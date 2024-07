Guida alla protezione solare per vivere l’estate al meglio

Sfatiamo sei falsi miti sulla crema solare e vediamo come riconoscerne una di qualità per prenderti cura della tua pelle e vivere l’abbronzatura in modo sano

Fonte: Canva Design I benefici della crema solare

Approfitta dell’arrivo dell’estate per prenderti cura della tua pelle ed evitare scottature e eritemi causati dai raggi UV grazie alla crema solare e scopri la vasta gamma di prodotti per la protezione solare disponibili presso la Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni, il punto di riferimento per la tua salute cutanea.

Vuoi conoscere tutti i segreti per una pelle sana e protetta? Qui troverai la guida giusta per combattere i temutissimi raggi UVB e UVA. Non tutti sanno che una corretta esposizione solare può “salvare la pelle”. Ne abbiamo parlato con la Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni per sfatare 6 falsi miti sulle creme solari che, ancora oggi, risultano molto diffusi e scoprire consigli utili a godersi l’estate e l’abbronzatura al meglio.

Falsi miti sulle creme solari

La crema solare non serve sempre: Falso.

Ogni volta che il nostro corpo è esposto ai raggi UV, anche se il cielo è nuvoloso, bisogna mettere la protezione.

La protezione solare non scade mai: Falso

Come tutti gli altri prodotti, anche le creme solari scadono, perdendo efficacia e lasciando la pelle scoperta.

La protezione non fa assorbire la vitamina D: Falso

Bastano 15-30 minuti di sole al giorno per ottenere la giusta quantità di vitamina D.

Chi ha la pelle scura non necessita protezione: Falso

I raggi del sole favoriscono l’invecchiamento della pelle di tutti, anche di chi ha più melanina.

Un’applicazione dura tutto il giorno: Falso

Per essere efficace, la crema solare deve essere riapplicata ogni 2 o 4 ore perché, a causa della luce, perde efficacia.

Tutte le protezioni solari sono resistenti all’acqua: Falso

Nessun prodotto è al 100% impermeabile, anche le creme water resistant vanno riapplicate dopo il bagno.

Consigli utili

Ingredienti da evitare: parabeni, solfati e profumi che possono causare irritazioni e allergie.

Fonte: Canva Design

Creme solari per bambini, quali scegliere?

Per i bambini è preferibile una protezione alta, ovvero un SPF 50 o 50+. Per i neonati fino a 6 mesi non sono indicati dei prodotti solari: ombra e vestiti sono gli strumenti a cui affidarsi. Lo studio FDA del 2019 ha evidenziato che l’applicazione di creme solari comuni, ricche di sostanze chimiche, porta a concentrazioni rilevabili nel sangue di quattro sostanze nocive: avobenzone, ossibenzone, octocrilene ed ecamsule. Per cui prediligi ingredienti naturali e marche alta qualità.

Come riconoscere una buona crema solare?

Un buon solare formulato con filtri minerali e vegetali dovrebbe contenere: oli ed estratti vegetali emollienti, lenitivi, elasticizzanti; nutrienti e idratanti; antiossidanti come la vitamina A, B, C, PP, D ed E che prevengono lo stress ossidativo della pelle.

Prenditi cura della tua pelle e goditi l’estate in totale sicurezza con i consigli e i prodotti della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni.