston.

Si esibiscono 14 degli artisti in gara, secondo la scaletta annunciata in conferenza stampa, mentre la classifica parziale scaturisce dalle votazioni disgiunte della Giuria della Stampa, Tv (1), Radio (2) e Web (3). Ciascuna delle giurie pesa per 1/3 sul conteggio finale dei voti. Il risultato delle preferenze espresse dalla sala stampa viene reso noto alla fine della serata.

Tra gli ospiti, è attesa Elena Sofia Ricci, che ha di fatto bruciato l’annuncio di Amadeus rivelando di essere presente alla prima serata, per la presentazione della fiction Fiori sopra l’inferno, ispirata alla storia di Teresa Battaglia e in onda su Rai1 dal 13 febbraio 2023. Come anticipato dall’Ansa, l’attrice romana scenderà le scale del Teatro Ariston sulle note di Combattente di Fiorella Mannoia.

Ricchissimo, poi, il parterre di ospiti musicali. Amadeus ha infatti centrato l’impresa di riunire i Pooh, attesi nella formazione storica composta da Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia. A loro si aggiunge Riccardo Fogli, uscito dal gruppo giugno 1970 per amore di Patty Pravo e della carriera solista, già presente per il cinquantennale festeggiato nel 2016 e che ha anticipato lo scioglimento definitivo. L’occasione è anche quella giusta per portare sul palco un omaggio a Stefano D’Orazio, batterista del gruppo scomparso per complicazioni legate al Covid il 6 novembre 2020. Il suo tributo era atteso anche nel 2021, poi saltato – tra le polemiche – per mancanza di tempo.

Ad aprire la serata sono i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, che cantano Brividi.

Sanremo 2023, seconda serata mercoledì 8 febbraio

Ascoltati i primi 14 brani in gara, Amadeus apre la seconda serata affiancato dalla giornalista – e conduttrice di Belve – Francesca Fagnani. Al suo fianco c’è ancora Gianni Morandi, che per l’8 febbraio diventa anche super ospite insieme ad Al Bano e Massimo Ranieri. I tre, che sono da anni il grande sogno del direttore artistico, si esibiscono sul palco del Teatro Ariston e per la prima volta tutti insieme.

La classifica parziale che deriva dalle prime due serate, che potrebbe non essere mostrata al pubblico da casa, è stilata in base alle votazioni disgiunte della Giuria della Sala Stampa, Tv (1), Radio (2) e Web (3). Ogni giuria pesa per 1/3, com’è accaduto per la prima serata.

Ospite in sala il comico Angelo Duro e i primi ospiti internazionali post pandemia, i Black Eyed Peas, annunciati da Amadeus nel corso di una delle edizioni domenicali del Tg1.

Sanremo 2023, terza serata giovedì 9 febbraio

La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo è Paola Egonu, vestita da Armani. Pallavolista del grandissimo talento e sempre in prima linea nelle cause che le stanno più a cuore, è stata la trascinatrice della Nazionale Italiana di volley nell’ascesa fino al primo gradino del podio agli Europei.

Il 9 febbraio si esibiscono tutti i 28 artisti in gara, con la classifica parziale che è redatta a seguito delle votazioni della Giuria Demoscopica e del televoto. I dati mostrati alla fine della serata emergono dalla media delle votazioni delle prime due serate – effettuate della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web – e di quella della Demoscopica con il televoto, che pesano ciascuno per il 50%.

Tornano inoltre i Måneskin, vincitori dell’edizione 2021 con Zitti e Buoni, forti del successo riscosso dopo il trionfo all’Ariston, all’Eurovision Song Contest e in giro per il mondo. La band di Damiano David è reduce dall’uscita del nuovo album di inediti – Rush – anticipato dall’irriverente singolo Gossip per il quale il frontman ha cambiato look, rasandosi i capelli a zero.

Atteso, inoltre, il grande Peppino Di Capri, annunciato da Amadeus nel corso dell’edizione delle 13,30 del Tg1 del 29 gennaio 2023.

Sanremo 2023, quarta serata venerdì 10 febbraio

Per la serata dei duetti, con brani scelti grandi successi degli anni ‘60, ’70, ’80, 90’ e’00 (come da Regolamento modificato a dicembre 2022), Amadeus ha scelto di co-condurre con Chiara Francini. Già annunciati gli ospiti musicali della serata, con un primo spoiler di Fiorello a VivaRai2 e con successiva conferma proprio nel corso del programma del mattatore siciliano.

Si esibiscono tutti i 28 artisti in gara, riportati qui sotto in ordine sparso:

Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba: Un’emozione da poco;

Ariete e Sangiovanni: Centro di gravità permanente (Franco Battiato);

Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31;

Colapesce Dimartino e Carla Bruni: Azzurro;

Colla Zio e Ditonellapiaga: Salirò;

Coma_Cose e Baustelle: Sarà perché ti amo;

Cugini di Campagna e Paolo Vallesi: La forza della vita e Anima mia;

Elodie e Big Mama: American Woman;

Gianluca Grignani e Arisa: Destinazione Paradiso;

GIanmaria e Manuel Agnelli: Quello che non c’è;

Giorgia ed Elisa, Luce (Tramonti a nord-est), Di sole e d’azzurro;

LDA e Alex Britti: Oggi sono io;

Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano): La fine;

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo: medley di Edoardo Bennato;

Levante e Renzo Rubino: Vivere (Vasco Rossi);

Madame & Izi: Via del Campo (Fabrizio De André);

Mara Sattei e Noemi: L’amour toujour (Gigi d’Agostino);

Marco Mengoni & Kingdom Choir: Let it be (Beatles);

Modà e Le Vibrazioni: Vieni da me (Vibrazioni);

Mr. Rain e Fasma: Qualcosa di grande (Lunapop);

Olly & Lorella Cuccarini: La notte vola (L. Cuccarini);

Paola e Chiara e Merk and Kremont: medley di Paola e Chiara;

Rosa Chemical e Rose Villain: America (Gianna Nannini);

Will e Michele Zarrillo: Cinque giorni (Zarrillo);

Shari e Salmo: un medley di Zucchero Sugar Fornaciari;

Sethu e bnkr44: Charlie fa surf (Baustelle);

Tananai e Don Joe: Vorrei cantare come Biagio Antonacci (Cristicchi);

Ultimo ed Eros Ramazzotti: un medley di Eros Ramazzotti.

Votano in maniera congiunta la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (come unico componente, con il peso del 33% sul conteggio finale), la Giuria Demoscopica (33%) e il televoto (34%). Alla fine della serata, sarà mostrata la classifica dei duetti. Tale classifica concorre alla composizione di quella finale, dalla quale emerge il vincitore dell’edizione 2023.

Ospiti sul palco: il cast di MareFuori 3, in cui compaiono i nuovi giovani Micciarella e Cucciolo.

Sanremo 2023, quinta serata sabato 11 febbraio

Torna Chiara Ferragni come co-conduttrice, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Si esibiscono tutti i 28 Big in gara, sottoposti al giudizio del solo televoto. Dalla classifica, mediata con i dati delle serate precedenti, emergono i primi 5 artisti (non più 3) che sono ammessi alla sfida finale. I voti sono azzerati e, stavolta, le canzoni vengono giudicate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, dalla Giuria Demoscopica, dal televoto. Il peso di ognuna delle componenti è rispettivamente 33%, 33% e 34%.

Ampio spazio è concesso agli ospiti, con i Depeche Mode che tornano all’Ariston senza Andy Fetcher e Gino Paoli, uno dei massimi esponenti della musica italiana.

Gli ospiti del palco galleggiante sulla Costa Smeralda

Come il 2022, il Festival di Sanremo propone il palco galleggiante sulla Costa Smeralda. Il primo a esibirsi è Salmo, che torna anche per la serata finale dell’11 febbraio. Si alternano poi Fedez, già presente al Festival col suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper Guè e infine Takagi e Ketra.

Gli ospiti del palco esterno in Piazza Colombo

Il progetto, avviato nel 2020 per il primo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, è stato accantonato a causa della pandemia e delle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. Dopo due edizioni, grazie alla collaborazione (ancora) col Comune di Sanremo, è allestito nuovamente il palco esterno in Piazza Colombo.

Sono attesi Achille Lauro (ospite fisso dell’edizione 2021 e in gara nel 2019, nel 2020 e nel 2022); Annalisa (esclusa dalla gara ma presente in Piazza Colombo), Piero Pelù (in gara per la prima volta con Gigante nel 2020); La Rappresentante di Lista (in gara nel 2021 e nel 2022; nel 2023 come autrice del brano dei Cugini di Campagna); Nek e Renga, pronti per un progetto congiunto che culmina con il concerto all’Arena di Verona del 5 settembre 2023.