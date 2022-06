“Isola 2022”, la coraggiosa Pamela Petrarolo sopravvive da sola

L'Isola dei Famosi non è un reality come gli altri. Sarà per la fame, saranno le condizioni ambientali e climatiche estreme, sarà la lontananza da casa che pesa quasi più del vuoto nello stomaco. Quel che è certo è che, nel tempo, emerge chi realmente è dotato di grande coraggio e forza d'animo. E quest'anno lo scettro di più coraggiosa tra le naufraghe va senza dubbio a Pamela Petrarolo che sta sopravvivendo completamente da sola su un'isola deserta.