Frasi brevi sull’amicizia per bambini per insegnare il valore del legame

I bambini si contraddistinguono per la curiosità innata, e sin da piccoli sono abituati a creare legami speciali, spesso destinati a durare per sempre. Per questo motivo, è importante insegnare loro sin da subito il valore dell’amicizia, ma come farlo? DiLei ha raccolto alcune delle frasi brevi sull’amicizia per bambini, ma non solo: anche poesie e citazioni sugli amici molto significative e importanti. Perché, nel corso del tempo, si sono spese tante parole per cercare di descrivere quanto l’amicizia sia un enorme punto di riferimento nelle nostre vite.

Frasi brevi sull’amicizia per bambini

Quando si è piccoli – forse qualcuno di noi lo ricorda ancora – si è sempre abituati a far festa, a conoscere gli altri amici della scuola, a parlare, comunicare. Il bello di essere bimbi è che il mondo è una scoperta, una novità, e lo sono anche le conoscenze che si fanno sui banchi, all’asilo. Tanti legami nati in giovane età sono rimasti tali e si sono rafforzati col tempo. Ma come spiegare l’amicizia ai bambini? Come far comprendere loro l’enorme importanza del legame? Alcuni aforismi brevi sull’amicizia da leggere ai più piccoli.

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me. (Henry Ford)

L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere insieme il mondo. (Woodrow Wilson)

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. (Madre Teresa di Calcutta)

L’amico è la persona davanti alla quale posso pensare ad alta voce. (Ralph Valdo Emerson)

Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel García Márquez)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard) L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime. (Aristotele)

Un vero amico è colui che resta con te quando tutti gli altri ti abbandonano. (Walter Winchell)

Un vero amico è colui che resta con te quando tutti gli altri ti abbandonano. (Walter Winchell) Preferisco camminare con un amico nel buio, che essere solo nella luce. (Helen Keller)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo… (Rita Levi Montalcini)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo… (Rita Levi Montalcini) L’unico modo per avere un amico è esserlo. (Ralph Waldo Emerson)

Trova il tempo di essere amico, è la strada della felicità. (Madre Teresa)

L’amicizia è amore senza le sue ali. (George Gordon Byron)

Poesie sull’amicizia per bambini

Oltre alle frasi celebri sull’amicizia, è bello a volte soffermarsi sulle poesie sugli amici per bambini. Sono ideali da leggere a scuola, da scrivere in un diario, da recitare o semplicemente da dedicare. Perché, quando arriva il momento di scrivere il bigliettino per l’amico o l’amica del cuore, bisogna lasciare andare la penna sul foglio e citare una filastrocca sull’amicizia per bimbi.

È tanto bello quando si è amici, giocare insieme, sentirsi felici. Col mio amico è bello parlare, aver mille segreti da raccontare e ridere insieme ridere assai: i motivi per ridere non mancano mai. Certo, a volte può capitare di ritrovarsi a litigare e in quei momenti dirsi: Addio, tu non sei più amico mio! Presto però lo vai ad abbracciare senza di lui non sai proprio stare. E ancor per mano contenti e felici camminano insieme i veri amici. (Gyo Fujikawa)

Lo sai cosa vuol dire essere amici? Vuol dire che non mi tradisci mai. Che io ci credo, a tutto ciò che dici, che io mi fido, di tutto ciò che fai. Vuol dire fare insieme tanta strada. Vuol dire che qualunque cosa accada io da te non m’aspetto nessun male. È questo, amico mio: mai nessun male. (Bruno Tognolini)

Dice un proverbio dei tempi andati “Meglio soli che male accompagnati”. Io ne so uno più bello assai: “In compagnia lontano vai”. Dice un proverbio, chissà perché: “Chi fa da solo fa per tre”. Da questo orecchio io non ci sento: “Chi ha cento amici fa per cento!”. Dice un proverbio ormai da cambiare: “Chi sta solo non può sbagliare!”. Questo, io dico, è una bugia: “Se siamo tanti si fa allegria!”. (Gianni Rodari)

Tutti per uno, uno per tutti. È questo il patto che noi giuriamo nei giorni belli, negli anni brutti. Tutte le foglie da un unico ramo e tutti i fiumi in un solo mare, tutte le forze in un solo braccio e questo braccio ce la può fare. Voi ce la fate se io ce la faccio, perché non resti più indietro nessuno: uno per tutti, tutti per uno. (Bruno Tognolini)

10 frasi sull’amicizia da condividere con i bambini

I bambini imparano fin da piccoli il valore della condivisione. Le interazioni reciproche, infatti, permettono loro di sviluppare tante abilità: con i propri amici, si è creativi, si dà sfogo alla fantasia. Giocare insieme agli amici sin dalla più tenera età è anche un modo per apprendere la cooperazione, il cosiddetto gioco di squadra. Ma arriva sempre il momento di suddividere i conoscenti dagli amici: coloro che ci sono sempre, che sono un faro di speranza. Ed è per questo motivo che abbiamo raccolto le più belle frasi sull’amicizia da far leggere ai bambini.