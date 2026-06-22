Isola dei Famosi 2026, un naufrago ha già mollato. Interviene Lucarelli

Le registrazioni dell'Isola dei Famosi sarebbero iniziate e un naufrago avrebbe già lasciato lo show.

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IPA Selvaggia Lucarelli

L’Isola dei Famosi sta per tornare e spuntano le prime indiscrezioni sul reality. Quest’anno lo show torna in onda su Canale Cinque con una formula molto particolare: puntate registrate e non più in diretta. Cambio di rotta anche per quanto riguarda la conduzione, visto che al timone della trasmissione ci sarà Selvaggia Lucarelli.

Isola dei Famosi 2026, un naufrago avrebbe già mollato

Secondo le prime indiscrezioni sullo show un naufrago avrebbe già mollato, abbandonando il gioco prestissimo. Si tratterebbe di Flavia Vento che, pronta per prendere parte al reality, avrebbe poi cambiato repentinamente idea, lasciando il programma senza prendere davvero parte alle sue dinamiche.

La vicenda non è stata smentita nè confermata, anche se un commento, riguardo le indiscrezioni sullo show, è arrivato da Selvaggia Lucarelli. La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2026 si trova nelle Filippine per registrare le puntate del programma e su Instagram ha spiegato: “Leggo le indiscrezioni che escono sull’Isola dei Famosi e l’unica cosa vera che ho letto è che qui c’è il mare”.

Le novità della nuova edizione del reality

Sono tante le novità, come anticipato, che accompagneranno questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La prima riguarda la scelta di registrare il programma, evitando la diretta e dunque rendendo le puntate molto più fluide senza i problemi legati al collegamento e con un montaggio che sarà ad hoc.

Un cambiamento che, secondo molti, potrebbe rappresentare una svolta fondamentale nel reality. Sempre secondo indiscrezioni le puntate trasmesse dovrebbero essere 11. La prima puntata racconterà un arco narrativo di quattro giorni, dal 12 al 15 giugno, mentre le altre copriranno dei blocchi di registrazione che saranno molto brevi. La finale è prevista per il 16 luglio.

Le riprese, come raccontato su Instagram anche dalla conduttrice del reality, si stanno svolgendo nelle Filippine, per la precisione a Caramoan. Come accade per tanti altri programmi che vengono registrati in anticipo i concorrenti hanno firmato dei contratti con rigide clausole di riservatezza che dovranno rispettare una volta arrivati in Italia.

Non sappiamo ancora quando andranno in onda le puntate, ma con molta probabilità dovremmo attendere l’autunno del 2026 per scoprire tutto sul reality. L’Isola dei Famosi infatti a quel punto prenderà il posto d Temptation Island.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2026

Nel cast troviamo un mix di personaggi dai social, volti televisivi e nomi noti alle cronache rosa. Prenderanno parte all’Isola dei Famosi 2026: Zeudi Di Palma, Claudia Peroni, Martina Maggiore, Eva Grimaldi, Michelle Veronesi, Denny Mendez, Serena Enardu, Anna Lou Castoldi, Flavio Ubirti, Patrick Ray Pugliese, Il Musazzi, Francesco Chiofalo, Alex Caniggia, Alberto Fontana, Daniele Iaià e Pierpaolo Pretelli.

Ci saranno poi delle “riserve”, ossia dei concorrenti che potrebbero entrare in gioco dopo il ritiro di altri protagonisti a causa di infortuni o problemi fisici. I nomi in lizza sono quelli di Oumaima Ouadoudi e Pasquale Laricchia. Non solo: Raffaella Fico e Luca Onestini avrebbero superato i provini, ma potrebbero entrare in gioco solamente a reality già iniziato per cambiare le carte in regola e dare vita a nuove dinamiche.