La tendenza trucco dell'estate 2026 è quella di Chiara Ferragni: il no make up summer è virale.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni senza trucco lancia il trend

L’amore ti fa bella, anche senza trucco (o quasi), ed è così che Chiara Ferragni, innamoratissima del nuovo fidanzato Josè Hernandez, su Instagram ha lanciato un nuovo trend che non vediamo l’ora di seguire: il no make up summer.

No make up summer: Chiara Ferragni senza trucco lancia la tendenza dell’estate

Pelle abbronzata e perfetta (frutto di una skincare studiata), zero mascara e labbra nude: il no make up summer di Chiara celebra la bellezza naturale e lo fa in modo impeccabile. Liberandoci dalla necessità di portare al mare tanti prodotti e spingendoci a sfoggiare un beauty look semplice, ma di grande effetto.

In vacanza con il nuovo compagno, l’imprenditore colombiano Josè Hernandez, Chiara Ferragni ha scelto di puntare tutto sulla semplicità. Una semplicità che non significa affatto trascuratezza, soprattutto d’estate, ma piuttosto voglia di liberarsi del trucco per lasciare libera la pelle del viso.

Dopo la Namibia e la Grecia, Chiara Ferragni ha scelto il lago di Como per rilassarsi con il fidanzato. Nelle immagini pubblicate su Instagram è impossibile non restare folgorati dalla sua bellezza naturale. Negli scatti Chiara sorride con labbra coperte solo da un velo di burrocacao e sguardo senza mascara. In primo piano la sua abbronzatura leggera e una pelle luminosissima, anche senza trucco.

Dietro il no make up summer infatti ci sono due elementi chiave: una skincare attenta e un uso del make up ridotto al minimo.

Questa tendenza infatti si concentra prima di tutto sulla necessità di prendersi cura della propria pelle, puntando su una buona routine, capace di rendere l’incarnato levigato e luminoso senza bisogno di correttori o fondotinta.

I prodotti da scegliere dunque sono quelli in grado di agire sulle imperfezioni e valorizzare la pelle. Se anche tu vuoi seguire il trend di Chiara Ferragni dunque opta per prodotti con una texture leggera e trasparente, come le jelly cream, perfette per levigare la pelle del viso e illuminarla.

Di giorno è essenziale non dimenticare mai la protezione solare colorata che protegge la pelle dai raggi del sole. Per un effetto naturale e che consenta anche di regalare un colorito uniforme, prova una protezione solare colorata.

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Il no make up summer prevede poi di prendersi cura al meglio delle sopracciglia. Definiscile utilizzando un gel per ottenere un look naturale e ordinato. Le ciglia si possono lasciare senza mascara, in alternativa puoi gestirle con un mascara trasparente. Sulle labbra applica un balsamo nutriente, idratandole dopo una giornata al mare e rimpolpandole.

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Soprattutto la sera il no make up punta tutto sull’abbronzatura per dire addio a fondotinta e correttore. I prodotti da usare nelle notti estive sono due: blush in crema e illuminante. Applica l’illuminante sull’arco di cupido e sugli zigomi (mi raccomando un velo leggero) per esaltare la tintarella. Sfrutta il blush in crema per evidenziare il rossore leggero sulle guance, sfumando con cura grazie ad un pennello.

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