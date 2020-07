Chi è Gianluca Delli Ficorelli, il marito di Monica Leofreddi

editato in: da

Gianluca Delli Ficorelli, celebre odontoiatra romano, è il marito della conduttrice Monica Leofreddi. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università La Sapienza, è autore di numerosi articoli su riviste scientifiche e, dal lontano 1996, titolare di uno studio tutto suo nella capitale.

Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi si sono detti sì per sempre nel 2015, con una cerimonia civile che ha visto la sposa accompagnata all’altare dai due figli Riccardo e Beatrice (che ai tempi avevano rispettivamente 6 e 3 anni). Nel suo giorno più bello, la Leofreddi ha indossato un abito firmato Enzo Miccio Bridal e ha festeggiato in compagnia di diversi volti noti del mondo dello spettacolo (p.e. Paola Perego, Lucio Presta e Marco Liorni).

Gianluca e Monica, che si sono uniti in matrimonio dopo 11 anni di relazione, sono una coppia molto unita. La ex conduttrice di Unomattina Estate ha parlato diverse volte del rapporto con l’amatissimo consorte. In occasione di un’intervista rilasciata qualche anno fa a Chi, ha dichiarato di essere felice accanto a Gianluca.

Ha altresì fatto presente che, quando qualcuno le fa osservazioni sull’età che aveva il giorno delle nozze (50 anni), risponde di essersi sposata al momento giusto e con la persona accanto alla quale ha intenzione di invecchiare. Come poco fa accennato, la coppia ha due figli, entrambi nati grazie al ricorso alla fecondazione assistita.

Monica Leofreddi – che in passato è stata legata ad Antonello Venditti che le ha dedicato il brano Ogni Volta – ha dichiarato di essere gelosissima dell’affascinante marito. In occasione del loro quinto anniversario di matrimonio lo scorso 13 giugno, gli ha dedicato un dolce video su Instagram caratterizzato dalla presenza di alcuni tra gli scatti più belli del giorno delle nozze e da diverse foto che li ritraggono assieme ai figli, ricordando pure i 16 anni trascorsi dall’inizio della loro storia.

Se la Leofreddi è presente sul social sopra ricordato con un profilo personale seguito da oltre 100mila persone e tramite il quale condivide numerosi scatti della sua vita familiare, Delli Ficorelli ha invece un account professionale dedicato al suo studio, con post che lo ritraggono al lavoro e in compagnia dei professionisti del suo staff.