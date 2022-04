Frasi d’amore per lei, per aprirle il tuo cuore

L’amore può essere espresso in vari modi, ma attraverso le parole, magari guardando negli occhi l’altra persona, è una delle forme che arriva diretta al cuore. È sempre il momento giusto per aprire il proprio cuore alla donna amata e farle sapere quanto è speciale e importante per te. La letteratura ha prodotto una moltitudine di componimenti dedicati alle figure femminili e adatte sia per i caratteri più dolci e teneri che per chi cerca qualcosa di espressivo ma non eccessivamente romantico. Se vuoi dedicare qualche parola efficace alla donna della tua vita per fargli sapere quanto l’apprezzi e come rappresenti un appoggio sul quale puoi sempre contare, con DiLei, trovi una selezione di frasi d’amore per lei, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi d’amore per lei

Alcune volte può risultare difficile trovare le parole giuste per esprimere i propri sentimenti alla persona amata e farle comprendere quanto la sua presenza nella nostra vita sia fondamentale. Far sentire la propria compagna amata e apprezzata è il gesto più dolce in una relazione. Se si sta cercando la frase ideale per comunicare tutto l’amore che si prova per una donna, di seguito trovate una serie frasi e aforismi d’amore per lei, dai quali si può prendere spunto per una dedica speciale.

E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. (Charles Bukowski)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare, Amleto)

Se tardi a trovarmi, insisti. Se non ci sono in nessun posto, cerca in un altro, perché io sono seduto da qualche parte, ad aspettare te. (Walt Whitman)

Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. (Franz Kafka)

Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d’aria e il prodigio sei tu. (Cesare Pavese)

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)

Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza, un po’ del tuo amore basta a colmare la mia vita. (William Shakespeare)

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore. (Victor Hugo)

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te. (George Sand)

E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell’impeto di quel che provo per te. (David Grossman)

L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr Seuss)

Frasi d’amore per lei che fanno commuovere

L’amore è il sentimento più nobile che gli esseri umani riescono a provare e ci sono parole che riescono a toccare così profondamente le corde dell’anima dell’altra persona da far affiorare lacrime di gioia. Se si stanno cercando frasi intense e talmente dolci da far piangere la propria compagna, qui alcuni esempi di aforismi per far commuovere la donna amata.

Ti ho amato prima di saperlo e forse è solo così che si ama. (P. C. Freitas)

E come ogni giorno, ti amo di più oggi, più di ieri e meno di domani (Rosemonde Gerard)

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo, ti amerò anche allora. (Cassandra Claire)

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti. (Pablo Neruda)

Ti amo: non so scrivere altro, non trovo che questa unica frase da scriverla, sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli. (Christian Bobin)

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto. (Nazim Hikmet)

La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull’acqua e non affonda. (Nizar Qabbani)

La donna uscì dalla costola dell’uomo; non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. (Matthew Henry)

La frase più bella d’amore è quando mi dici “amore” senza dirlo. E ti rimane sugli occhi. (Roberto Giovannetti)

Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo, ma è solo amore. (Khalil Gibran)

Frasi d’amore per lei originali

L’originalità è sempre apprezzata ed è possibile anche fare dichiarazioni d’amore particolari e lontane dai soliti canoni del romanticismo. Magari puntando su una caratteristica precisa della propria compagna o usando l’ironia per far capire all’altra persona quanto la sia ama, strappandole anche una risata. Se stai cercando un’espressione insolita e diversa dalle formule più classiche, ecco qualche suggerimento sugli aforismi e le citazioni più originali da dedicare alla tua lei.

Per qualche motivo che ignoro mi piaci moltissimo. Molto, niente di irragionevole, direi quel poco che basta a far si che di notte, da solo, mi svegli e non riuscendo a riaddormentarmi, inizi a sognarti. (Franz Kafka)

T’odio quanto t’amo, pazza di cui vado pazzo. (Charles Baudelaire)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (Dal film A beautiful mind)

E quell’amore che arriccia il tuo naso tocca il mio stupido cuore. (Fred Astaire)

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert)

Non dimenticarti mai di me, perché se solo io pensassi che tu possa farlo, non ti lascerei mai. (A. A. Milne)

E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d’aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai! (Hermann Hesse)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. (Jorge Luis Borges)

Ogni battito del mio cuore è un “ti amo” che vorrebbe ti dicessi. (Alberto Martini)

Oh, che fatica mi costa amarti come ti amo! Per il tuo amore duole l’aria, il cuore e il cappello. (Federico García Lorca)

Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito. (Jim Morrison)

Frasi d’amore per lei tratte da canzoni

La canzone d’amore italiana è rinomata in tutto il mondo. I cantautori nostrani hanno prodotto un vasto repertorio di brani dedicati all’amore e alla persona che ha rubato il loro cuore. Che si tratti di una dedica al colpo di fulmine per una ragazza appena conosciuta oppure di una dichiarazione per la compagna di una vita, di seguito alcuni degli aforismi e delle citazioni d’amore per lei tratte dalle canzoni italiane.