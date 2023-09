Frasi per i 18 anni: i pensieri più belli per le persone care

Nata nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e diventa Web Content Editor esperta settore automotive. Ama i romanzi, la natura, l'olistica e si interessa di beauty&wellness.

Fonte: iStock Frasi per io 18 anni: citazioni e aforismi per i migliori auguri

Un passaggio davvero importante per la vita di ognuno di noi: 18 anni, raggiungere la maggiore età. Essere maggiorenni significa entrare nel mondo degli adulti, poter prendere decisioni autonomamente senza il permesso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, imparare a guidare l’auto e prendere la patente, andare a votare e molto altro ancora.

I giovani vedono i 18 anni come un vero traguardo, una delle più importanti tappe della propria vita. Anche se poi, crescendo e guardandosi alle spalle, spesso ci si rende conto che essere bambini e spensierati è così bello, che ogni tanto quei giorni in cui si era piccini mancano come l’aria.

È giusto però che un adolescente viva il raggiungimento della maggiore età con grande emozione, perché i 18 arrivano una volta soltanto e meritano di essere festeggiati e vissuti con tutto l’entusiasmo che si ha in corpo, circondati dalle persone che ci amano.

Il giorno del compleanno segna un nuovo inizio lungo la strada della vita. Vediamo alcune frasi per i 18 anni, tra le più belle che DiLei ha scelto per te, per augurare il meglio a un fratello, a una sorella e a un nipote.

Frasi per i 18 anni di un fratello

Quello tra fratelli è uno dei rapporti più unici e speciali, che dura una vita intera. Due fratelli iniziano ad amarsi dalla nascita, e non si lasciano mai, per niente al mondo, o almeno, così dovrebbe essere.

Motivo per il quale un fratello non può ovviamente mancare il giorno del compleanno, soprattutto quando si festeggiano i 18 anni, una delle tappe più attese in giovane età.

Due fratelli condividono tutto: dai giochi da bambini, alle passioni da adolescenti, fino ai momenti più importanti della vita adulta. Sono uno la spalla dell’altro, sempre pronti ad aiutarsi nei momenti di difficoltà, ma anche a gioirei insieme negli attimi più duri, che purtroppo non mancano mai.

E allora qui di seguito DiLei ha scelto le più belle frasi per i 18 anni, aforismi e citazioni famose che un fratello può dedicare all’altro nel giorno del suo compleanno, per fargli capire quanto bene gli vuole e che gli sarà per sempre accanto:

I 18 anni sono il tempo del possibile.

In cui puoi possiamo prendere la forma di ogni sogno,

e scoprire che ha la nostra stessa taglia. (Fabrizio Caramagna)

In cui puoi possiamo prendere la forma di ogni sogno, e scoprire che ha la nostra stessa taglia. (Fabrizio Caramagna) Il più dolce degli amori è l’amore che unisce due fratelli. (Menandro)

Quando i fratelli vanno d’accordo, nessuna fortezza è così solida come la loro vita in comune. (Antistene)

A volte essere un fratello è ancora meglio che essere un supereroe. (Marc Brown)

Mio fratello è un regalo divino, una preziosa nota musicale, un sentiero colorato in un mondo vuoto e indifferente, un custode della mia identità, un legame con il passato, una protezione per il futuro. (Fabrizio Caramagna)

L’amore fraterno è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni. (Hector Carbonneau)

Ci vogliono due uomini per fare un fratello. (Israel Zangwill)

I nostri fratelli e sorelle sono lì con noi dall’alba delle nostre storie personali fino all’inevitabile crepuscolo. (Susan Scarf Merrell)

A te che sai guardare oltre,

sai ridere a squarciagola,

sai piangere fino ad alleggerirti,

sai rialzarti in modo diverso ogni volta che cadi,

sai perderti e poi ritrovarti,

sai colorare le tue emozioni ripetutamente…

a te che vivi con pienezza la tua vita,

buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

sai ridere a squarciagola, sai piangere fino ad alleggerirti, sai rialzarti in modo diverso ogni volta che cadi, sai perderti e poi ritrovarti, sai colorare le tue emozioni ripetutamente… a te che vivi con pienezza la tua vita, buon compleanno! (Fabrizio Caramagna) I fratelli non devono necessariamente dirsi qualcosa: possono sedersi in una stanza e stare insieme e sentirsi completamente a proprio agio l’uno con l’altro. (Leonardo Dicaprio)

Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

Mio fratello gemello è un deficiente. Continua a dimenticarsi il mio compleanno. (Rodney Dangerfield)

Invece di augurare “buon compleanno”, dovremmo dire “Ti auguro una nuova orbita felice intorno al sole”. Che è la stessa cosa, ma è più spaziale. (Fabrizio Caramagna)

La metà delle volte in cui i fratelli fanno la lotta, è solo una scusa per abbracciarsi. (James Patterson)

L’anima non compie gli anni, li sublima e li trasforma in luce. Auguri. (Fabrizio Caramagna)

Siamo venuti al mondo come fratello e fratello; E ora andiamo di pari passo, non uno prima dell’altro. (William Shakespeare)

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. (Papa Francesco)

Frasi per i 18 anni di una sorella

Gli auguri di buon compleanno fatti col cuore sono molto importanti, soprattutto in occasioni speciali come il 18esimo. Spegnere le tanto attese 18 candeline e diventare finalmente maggiorenni è un traguardo che deve essere assolutamente festeggiato a dovere.

E – in genere – si sceglie di trascorrere questi momenti con le persone che amiamo di più, che fanno parte della nostra vita, ci vogliono bene e ci sono sempre per noi, nel bene e nel male. Tra queste ovviamente ci sono le sorelle, coloro che ci accompagnano sin dalla nascita e che non ci lasceranno mai.

Quello che lega due o più sorelle è un rapporto molto speciale, unico, che non può essere descritto a parole. Un legame profondo, che viene dal cuore, dall’anima, dalle viscere. Per questo motivo, quando una sorella compie 18 anni, le altre vogliono farle – oltre a un bel regalo –i migliori auguri, con una frase affettuosa, un pensiero profondo e non banale, che arriva dal profondo.

E a volte può essere utile e di grande ispirazione leggere alcuni aforismi e pensieri scritti da autori famosi, per ricordare quanto il rapporto tra due sorelle sia grande e speciale e quanto sia importante trovare la frase giusta per i 18 anni da dedicare.

Una sorella è uno dei doni più grandi che la vita può farci, non è un caso che le amiche più care, quelle di sempre e che di noi sanno tutto, spesso vengono considerate come sorelle. Vediamo quali sono le frasi per i 18 anni che due sorelle potrebbero dedicarsi, citazioni e aforismi famosi che DiLei ha scelto per quest’occasione:

Abbiamo diciott’anni, dissi, e siamo tutto. (Alessandro Baricco)

Quando sei una sorella maggiore, è un grande lavoro. Io non so come si sentono le sorelle minori rispetto al loro lavoro, ma quando sei una sorella maggiore, ci si aspetta che ti prenda cura di tutto. E questo ti fa sentire bene. A me lo fa. (Venus Williams)

Una sorella sorride quando l’altra racconta la sua storia, perché lei sa dove sono state aggiunte le decorazioni. (Chris Montaigne)

Il mio primo lavoro è la sorella maggiore, e lo prendo molto seriamente. (Venus Williams)

La cosa migliore delle sorelline è questa: esse passano così tanto tempo a desiderare di essere sorelle maggiori che alla fine esse sono molto più sagge di quanto quelle maggiori posso mai essere. (Gemma Gurgess)

Per un compleanno dovrebbe bastare poco: un’amica che ti sorride, un regalo da aprire, una festa da iniziare, il cielo che sa di buono e l’orizzonte che esplode di colori. (Fabrizio Caramagna)

Le sorelle maggiori sono la gramigna nel prato della vita. (Linus)

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. (Claude Adrien Helvetius)

Possiamo sembrare vecchie e sagge di fronte al mondo esterno. Ma per la sorella siamo ancora alle scuole medie. (Charlotte Gray)

Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi. (Marion C. Garretty)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

Essere sorelle è probabilmente la parentela più competitiva all’interno della famiglia, ma una volta che le sorelle sono cresciute, diventa la relazione più forte. (Margaret Mead)

Ogni compleanno è una battaglia vinta. (Luciano Sante Manara)

Il compleanno è solo una consapevolezza in più del tempo che passa. (Floriana Lauriola)

Una sorella è sia il tuo specchio, che l’opposto. (Elizabeth Fishel)

Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo. (Charlotte Brontë)

Aiutarsi l’una con l’altra, è parte della religione della sorellanza. (Louisa May Alcott)

Se non riesci a capire come una donna possa amare teneramente sua sorella e allo stesso tempo aver voglia di torcerle il collo, probabilmente sei figlia unica. (Linda Sunshine)

Avere un rapporto d’amore con una sorella non significa semplicemente avere un’amica e una confidente, ma un’anima gemella, e per tutta la vita. (Victoria Secunda)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

Che tu sia sempre

così,

come sei,

calda pioggia di dolcezza

e fuoco

nel cuore.

Che tu sia,

semplicemente,

i capelli al vento

e lo sguardo pulito. (Karmelo C. Iribarren)

così, come sei, calda pioggia di dolcezza e fuoco nel cuore. Che tu sia, semplicemente, i capelli al vento e lo sguardo pulito. (Karmelo C. Iribarren) La cosa migliore dell’aver avuto una sorella è che ho sempre avuto un’amica. (Cali Rae Turner)Nessuna amica è come una sorella. (Christina Rossi)

Qual è la buona notizia, se non si ha una sorella con cui condividerla? (Jenny De Vries)

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

Che Dio ti benedica, mia cara, e ricorda che sei sempre nel cuore − oh! così ben riposta che non c’è possibilità di fuga − di tua sorella. (Katherine Mansfield)

Frasi per i 18 anni di un nipote

Il giorno in cui si compiono i 18 anni è talmente speciale ed emozionante che qualche lacrima di commozione si può versare, è concessa a tutti.

Un momento unico, che non tornerà mai, da condividere con chi si ama; in queste occasioni generalmente le persone che si emozionano di più – oltre ai genitori – sono gli zii e i nonni, che per i loro nipoti provano un amore incontrollabile.

Un nipote è troppo speciale, ha un posto unico ed enorme nel cuore dei suoi nonni e dei suoi zii, è un amore indescrivibile quello che si prova. E quindi i 18 anni di un nipote sono una delle tappe più importanti della vita.

Solo chi diventa zio e nonno può realmente capire la gioia che si prova con l’arrivo di un nipote: una sensazione meravigliosa, che fa battere il cuore fino a quasi uscire dal petto. I nipoti sono ciò che di più caro c’è al mondo. Per augurare il meglio il giorno del compleanno, ecco la selezione di frasi per i 18 anni di un nipote di DiLei, creata per te:

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste. (Nicholas Sparks)

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene, quanto tu sei stato sempre per me, come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l’albero fiorito in un terreno selvaggio… (Herman Hesse)

L’amore perfetto spesso arriva col primo nipotino. (Arthur Bloch)

Per il tuo compleanno ti auguro: tante persone care che ti sorridono, un regalo da aprire, un viaggio da programmare, un cielo sereno e un orizzonte che esplode di colori. (Fabrizio Caramagna)

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore. (Victor Hugo)

Perché i nonni e nipoti vanno così d’accordo? Essi hanno lo stesso nemico: la madre. (Claudette Colbert)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

L’amore perfetto a volte non arriva fino al primo nipote. (Proverbio gallese)

Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. (Andrea Zanzotto)

Non vi è persona alcuna che può fare per i bimbi ciò che fanno i nonni: i nonni spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. (Alex Haley)

I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo. (Papa Francesco)

La vita è un dono e ogni compleanno è un nuovo inizio: fa sì che ogni giorno si rivesta di speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro. (Mary Ann Hathaway Tripp)

Non devi aver timore se le candeline aumentano e il soffio diminuisce, la vita è gioia per chi compie gli anni. (Carmine de Masi)

Il compleanno, continuo enigma della nostra vita. Felici per aver vissuto un anno in più o dispiaciuti per esserci avvicinati a quando non ce ne saranno più a disposizione? (Inot)

E non dimenticare mai che i 18 anni si compiono una volta soltanto nella vita, quell’emozione così intensa e genuina non si proverà mai. Sia che a compierli sia tu, sia che siano i tuoi nipoti, fratelli o sorelle a raggiungere quella tappa così significativa.

E allora organizza la miglior festa che immagini, canta, urla, balla fino al mattino: fa uscire il meglio di te.