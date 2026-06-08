Isola dei Famosi 2026 al via con Selvaggia Lucarelli, ma è allarme tsunami

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Selvaggia Lucarelli

Tutto pronto per L’Isola dei Famosi 2026. O quasi. La nuova edizione del reality show di Mediaset è stata segnata da un evento che ha attirato l’attenzione ben oltre il mondo dello spettacolo.

Nelle Filippine, dove la trasmissione verrà registrata nei prossimi mesi, un terremoto di magnitudo 7.8 ha provocato vittime, feriti e fatto scattare l’allerta tsunami in diverse aree costiere del Paese. Una notizia arrivata proprio mentre cast e produzione stavano raggiungendo l’arcipelago asiatico per dare il via alle riprese.

Tra i protagonisti di questa nuova avventura televisiva c’è anche Selvaggia Lucarelli, scelta per guidare il programma insieme ad Alvin, uno degli inviati storici del format.

E proprio la nuova conduttrice ha commentato la situazione con una delle sue consuete battute: “Iniziamo serenamente”, ha scritto sui social, sintetizzando con ironia ore complesse, segnate da preoccupazione e attesa.

Isola dei Famosi 2026 nelle Filippine ma è allerta tsunami

La forte scossa nelle Filippine è stata registrata alle 7.37 ora locale al largo dell’isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, a una profondità di circa 35 chilometri. Il sisma ha provocato danni significativi e un primo bilancio di vittime e feriti mentre le autorità hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza.

Nelle ore successive è stato diffuso anche un allarme tsunami. Secondo le rilevazioni dell’US Tsunami Warning System, le onde avrebbero potuto raggiungere altezze comprese tra uno e tre metri, rendendo necessarie evacuazioni preventive in alcune zone costiere. Con il passare delle ore la situazione è progressivamente rientrata, ma il livello di attenzione resta elevato.

L’evento ha inevitabilmente generato apprensione anche tra i fan de L’Isola dei Famosi che quest’anno ha lasciato l’Honduras per sbarcare in Asia. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla produzione, però, l’area interessata dal terremoto sarebbe distante da quella che ospiterà la troupe. Il gruppo si troverebbe infatti in una zona considerata sicura e non coinvolta direttamente dall’emergenza.

Selvaggia Lucarelli nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi

Se il terremoto ha monopolizzato l’attenzione delle ultime ore, resta alta anche la curiosità per la nuova veste del programma. Dopo settimane di indiscrezioni che indicavano Belen Rodriguez come possibile conduttrice, Mediaset ha optato per Selvaggia Lucarelli per rilanciare il format con un’identità diversa.

Per la giornalista e scrittrice si tratta di una sfida inedita, destinata a segnare una svolta importante nel suo percorso televisivo. Al suo fianco ci sarà Alvin, volto storico del programma e profondo conoscitore delle dinamiche del reality.

Attraverso i suoi canali social e la newsletter Vale Tutto, Selvaggia ha iniziato a raccontare alcuni dettagli della sua permanenza nelle Filippine. Pur mantenendo il riserbo sugli aspetti legati al programma, la presentatrice e opinionista tv ha spiegato che continuerà a scrivere i suoi articoli e a registrare il podcast anche durante questa esperienza.

“Non potrò mostrarvi set, location dell’Isola e nulla che abbia attinenza con il programma, ma vi racconterò comunque della mia vita qui”, ha promesso. Del resto la Lucarelli è sempre stata un’amante dei viaggi e negli ultimi anni ha condiviso con i suoi follower questa passione. Ora offrirà un racconto parallelo che accompagnerà il reality e che offrirà uno sguardo inedito.