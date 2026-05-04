Achille Lauro, la dolce dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico: “Sei un regalo”

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IPA Achille Lauro, la dolce dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico

Laura Pausini sta conquistando il mondo un palco alla volta. Il suo tour internazionale è un viaggio emozionante che le sta dando grandi soddisfazioni. E la cantante romagnola non smette di fare regali al suo pubblico d’oltreoceano: a Città del Messico ha voluto sorprendere tutti portando sul palco niente meno che Achille Lauro per cantare insieme la versione in lingua di 16 marzo lasciando il pubblico senza fiato.

E a concerto finito, è stato proprio il cantante romano a voler fissare quella magia con una dedica bellissima sui social tutta per lei.

Achille Lauro, la dedica a Laura Pausini dopo il duetto in Messico

Laura Pausini non si ferma mai, e quando lo fa è solo per prendere la rincorsa. Il tour di Io Canto 2 la sta portando in giro per il Sud America e ogni tappa sembra confermare che, fuori dall’Italia, Laura è considerata una superstar nel senso più pieno della parola.

A Città del Messico la serata ha preso una piega inaspettata e bellissima, perché a un certo punto sul palco è salito Achille Lauro. Insieme hanno cantato 16 marzo, una delle canzoni più intime e potenti del cantante romano. Un’intesa che non sorprende chi li aveva già visti insieme all’Ariston durante Sanremo 2026 e che dal vivo, davanti a un pubblico che impazziva, ha assunto tutt’altra intensità.

Finita la serata, Achille ha voluto fare un regalo alla collega. Sui social è apparsa una dedica in cui il cantante ha ringraziato e ha raccontato cosa vuol dire, per lui, stare vicino a una donna come Laura Pausini.

“Quello che Laura Pausini ha costruito all’estero è sopra ogni immaginazione. Forse non ci rendiamo davvero conto di cosa abbia fatto questa artista incredibile e di cosa significhino le sue canzoni per il mondo. Vederlo e viverlo non è solo un onore unico, ma anche una nuova consapevolezza che tutto è possibile. Laura non solo mi ha spronato, invitato, coccolato, presentato al Messico, ma mi ha costantemente aiutato a creare dei legami per provare a proseguire questo percorso in futuro”, ha scritto il cantante.

“Non smetterò mai di ringraziarla e continuo a pensare che i più grandi personaggi che ho avuto il privilegio di incontrare nel mio percorso abbiano in comune. La purezza, la passione e la generosità. Laura, sei un regalo per tutta l’Italia e meriti davvero la carriera da superstar che hai. Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo da ogni parte del SudAmerica!”.

Laura Pausini ritrova il sorriso e risponde ad Achille Lauro

Lontana dalle polemiche che in Italia avevano accompagnato l’uscita di Io Canto 2 – un album di cover che aveva fatto storcere più di un naso – Laura sembra aver trovato il suo rifugio perfetto: il palco internazionale, dove il pubblico la ama senza troppi sottotesti. All’estero le discussioni restano a casa, e lei se lo gode.

Certo, il tour non è stato privo di momenti curiosi: la cantante si è fermata più volte durante i live, interrompendo l’atmosfera per ragioni che non sempre hanno convinto tutti. Una gestione del palco che ha sollevato qualche sopracciglio, ma che evidentemente non ha intaccato il rapporto con il suo pubblico sudamericano, che continua ad adorarla incondizionatamente.

E alla dedica di Achille ha risposto con la stessa generosità: “Lauro, fratello… sei già messicano!”, aggiungendo: “Che felicità cantare con il mio Achille Lauro per la prima volta dal vivo in spagnolo. Ti amo così tanto, e sono così orgogliosa di te. Tutti ti amiamo, e ora non solo in Italia”.