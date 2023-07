Le più belle frasi per i nipoti, da una zia amorevole e simpatica

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Non c’è niente di più speciale che il rapporto che si instaura tra una zia e i suoi nipotini: è un legame ricco d’amore e di complicità, di piccoli segreti e di sgarri alle regole che mamma e papà non dovrebbero mai venire a sapere. C’è una magia incredibile che corre tra i loro sguardi, un’emozione che non trova nome e che non può essere espressa a parole. Ma ci sono alcune splendide frasi che possono descrivere l’esperienza unica di diventare zia e di condividere la vita con i propri nipoti, arricchendola giorno dopo giorno con tante avventure meravigliose.

Su DiLei abbiamo raccolto le citazioni famose e gli aforismi più belli che raccontano proprio il rapporto tra zia e nipote, per cercare di dar voce al modo in cui insieme rendono migliore la vita l’una degli altri, ma anche al modo in cui un solo sorriso è per loro sufficiente per capirsi come mai nessun altro potrebbe. Ecco le frasi più toccanti da leggere e rileggere, o da dedicare ai propri nipotini in un giorno speciale.

Frasi per nipoti dalla zia

Che cosa vuol dire essere zia? Significa supportare la propria famiglia nel momento del bisogno, assistendo e curando i figli di fratelli e sorelle come fossero i propri. Ma significa anche stringere un legame speciale, che va oltre ogni immaginazione: una zia è mamma, amica, complice, è la persona perfetta da prendere come esempio e ispirazione per diventare grandi. Ecco una raccolta di splendide frasi che, da zia, potrai dedicare ai tuoi nipotini adorati.

Ogni giorno trascorso con te, nipotino mio, è il mio giorno preferito. (A.A. Milne)

Una nipote è un dono il cui valore non può essere misurato se non dal cuore. (Ajay Thakur)

Il nipote che conosco e amo, e conosco nel mio cuore. (Anna Jones)

Non potevo immaginare che una nipote sarebbe stata così importante per me. (Jane Austen)

Preferisco essere la zia simpatica piuttosto che la zia autorevole. (Solange Knowles)

Non importa cosa ti riservi la vita, nipotina mia, io sarò sempre qui per te. (Kate Summers)

L’amore è quel sentimento magico e sfuggente che ci prende davvero e ci prende da dentro. Per me, è negli angoli del piccolo sorriso di mia nipote. (Stephanie Ellis)

Le nipoti sono come il sole in una giornata di pioggia. (Catherine Pulsifer)

Nel momento in cui mia nipote è venuta al mondo, ho capito che la logica non può dare un senso a qualcuno che è così nuovo di zecca per te. (Crystal Woods)

L’amore perfetto spesso arriva col primo nipote. (Arthur Bloch)

Avere tua nipote sdraiata tra le tue braccia è il più grande dono di Dio. (Céline Dion)

I soprannomi che date ai nipoti sono un mix tra il loro nome e il rumore che fa il cuore quando esplode di gioia. (Melanie Notkin)

Quando tuo nipote, che ti ha visto da lontano, ti corre incontro pieno di luce dentro agli occhi, in quel momento, in quel preciso istante, non è una semplice dolce creatura che ti sta venendo incontro, ma è il Creato intero, Dio compreso. (Carlo Sorrentino)

Alla bambina del mio cuore. Al primo vero, grande amore mio. Alla gioia di casa, alla felicità continua, sfrenata, folle e irresistibile. Alla mia nipote che ha completamente migliorato la mia vita e che mi fa sentire la zia più incredibile del mondo. (Giulia De Lellis)

Se hai nipoti, saprai che il livello dell’amore è indescrivibile. (Marisa Casciano)

L’idea che nessuno è perfetto è una visione maggiormente diffusa tra le persone senza nipoti. (Doug Larson)

I nipoti sono figli quando lo vogliamo noi, i figli lo sono nostro malgrado. (Montesquieu)

Mai avere figli, soltanto nipoti. (Gore Vidal)

Nipotina, vederti imparare e crescere nel corso degli anni è un privilegio che solo una zia può conoscere. (Catherine Pulsifer)

Le domande dei nipoti sulla vita vi faranno immaginare quante altre domande intelligenti ci saranno ancora e vi faranno riflettere su tutte quelle che voi non avete mai neanche pensato di fare. (Melanie Notkin)

Frasi per nipoti divertenti

Tra zia e nipote c’è una complicità fatta anche di scherzi e divertimento, quindi quale occasione migliore per sfoggiare una bella citazione simpatica che descriva il loro rapporto? D’altra parte, essere zia ha un vantaggio innegabile: ci si può prendere il meglio dei propri nipoti senza dover partecipare alle “noie” quotidiane, come educare o sgridare un bambino. Molto meglio trascorrere con lui ore spensierate e poi restituirlo a mamma e papà, che si occuperanno della sua educazione. Leggiamo insieme le citazioni più divertenti da dedicare ai tuoi nipoti (e a tua sorella o a tuo fratello!).

Scherzo sempre con le persone dicendo che avere dei nipoti è il miglior metodo per il controllo delle nascite che ci sia. (Tahj Mowry)

Mio nipote è un manipolatore ed è furbo. E queste sono le sue migliori qualità. (Kelley Armstrong)

Fare acquisti per i regali di Natale per i bambini è divertente, ma avere un figlio sembra troppo faticoso, quindi essere uno zio è lo scenario perfetto. Sono contento che mia sorella abbia avuto un figlio, quindi non devo farlo io. (Ricky Dillon)

A volte anche solo essere una zia è piuttosto divertente. Puoi giocare con i tuoi nipoti per una settimana o un weekend e restituirli a mamma e papà. (Sue A. Kuba)

Gli zii sono lì per aiutare i nipoti a combinare guai a cui non avevano ancora pensato. (Anonimo)

Sono uno zio di sette o otto nipoti, e non mi dispiace affatto. I bambini sono fantastici. Sono la miglior esperienza di sei ore che puoi avere. (Chris O’Dowd)

Un’ora con le vostre nipoti e ringiovanite. Un solo minuto in più e iniziate a invecchiare rapidamente. (Gene Perret)

La cosa grandiosa dell’essere zio è il poter restituire il bambino quando inizia a piangere. (Rob Rofle)

Mia sorella ha finalmente fatto qualcosa di intelligente. Ti ha data al mondo. (Catherine Pulsifer)

Il codice della zia: l’ora di andare a letto è quando vuoi, la risposta è sempre “sì” e tua mamma non deve venire a sapere niente. (Anonimo)

In effetti, sono uno zio. Ho nove nipoti. Non sono sicuro che pensino che io sia veloce con le battute. Ma sono veloce con una sculacciata. (Dean Norris)

Ho nipoti con cui amo uscire, e pensano che io sia la più grande fessa del pianeta. (Eliza Dušku)

Sono ufficialmente autorizzata a permettere a mia nipote di fare le cose che i suoi genitori non le hanno permesso di fare. (Anonimo)

Sono una pessima mamma, ma posso tirare fuori una zia pazza. (Ilona Andrews)

C’è qualcosa di così bello nell’essere con tuo nipote e, quando sei stanca, riconsegnarlo a tua sorella. (Tahj Mowry)

Frasi sul rapporto tra nipoti e zia

Il legame che nasce tra zia e nipote è davvero qualcosa che non ha eguali al mondo. Una zia ti ama incondizionatamente e vuole soltanto il tuo bene, ti supporta in ogni momento ed è al tuo fianco quando ne hai bisogno. È lei a darti forza e ad insegnarti l’autostima, ad offrirti la sua saggezza e un modello a cui ispirarti. Ma è anche la complice che copre le tue marachelle agli occhi di mamma e papà, l’amica fidata alla quale confidare i tuoi segreti, la persona speciale con cui costruirai ricordi indimenticabili. Ecco le più toccanti frasi che cercano di racchiudere tutta la magia di questo rapporto incredibile.

Le migliori zie non sono genitori sostitutivi, sono complici. (Daryl Gregory)

Molte volte zie e nipoti trovano sorprendenti somiglianze nei loro gusti, nei loro atteggiamenti e persino nel loro aspetto. (Tamara Traeder)

A volte, le mie nipoti sembrano più le sorelline che non ho mai avuto. (Kyle Richards)

Ogni bambino ha bisogno di almeno un adulto che sia irrazionalmente pazzo di lui o di lei. (Urie Bronfenbrenner)

Per me, mio nipote è l’angelo del mio mondo. È il mio momento più felice in assoluto ogni volta che mi sorride. (Li Bingbing)

Ci sono molti modi per essere madri. Sono stata mentore di molti giovani attori e attrici, e i miei nipoti hanno bisogno di tanto amore. (Kim Cattrall)

Una zia e una nipote, c’è un legame speciale che cresce con il tempo. (Kate Summers)

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

Non siamo le loro mamme e neppure le loro amiche. Siamo le zie, una combinazione vincente. (Melanie Notkin)

La felicità si trova in realtà nelle cose semplici, come portare mio nipote in giro per l’isola in bicicletta o a vedere le stelle di notte. Andiamo nei bar o vediamo gli aeroplani atterrare all’aeroporto. (Andrea Hirata)

Un’improbabile fonte di ispirazione? I miei nipoti. Mi incoraggiano ad andare avanti, perché so che se io vado avanti allora posso dire loro di andare avanti. (KiKi Layne)

Perché dovrei sposarmi? Uno si sposa per avere figli, ma io li ho già. I miei nipoti sono i miei figli. (Salman Khan)

Non avrei mai potuto supporre che una nipote sarebbe stata così tanto per me. (Jane Austen)

Anche le zie e gli zii modellano la vita dei nipoti in modo più diretto. (Lynn H. Turner)

Una zia è spesso un’altra madre, fornisce un altro esempio di come vivere le nostre vite come donne. Le nostre madri, ovviamente, sono modelli preziosi, ma a volte una zia può fornire uno stile di vita alternativo. (Tamara Traeder)

Lei è un tipo diverso di migliore amica. Una che è un po’ più giovane e ti trova forte perché ci tieni e hai dei vestiti da adulta nell’armadio. Man mano che cresce, potresti essere la sua spalla su cui piangere, ma in questo momento hai così tanti sorrisi e snack da condividere. (Marisa Casciano)

Torno sempre a casa per Natale. Adoro andare nella mia casa in montagna e invitare tutti i miei nipoti, i loro coniugi e i loro figli e fare ciò che tutti noi amiamo fare: mangiare, ridere, scambiarci i regali e divertirci. E a volte mi vesto persino da Babbo Natale. (Dolly Parton)

Se non sono la zia migliore d’America, allora non so cosa stia succedendo. (Jenny Slate)

Frasi sugli zii

Infine, impossibile non dedicare un pensiero a zie e zii, artefici di una magia speciale: sono loro ad allietare la tua vita, a regalarti momenti da mettere nell’album dei ricordi e ad offrirti una spalla quando nessun altro sembra esserci. Sono divertenti e spiritosi, a volte ti mettono un po’ in imbarazzo, ma sai che nessuno ti ama più di loro e che potrai sempre contare sulla loro presenza nei tuoi momenti più belli e più brutti. Ecco alcune frasi bellissime da dedicare proprio a loro, ai tuoi zii meravigliosi.