“Domenica In”, Marcella Bella: il dolore per il figlio scappato via

Fonte: IPA Marcella Bella e suo figlio a Singapore: il dolore da mamma e nonna

Marcella Bella è diventata mamma per tre volte. Dopo aver conosciuto l’imprenditore Mario Merello nel 1979, sposato dieci anni dopo, ha dato alla luce il suo primogenito Giacomo un anno dopo. Questi è stato seguito da Carolina e Tommaso, nati rispettivamente nel 1992 e 1993.

Intervistata da Mara Venier nello studio di Domenica In, ha parlato anche della sua famiglia e di come l’esperienza l’abbia spinta a comportarsi in maniera diversa con i suoi figli.

Marcella Bella e il figlio Giacomo

Non è stato di certo facile per Marcella Bella riuscire a gestire la maternità e la sua carriera. Quando suo figlio Giacomo è nato, nel 1980, la cantante era all’apice della sua carriera. Basti pensare che tre anni dopo è stata lanciata sul mercato Nell’aria.

Crescendo, il suo primogenito, che oggi ha 43 anni, l’ha fortemente criticata per le sue continue assenze. Si è infatti ritrovato spesso a essere accudito dai nonni. Un errore che ha si è ripromessa di non commettere con Carolina e Tommaso, nati 12 e 13 anni dopo.

È stata molto più presente in questi casi, ricordando nella chiacchierata con Mara Venier come tutti pensassero fossero gemelli, essendo di fatto stata incinta due volte in maniera quasi consecutiva.

Oggi, però, quasi per la legge del contrappasso, si ritrova a essere lei a soffrire per l’assenza di suo figlio Giacomo: “Gli piace Singapore, dov’è andato inizialmente per lavoro. È sempre stato un amante dell’oriente, scegliendo questo posto perché dice che è la Svizzera orientale. Non l’ho mai accettato e a volte gli mando dei messaggi di fuoco. Gli dico che i suoi figli cresceranno ignoranti lì. Non sapranno cos’è il bello”.

La sofferenza di nonna Marcella Bella

Marcella Bella ha ammesso di fare un po’ di pressione sui suoi nipoti, soprattutto la piccola Cassia, al fine di riuscire a riportare suo figlio a casa. Lo stesso Giacomo le ha voluto fare una sorpresa, strappandole un sorriso. Un breve videomessaggio di saluti, che ha spinto la cantante a confessare d’essere stata a Singapore, da lui, soltanto una volta.

Questa scelta non riesce proprio a condividerla, pur lasciando suo figlio libero. Chiaro, però, come ci sia una grande sofferenza di fondo, nel sapere parte del suo cuore così distante. L’unica volta che è andata da lui si è ammalata di continuo, considerando l’incapacità di abituarsi al caldo torrido del luogo: “Se lui vuol venire a trovare la nonna, viene qui con i bambini“.

Il segreto del successo di Marcella Bella

Un’intervista molto sincera, quella a Domenica In, che ha visto la famosa cantante di Nell’aria ricevere una piccola punzecchiata da Mara Venier. La presentatrice, col sorriso sulle labbra, le ha fatto notare, infatti, d’averla invitata in differenti occasioni.

Col tempo si sono accumulati i rifiuti dell’artista, che ha però voluto giustificare il tutto in maniera chiara. Nulla di personale ma, di fatto, il suo offrirsi relativamente poco al pubblico in queste circostanze le ha permesso di restare nel mondo dello spettacolo per 50 anni. Teme una sovraesposizione e poi negli anni si è presa del tempo per sé e la sua famiglia.