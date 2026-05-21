Idrata le labbra e le protegge con un'azione totale dai danni dei raggi solari, il balsamo labbra più amato con SPF50 è in sconto, ed è l'alleato beauty da avere ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Labbra idratate e protette con il balsamo labbra con SPF50 è in sconto

Nonostante sia una buona abitudine da mantenere tutto l’anno, proteggere la pelle dal sole durante questa stagione e la prossima sono passaggi imprescindibili della vostra skincare routine mattutina. E tra creme solari, lozioni e protezioni in stick ecco che ci si dimentica di una parte importantissima, le labbra. Ma non se si tiene sempre in borsa il balsamo labbra di Labello con SPF 50, Labello Sun Protect, il vostro miglior alleato per mantenere le labbra sempre ben idratate e per garantirle massima schermatura dai raggi solari e dai danni che possono creare sulla pelle, anche su quella delle labbra.

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Labello Sun Protect con SPF 50, l’alleato per le labbra

Non il solito burrocacao che siete abituate a usare, anche se la differenza è più nell’azione che nell’utilizzo. Labello Sun Protect, infatti, si utilizza come un normalissimo balsamo labbra, ma con l’aggiunta di ingredienti specifici e un SPF50 che vi permette di proteggere le labbra da mattina a sera e con un boost in più ad ogni applicazione.

Un balsamo labbra efficacissimo, che contiene filtri UVA/UVB e SPF50, per permettere alle labbra si essere sempre ben protette dagli effetti dannosi dei raggi solari, ma anche morbide e idratate. Labello Sun Protect, infatti, agisce in modo mirato sulle labbra, anche se molto secche e screpolate, cosa che può accade più di frequente durante la bella stagione, soprattutto se non si presta attenzione a idratarsi nel modo corretto.

Un balsamo labbra che si fonde istantaneamente con la pelle e che le dona un’idratazione intensa e testata, che dura per 24 ore, praticamente tutto il giorno e senza doverci più pensare, ma con la certezza che le vostre labbra non saranno mai intaccate dai danni dei raggi solari.

Gli ingredienti per proteggere le vostre labbra

Un balsamo labbra ricco di ingredienti mirati per la cura delle labbra e per la loro massima protezione, che non contiene oli minerali e paraffine ma che è arricchita con cera d’api e oli naturali, burro di karité e le vitamine C ed E, per garantire una protezione labbra totale, sicura ed efficace.

Un burrocacao dalla texture vellutata, avvolgente, che si assorbe facilmente lasciando una piacevolissima sensazione di comfort, e la certezza di aver nutrito e protetto a fondo le vostre labbra per tutta la giornata. Un prodotto resistente all’acqua, da applicare al mattino e ogni volta che se ne sente l’esigenza o la voglia, dopo tutto chi non ama avere labbra sempre morbide e idratate.

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Perché averlo tra i propri must have

Un balsamo labbra lenitivo, che agisce come un classico burrocacao contro screpolature e pelle secca, ma che grazie alla sua protezione solare alta integrata, vi permette di proteggere le labbra da mattina a sera schermandole dagli effetti dannosi dei raggi solari, esattamente come fareste con il resto del vostro viso.

Insomma, Labello Sun Protect con SPF50 è davvero il prodotto must have da avere sempre in borsa durante le vostre giornate primaverili ed estive, un alleato per il benessere delle labbra e per garantirle massima salute e bellezza in una sola passata.

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