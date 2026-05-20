Irina Shayk, la sorpresa chic di Cannes: addio dark lady, arriva la diva in satin. Voto: 8
La nona serata del Festival di Cannes 2026 continua tra dive hollywoodiane, silhouette scolpite e colpi di scena fashion sul red carpet della Croisette. E tra le apparizioni più inaspettate della serata c’è quella di Irina Shayk, che questa volta mette da parte il suo lato più dark e aggressivo per abbracciare un’eleganza essenziale e delicatissima. Sfila con uno slip dress in satin rosa chiaro che accarezza il corpo senza eccessi, lasciando parlare la semplicità della linea. Un cambio di registro netto per la modella, spesso amante di look teatrali, sensuali e super costruiti. Qui invece tutto è morbido, luminoso, quasi sospeso. Ma il vero protagonista del look è il collier firmato Leo Pizzo, che illumina il décolleté e trasforma l’intero styling in qualcosa di sofisticato.