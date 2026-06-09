Super Karaoke, le pagelle dell’8 giugno: Fiorello apre lo show (7), l’omaggio di Michelle con la coda (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ci trasporta direttamente negli anni Novanta con Super Karaoke. Il remake del famosissimo Karaoke di Fiorello era piuttosto atteso e non ha deluso le aspettative, conquistando il pubblico grazie ad un meccanismo molto particolare, capace di coinvolgere il pubblico in piazza e quello a casa.

Un nuovo Karaoke coinvolge e conquista. Voto: 9

L’effetto nostalgia funziona, certo, ma è importante saperlo usare nel modo giusto in tv. E Michelle Hunziker ci riesce alla perfezione con il suo Super Karaoke, che non punta ad un confronto con Karaoke di Fiorello, né ad un rifacimento in toto, ma porta cambiamenti sostanziali che rendono lo show super coinvolgente.

Le due puntate della trasmissione sono state registrate in piazza Trento e Trieste, a Ferrara. Le riprese, realizzate fra il 26 e il 27 marzo, hanno messo al centro della scena il pubblico. Non solo quello accorso per ascoltare le canzoni e seguire lo show dal vivo, ma soprattutto quello arrivato per salire sul palco e cantare, fra divertimento e hit che hanno scalato le classifiche negli anni Ottanta, Novanta e oggi. Canzoni indimenticabili da cantare a squarciagola, capaci di unire tante generazioni e di raccontare le storie di tutti.

Il meccanismo di Super Karaoke si basa su una sfida fra quattro squadre, ognuna costituita da cinque concorrenti che sono stati scelti da capisquadra. Per l’occasione infatti Michelle Hunziker ha convocato esperti di musica e volti televisivi, ossia Daniele Battaglia, Rosaria Rollo, Fabio De Vivo e Lucilla Agosti.

Senza dimenticare le Wild Card, ossia dei concorrenti speciali, scelti da un gruppo di persone, semplicemente seguendo l’istinto, da aggiungere alla propria squadra. A contribuire allo show anche il pubblico in piazza, chiamato non solo a cantare, ma anche a votare grazie a QR code distribuiti all’inizio delle registrazioni.

Fiorello benedice il Super Karaoke. Voto: 7

Era il 1992 quando Fiorello presentò la primissima puntata di Karaoke, dalla piazza di Alba. Lui ancora non lo sapeva, all’epoca, ma quel giorno avrebbe presentato uno show destinato a restare nella storia della televisione italiana. Il programma infatti ha il pregio di aver lanciato la carriera di Fiorello, showman e pilastro del piccolo schermo, diventando un un cult.

Da quella sera Karaoke divenne un appuntamento fisso per milioni di persone che ogni sera accendevano la tv, scegliendo Italia 1 per scoprire in quale piazza si trovava il conduttore e quali persone sarebbero salite sul palco per mettersi alla prova. Non solo: nel programma passarono nomi destinati al successo. Nel 1992, ad esempio, Elisa partecipò alla tappa di Gorizia, incantando tutti, a soli 14 anni, sulle note di Questioni di feeling.

Consapevole dell’importanza dello show e della sua forza nell’immaginario collettivo, Michelle Hunziker ha aperto il programma con una videochiamata a Fiorello. Il re del karaoke ha così passato il testimone alla conduttrice, con un augurio di successo e la promessa di tanto divertimento.

“Questo programma mi ha portato dove sono adesso – ha detto lo showman -. Oggi lo scettro lo prende lei: la regina assoluta”.

Michelle Hunziker è pura energia. Voto: 8

Codino e giacca rossa, Michelle Hunziker ha aperto la prima puntata di Super Karaoke con una vera e propria citazione a Fiorello. Poco dopo la conduttrice ha tolto il capospalla, svelando una camicia animalier e pantaloni comodi bianchi. Energica, sorridente e pronta a divertirsi, Michelle si è messa in gioco, animando la piazza e interagendo con il pubblico.

Consapevole del confronto con Fiorello, la presentatrice ha cercato di dare la sua impronta allo show, raccontando le storie dei concorrenti e cantando con loro.

“È molto emozionante – aveva svelato la conduttrice poco prima dello show -. Parlo del vedere cantare 6.000 persone insieme a noi e soprattutto dell’aver ricevuto la benedizione di Rosario Fiorello che è stato anche un piccolo sollievo, perché l’idea è proporre un programma ricordando sempre chi l’ha portato al successo. Quindi, ci siamo divertiti tutti quanti. Il “quid” in più sicuramente è che le persone che cantavano con noi sul palco avevano la possibilità di farlo con le canzoni più “karaokate” d’Italia insieme ai loro protagonisti”.

Quando Fiorello aveva scoperto che Mediaset voleva riportare in tv il programma Karaoke aveva ironicamente lanciato un appello: “Non lo fate, non lo dovete fare – aveva detto -. Chi tocca quel programma muore”. Poco dopo però aveva cambiato idea ed era arrivata la telefonata con Michelle in diretta a La Pennicanza. In videochiamata, la conduttrice aveva chiesto la benedizione di Fiorello, suo predecessore.

“Ma avrai la coda? Ti farai la coda? Devi! – aveva detto -. Questo programma sembra semplice da fare ma non lo è affatto. Però, se c’è una che lo può fare è Michelle. Io mi preparo una spada per investirti nel nome del sacro codino, della sacra piazza e della giacca colorata. L’emblema è la giacca arancione”.

Gli ospiti da Al Bano Carrisi a Noemi. Voto: 8

A rendere ancora più speciale la prima puntata di Super Karaoke gli ospiti scelti da Michelle Hunziker. Noemi travolge tutti con la sua energia, fasciata in un abito nero, con tacchi vertiginosi, la cantante conquista con la sua voce graffiante, ma soprattutto con una personalità straordinaria. Non si risparmia, ma scende in piazza ad abbracciare una piccola fan che le ha portato un regalo.

Al Bano Carrisi, cappello bianco e sciarpa, non delude le aspettative e sul palco di Super Karaoke si diverte, fra acuti e duetti con i concorrenti. Il divertimento è assicurato e non cantare insieme all’artista è impossibile. Ed è forse questa la vera magia della trasmissione.

“Per me è una grande emozione condurre questo programma – aveva annunciato la stessa Michelle qualche giorno fa -. Ai concerti canti con l’artista ma devi sapere le parole. Col karaoke invece il testo scorre e può cantare chiunque, anche le persone da casa che magari in quel momento stanno cucinando. Impossibile resistere”. Come darle torto?

A salire sul palco anche un Raf emozionatissimo e una straordinaria Ivana Spagna. Entrambi impegnati a cantare i loro più grandi successi, trasportandoci indietro nel tempo. Mercoledì 10 giugno, nella seconda serata, gli ospiti saranno invece Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.