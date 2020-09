Letizia di Spagna compie 48 anni e incanta. Mentre i suoi capelli grigi fanno tendenza

editato in: da

Letizia di Spagna cambia look: dalle mini alle maxi gonne

Letizia di Spagna compie 48 anni, è nata infatti il 15 settembre 1972. Il mezzo secolo si avvicina e la Regina è semplicemente divina, una delle teste coronate più affascinanti al mondo. Quest’anno però il suo è un compleanno particolare, forse più sottotono degli altri.

Infatti, sua figlia Leonor è stata costretta a tornare in quarantena dopo che un compagno è risultato positivo, costretta all’isolamento anche la secondogenita Sofia che così ad appena due giorni dall’inizio della scuola si sono ritrovate nuovamente a seguire le lezioni da casa. Questo però non ha impedito a Letizia di attendere ai suoi doveri di Corte. Così, la Sovrana ha visitato il collegio pubblico Nuestra Señora del Patrocinio a Milagro in Navarra, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021.

Letizia è splendida anche quando ricicla capi low cost. Eccola dunque optare un top grigio di Zara, che ha già indossato nel 2018, abbinato a un paio di pantaloni neri di Hugo Boss e alle sue amatissime scarpe in corda, vere protagoniste dell’estate, firmate Castaner. Per la Regina il tempo sembra non passare mai.

A 48 anni la moglie di Felipe è in gran forma. Il suo fisico esile, che a volte la fa apparire fin troppo magra, è tonico e muscoloso. Letizia si può permettere di indossare quello che vuole ed è sempre perfetta, perfino quando ha osato con gli stivali cuissard, non proprio “regali”. C’è solo una parte del suo corpo che ha deciso di non mostrare più: le ginocchia. Così le longuette hanno preso il posto delle mini e i pantaloni sono sempre più presenti nel guardaroba di Letizia.

La Regina di Spagna è indiscutibilmente un’icona di stile e più volte ha dato lezione a Kate Middleton e Meghan Markle. Ogni volta che indossa qualcosa crea un must. Persino i suoi capelli grigi sono diventati di tendenza. Letizia infatti non si è fatta problemi a mostrare qualche filo d’argento in eventi pubblici, anche di particolare importanza, come la cena di gala tenutasi a Seul nel 2019. Addirittura, l’anno prima i capelli bianchi della Sovrana furono al centro di un acceso dibattito che si è concluso con la sua promozione a pieni voti.

Per la Sovrana comincia ora un periodo importante. I 50 anni sono vicini e le sue figlie, Leonor e Sofia, si avviano a diventare adolescenti e presto giovani donne. Quando la Principessa delle Asturie compirà 18 anni, nel 2023, avrà un ruolo sempre più importante a Corte e i suoi impegni, in vista di salire al trono, saranno sempre più numerosi. Non da meno, la sorella avrà un ruolo di primo piano nella Famiglia Reale. Letizia quindi nei prossimi anni avrà il compito di preparare le sue ragazze al futuro che spetta loro.