Cosa significano i braccialetti della fortuna brasiliani

I braccialetti portafortuna sono un accessorio che tutti abbiamo indossato almeno una volta nella vita. Sono spesso legati ai ricordi dell’estate, normalmente da bambini li compravamo in spiaggia. Quelli brasiliani sono popolari in tutto il mondo, pensati per portare fortuna a chi li indossa, ogni colore trasmette un messaggio o un desiderio.

Indossati principalmente intorno al polso, alla caviglia o avvolti ai manici delle borse, sono un simbolo di fede e buona fortuna che in Brasile hanno una lunga storia.

Conosciuti come nastri Bonfim, Bahia Bands o braccialetti della fortuna, in questo nostro approfondimento potrai scoprire la loro origine e il significato che si nasconde dietro ogni colore.

Braccialetti brasiliani portafortuna: storia e significato

Fatti di stoffa, nylon o acetato, questi oggetti semplici che a prima vista sembrano solo un accessorio simpatico, hanno in realtà una storia di fede religiosa, che risale a tanto tempo fa. Nati intorno al 1754, con il nome “Medida do Bonfim” (misura di Bonfim), quando nella basilica di Nosso Senhor do Bonfim nella città di Salvador, capitale dello Stato di Baia e principale centro della cultura afrobrasiliana, fu portata una statua di Gesù Cristo.

Furono creati lunghi 47 cm, riprendendo la lunghezza del braccio della statua. La chiesa divenne famosa perché vi accadevano molti miracoli di guarigione. Le persone che andavano a pregare in quel luogo sacro indossavano i Medida do Bonfim intorno al collo, usandoli come collane, a cui appendevano ciondoli e immagini religiose, per ringraziare di aver ottenuto una grazia.

Erano nastri fatti di seta recanti scritte fatte a mano, in argento o con inchiostro, e venivano regalati dai religiosi ai fedeli che avevano lasciato un’offerta. Ancora oggi sono simbolo della città di Salvador e della fede dei bahiani, li potete vedere sparsi in tutta la città e in tutto lo stato. Sui braccialetti della fortuna brasiliani è scritta la frase: “Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia”, ovvero “ricordo del salvatore di Bahia”.

Si indossano legati al polso o alla caviglia e i fedeli credono che i braccialetti della fortuna quando si rompono da soli, abbiano il potere di esaudire tre desideri. In Brasile sventolano alle sbarre delle chiese in onore del santo cui il luogo di culto è dedicato. La Basilica del Senhor do Bonfim a Salvador, risplende tutto l’anno di migliaia di nastri colorati legati alla cancellata davanti alla facciata. Ogni tre o quattro mesi, vengono bruciati in una cerimonia cattolica per fare spazio a nuovi desideri e nuovi nastri.

Braccialetti della fortuna: come funzionano

Il modo in cui i nastri dei braccialetti portafortuna vengono legati e tolti è fondamentale. Sono avvolti intorno al polso, meglio se quello sinistro e poi legati con tre nodi. A ogni nodo deve corrispondere un desiderio e non devono essere tolti finché non si rompono da soli, allora i 3 desideri si avvereranno. Tagliarli porta sfortuna e bisogna farseli mettere da un amico, perché la leggenda narra che legandoseli da soli i desideri non si avvereranno.

Indossare un Bahia Band è un modo per non dimenticare i propri obiettivi, desideri e sogni. Normalmente i braccialetti brasiliani iniziano a sfilacciarsi dopo sei / sette settimane. Posso durare dai due ai cinque mesi, molto dipende dalla qualità del materiale e dal tuo stile di vita.

Significato dei colori dei braccialetti della fortuna

A ogni diverso colore di un braccialetto della fortuna corrisponde un significato che si lega al desiderio.

Grigio: percorso verso la pazienza e la comprensione del prossimo;

Verde scuro: desiderio di denaro, stabilità economica;

Verde: voglia di vivere e di rinnovamento;

Rosso: forza, passione;

Viola: voglia di spiritualità;

Rosa caldo: amicizia;

Bianco: percorso verso la saggezza e la pace interiore;

Arancione: speranza di ottenere più coraggio, energia, gioia, entusiasmo;

Giallo: desiderio di avere idee di successo, intelligenza;

Turchese e azzurro: desiderio di amore e pace;

Blu scuro: un desiderio di benessere, fertilità e salute, di buon auspicio per i matrimoni.

Quando vedrai un Bahia Band di un determinato colore legato al polso di qualcuno, ora saprai cosa desidera per sé stesso e per il suo futuro.