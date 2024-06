I benefici degli integratori di magnesio e potassio

Fonte: Canva Design Benefici degli integratori di magnesio e potassio

Quando arriva l’estate, si sa, arriva anche il caldo! Per questo, è fondamentale preparare, sostenere e rafforzare il proprio organismo tramite i giusti integratori di sali minerali, inseriti all’interno di una routine quotidiana.

A cosa servono i sali minerali

Questi sono fondamentali per il benessere di tutto il corpo; difatti, sono coinvolti in processi metabolici vitali come reazioni enzimatiche, contrazione muscolare, trasporto di ossigeno e formazione delle ossa. È importante sapere però quali scegliere per mantenere alta l’energia e combattere le giornate più torride. Lo abbiamo chiesto alla Farmacia Eredi Marino Dr.Giovanni e la risposta è semplice: Magnesio e Potassio.

Il magnesio è essenziale per la normale funzione muscolare e psicologica, riducendo il senso di stanchezza e fornendo la giusta energia. Questo minerale è fondamentale per numerose reazioni biochimiche nel corpo, compresa la produzione di energia.

Il potassio, invece, aiuta a mantenere l’equilibrio dei fluidi nel corpo ed è un caro amico del cuore, poiché aiuta a stabilire la pressione sanguigna, la quale tende a scendere con le alte temperature estive. Mantenere adeguati livelli di potassio è cruciale per prevenire la disidratazione e garantire il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso.

Pericoli della carenza di sali minerali

La perdita di sali minerali può causare:

Stanchezza e spossatezza

Crampi muscolari

Aumento della frequenza cardiaca e affanno

