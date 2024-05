Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Stasera 29 maggio 2024 torna in onda l’Isola dei Famosi, terzultima puntata prima della finalissima, fissata per il 5 giugno. Vi sveliamo le anticipazioni sulla puntata, che torna dopo il pathos di domenica, tra cui l’eliminazione di Dario Cassini tra lo stupore generale. Vladimir Luxuria, alla conduzione di questa edizione, accompagna i naufraghi verso la finale: non mancano litigi e preoccupazioni, con Matilde Brandi (in nomination) sotto accusa.

Isola dei Famosi 29 maggio 2024: le anticipazioni della puntata

Non sono mancati i litigi in questi giorni sull’Isola dei Famosi. In particolare, ad essere finita sotto accusa è la showgirl Matilde Brandi, per il litigio con Artur Dainese. Ambedue sono in nomination stasera ed è atteso un faccia a faccia, che dunque anticipa scintille. Il motivo della discussione? Un grande classico per il reality show, ovvero il cibo. La Brandi ha accusato Artur di pensare unicamente a se stesso. Il modello, dopo essere andato a pesca, ha detto: “Questo e altro per voi”, ma la Brandi gli ha dato del bugiardo con un gesto.

C’è grande preoccupazione, invece, per Edoardo Stoppa. Le sue condizioni fisiche all’Isola sono state messe a dura prova, come ha detto anche la moglie, Juliana Moreira. “Si parlava di una ustione e la produzione aveva accennato a qualche problema alle mani anche un’altra volta. Sapendo che si nasconde ogni volta che si fa male, quando ha detto ‘si vedono i muscoli’, mi sono preoccupata”. Ci attende una puntata ricca di colpi di scena, dunque.

Nella puntata del 29 maggio 2024 dell’Isola dei Famosi in nomination troviamo Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli e Matilde Brandi. Secondo i sondaggi, rischiano due donne, ovvero Karina e Linda. L’ultimo eliminato di questa edizione è Dario Cassini, nella diretta di domenica 26 maggio.

Chi è il favorito alla vittoria dell’Isola dei Famosi

Chi è il naufrago che potrebbe vincere l’Isola dei Famosi 2024? Ad avere conquistato gli spettatori troviamo proprio Edoardo Stoppa, seguito da Samuel Peron, Aras Senol ed Edoardo Franco. Anche Matilde Brandi non andrebbe sottovalutata, poiché è molto amata dal pubblico. Ad oggi 29 maggio, sono 10 i naufraghi ancora presenti sull’Isola. Dopo l’eliminazione di stasera, è prevista una nuova puntata domenica 2 giugno: la semifinale. Potrebbero cambiare dunque le dinamiche del giorno per arrivare ai finalisti e avere un’idea più chiara del super favorito.

Dove vedere l’Isola dei Famosi

La diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi si conclude mercoledì 5 giugno 2024, come anticipato da DavideMaggio. Una piccola chiusura anticipata per l’edizione condotta da Vladimir Luxuria, che ha registrato il record in negativo peggiore della storia: la puntata del 22 maggio è stata la meno vista di sempre. Nonostante i cambiamenti apportati al gioco e alle dinamiche del reality (cosa già vista con il Grande Fratello), il programma non è decollato, totalizzando sempre meno spettatori, una puntata dopo l’altra: un flop impossibile da scongiurare.

La terzultima puntata dell’Isola va in onda stasera 29 maggio 2024, con la conduzione di Vladimir Luxuria; Sonia Bruganelli e Dario Maltese tra gli opinionisti e, infine, Elenoire Casalegno come inviata. L’appuntamento è su Canale5 a partire dalle 21,30 circa, e si può vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.