Aforismi e frasi sul mare e l’amore per tutte le occasioni

La sabbia dorata che si insinua tra le dita dei piedi, il sole che scende lento dietro l’orizzonte e le piccole onde spumose che si infrangono sul bagnasciuga, con il loro soave sciabordio: il mare è uno degli elementi più potenti e al contempo romantici che esistano al mondo. Non a caso lo associamo spesso all’amore, e grandissimi artisti hanno riprodotto questo legame in splendide canzoni, dipinti celebri e bellissime pagine di letteratura. Sei alla ricerca della caption giusta da inserire sotto alle tue foto di Instagram delle vacanze al mare o di una dolcissima frase da dedicare al tuo partner? Con DiLei trovi un’ampia selezione di citazioni e aforismi sul mare e l’amore, perfetti per ogni occasione.

Frasi romantiche sul mare e l’amore

La potenza del mare si mescola a quella dell’amore, in un legame così solido che viene celebrato ormai da secoli. E lo spettacolo di quella immensa distesa azzurra è il sogno di tutti gli innamorati: passeggiare mano nella mano sulla spiaggia, distendersi insieme al sole e scambiarsi un bacio al sapore di sale sono gesti che ci scaldano il cuore. Ecco alcune delle più dolci e poetiche frasi d’amore che hanno come protagonista proprio il mare, la sua infinità vastità e la sua bellezza senza limiti.

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare)

Amatevi vicendevolmente, ma il vostro amore non sia una prigione: lasciate piuttosto un mare ondoso tra le due sponde delle vostre anime. Riempitevi la coppa uno con l’altro, ma non bevete da una sola coppa. Scambiatevi a vicenda il vostro pane, ma non mangiate dallo stesso pane. Cantate insieme e danzate e siate allegri, ma che ciascuno sia solo. (Khalil Gibran)

Ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta. (Nazim Hikmet)

Un vecchio amore è come un granello di sabbia, in un occhio, che ci tormenta sempre. (Voltaire)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

Ogni tanto il cielo si inventa una scusa per accarezzare il mare, così come vorrei io poter fare ora con te.

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

Una donna conosce la faccia dell’uomo che ama come un marinaio conosce il mare aperto. (Honoré De Balzac)

Quando si è fragili emotivamente, basta guardare un panorama, ascoltare il suono del mare e ricordarsi il volto delle persone con cui siamo stati fino a qualche istante prima. (Banana Yoshimoto)

Anche se saremo lontani dal mare, quando mi abbraccerai sentirai scorrere in me venti e maree, perché il mare è con me, dentro di me.

Tanti fiumi sgorgheranno dal mare e l’anno invertirà il corso delle sue stagioni prima che il mio cuore muti il mio amore per te: sii come desideri, ma non diventarmi estranea. (Properzio)

Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente! (Federico De Roberto)

Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo. (Virginia Woolf)

Fidati del tuo cuore se il mare prende fuoco e vivi per amore anche se le stelle camminano all’indietro. (Edward Estlin Cummings)

Vicino al mare, d’autunno, il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma e in primavera, amore, voglio il tuo riso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia patria sonora. (Pablo Neruda)

La persona giusta è quella che ti porta a vedere il mare d’inverno.

L’amore è il mare dei sentimenti, li contiene tutti. (Menotti Lerro)

Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi l’ascolta? (Khalil Gibran)

Frasi sul mare al tramonto e l’amore

Quando il sole scende verso l’orizzonte, specchiandosi per gli ultimi istanti sull’acqua turchese, il mare si riempie di magia. Il momento del tramonto è quello più romantico, e tutti gli innamorati lo sanno. Tanti sono gli aforismi che raccontano la bellezza di questi pochi istanti che trasformano il cielo in un acquerello color rosso fuoco, spegnendosi poi nel blu della notte, lasciando che siano solo le stelle ad illuminare la distesa infinita del mare. Ecco qualche frase dolcissima da dedicare al tuo partner per vivere lo spettacolo del tramonto in spiaggia.

Sappi che io saluto l’aria, l’oceano e la terra ogni giorno al tramonto per amor tuo. (Walt Whitman)

Potremmo fermarci qui, ad aspettare il tramonto da questa terrazza sul mare. La brezza leggera. I pensieri che si intrecciano tra le dita e i tuoi capelli mossi. Il collo scoperto e io che sorrido. (Fabrizio Caramagna)

L’amore è l’abbraccio del mare, la carezza del tramonto e due persone che si tengono per mano.

Si cercano le labbra per baciarsi come il sole cerca il mare per tramontare.

Vieni con me, vieni al mio fianco a guardare con i miei occhi versarsi nel mare il tramonto. (Meira Delmar)

Se mai esistesse una ricetta per l’innamoramento, sicuramente il tramonto sul mare sarebbe tra i principali ingredienti.

Frasi sul mare di notte e l’amore

Anche di notte il mare offre uno spettacolo emozionante, complice la luna che sembra guardarci da lontano, con fare materno. Quando ormai tutto intorno c’è solo silenzio, e lo sciabordio delle onde è l’unico suono che ci giunge all’orecchio, il mare diventa pura poesia.

Cielo e mare sono come due specchi che di giorno si riflettono, di notte si ascoltano.

Amarsi è appartenersi come la luna e il mare.

A riflettere sul mare di notte ci sono solo la luna e gli innamorati.

Frasi delle canzoni sul mare e l’amore

Mare e amore sono due temi che, nelle canzoni, hanno sempre fatto rima. Molti grandi artisti si sono cimentati in questo binomio, scrivendo bellissime parole che rimarranno immortali nel nostro cuore. Ecco alcune delle più belle frasi delle canzoni che parlano del mare e dell’amore.