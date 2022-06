“Isola 2022”, Edoardo costretto a lasciare il gioco. Ma per noi ha già vinto

Un reality show è solo un gioco, su questo non ci sono dubbi. Anzi, “non è la vita reale” per citare Edoardo Tavassi nell’ultima (iconica) lite con Mercédesz Henger in quel di Cayo Cochinos. Ma proprio lui, che nella centesima puntata dell’era Mediaset dell’Isola dei Famosi è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa di un brutto infortunio, ci ha dimostrato una cosa: che anche se sei il “fratello di” e nessuno scommetterebbe su di te un centesimo, puoi sbocciare come un fiore a primavera. E diventare in assoluto uno dei naufraghi più amati di sempre.

“Isola 2022”, Edoardo Tavassi lascia a causa di un infortunio

La notizia dell’infortunio di Edoardo Tavassi aveva già messo i fan in allarme. Del resto dopo mesi trascorsi tra fame, stenti e prove fisiche a dir poco pesanti è ovvio che i corpi debilitati dei naufraghi subiscano una battuta d’arresto. Stavolta il destino, però, non è stato clemente con Edoardo: la diagnosi dei medici non gli ha lasciato scampo e con la lesione grave di legamenti è stato costretto ad abbandonare il gioco.

Stava già assaporando la finale e lasciare i suoi compagni ad appena sette giorni dalla fatidica data (il prossimo 27 giugno) è stato un duro colpo. C’era amarezza negli occhi di Edoardo Tavassi, tristezza nelle sue lacrime. Il pianto sincero di un uomo che ha vissuto l’Isola appieno, entrando come “fratello di” e uscendone come rinnovato, più consapevole e certo di aver acquistato molta più sicurezza in sé stesso.

Il naufrago, sollecitato da Ilary Blasi, ha spiegato meglio quanto accaduto il giorno dell’incidente: “Io praticamente stavo indirizzando Carmen a tornare [dopo una prova in cayuco, ndr]. Quando era arrivata a riva, ho sbattuto su uno scoglio. Ma solo quando sono uscito ho sentito un rumore strano e non riuscivo più a piegarlo. Come delle coltellate al ginocchio. Non ho mai sentito un dolore così intenso nella mia vita“. Da lì sono seguiti diversi giorni in ospedale, lontano dai suoi compagni di avventura, fino alla 24esima puntata. L’ultima per Edoardo.

Edoardo si ritira tra le lacrime (e l’incredulità) dei naufraghi

L’Isola dei Famosi è un reality che mette a dura prova il coraggio, la forza ma soprattutto l’animo dei naufraghi che vi partecipano. E non importa quanto si è “vip” o meno: tutti, indistintamente, devono aver a che fare con i propri limiti e le proprie paure, con i propri difetti ma anche con quei pregi che non si sa magari di avere. E il percorso di Edoardo è stato quello del perfetto naufrago, quello di un uomo entrato quasi per caso e che si è dimostrato ben oltre le aspettative del pubblico, conquistandolo giorno dopo giorno a suon di battute divertenti e una sincerità che spesso manca nel mondo dello spettacolo.

Ma Edoardo non ha conquistato soltanto il pubblico. Ha fatto breccia nel cuore di Mercédesz Henger, nonostante un rapporto altalenante fatto di alti e bassi, momenti di tenerezza e accesi litigi. Insomma, una coppia che ci ha fatto sognare, dubitare, appassionare e che speriamo possa aver occasione per far chiarezza sui propri sentimenti. Tavassi ha legato anche con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, persone tanto lontane da lui ma con le quali ha costruito un’amicizia profonda.

Il suo ritiro ha lasciato tutti di stucco, nessuno dei tre poteva credere alle parole di Ilary e dello stesso Edoardo. A riprova del fatto che la sua mancanza si farà sentire, eccome, anche se per i pochi ultimi giorni di reality che restano.

“Isola 2022”, perché Edoardo Tavassi ha già vinto

È vero che all’Isola vince chi arriva in finale e supera le ultime, decisive prove. Ma Edoardo è l’eccezione, il vincitore morale se così possiamo definirlo e i motivi sono molteplici. Al suo ingresso c’era chi lo criticava perché “raccomandato” dalla sorella Guendalina, vedendo in questo legame di parentela l’unica ragione per cui avrebbe potuto essere accettato in un programma del genere. E in parte avevano ragione, non possiamo negarlo.

Però Edoardo ha fatto molto di più. Non ha perso tempo per scrollarsi di dosso quell’etichetta scomoda di “fratello di” e ha affrontato il suo percorso in modo cristallino, sincero, anche correndo il rischio di mettersi contro gli altri naufraghi. Questa sincerità lo ha ripagato sia agli occhi del pubblico del reality che a quelli dei suoi compagni di avventura, tanto da diventare un punto di riferimento per tutti.

Non è mai stato troppo atletico, ha sempre fatto ironia sui chili di troppo e la “relazione” speciale con la sua stuoia, dove trascorreva intere giornate a oziare. Forse è proprio questo il più grande punto di forza di Edoardo Tavassi: non si è mai preso troppo sul serio, ci ha permesso di identificarci in lui con le sue paure, le sue insicurezze e la sua adorabile goffaggine. E quella medaglia che Alvin gli ha messo al collo con grande emozione è più che meritata.