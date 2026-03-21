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La lunga attesa è terminata e il sipario sul Serale di Amici 25 si è finalmente alzato. La prima puntata dello show di Maria De Filippi ha visto andare in scena esibizioni emozionanti, ma è stata anche caratterizzata da scontri accesi. Un vero e proprio tutti contro tutti, agevolato anche dal meccanismo del gioco con tre squadre pronte a sfidarsi, quattro giudici dalle personalità forti e professori decisi a proteggere i propri allievi, senza esclusione di colpi.

Ad Amici 25 è tutti contro tutti

La prima puntata di Amici 25 è stata, come prevedibile, caratterizzata da numerosi scontri e da un vero e proprio tutti contro tutti. Non solo le liti e le frecciatine fra i professori, nel format si sono aggiunti anche gli scontri con i giudici. Quest’anno Maria De Filippi ha scelto tre personalità forti e interessanti: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus. Con Cristiano Malgioglio primo giudice speciale della trasmissione.

E gli scontri andati in scena sono stati diversi. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non si sono risparmiati battute pungenti e frasi taglienti, mentre Cristiano Malgioglio si è infastidito dopo essere stato corretto da Elena D’Amario riguardo una esibizione di ballo. Mentre Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli già dai primi minuti di trasmissione hanno svelato al pubblico che di certo non andranno molto d’accordo e ci regaleranno scintille nel corso delle prossime puntate.

Gigi D’Alessio gela Anna Pettinelli: lo scontro

Fra gli scontri più accesi c’è stato senza dubbio quello fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio. La prima insegnante di canto, il secondo giudice dello show scelto da Maria De Filippi. I due si sono trovati in disaccordo riguardo un’esibizione, quella di Lorenzo.

Quando la votazione dei giudici ha decretato la vittoria della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contro quella di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, la speaker radiofonica si è rivolta a Gigi D’Alessio.

“Devo fare un appunto a Gigi D’Alessio – ha esordito -. Non puoi dire che nella performance di Lorenzo non ci fossero sbavature, c’erano alcune cose che non andavano bene”.

D’Alessio ha però replicato: “Anna con tutto il rispetto, Lorenzo ha fatto una performance che non ha sbagliato nulla, non c’era nessuna sbavatura. Ho provato a chiudere anche gli occhi, perché loro mi hanno fatto sognare”.

“Non devi soffermarti sulla bellezza della canzone, ma su come l’hanno eseguita”, ha aggiunto la Pettinelli, indispettita dalla risposta del cantante. Gigi però, a sorpresa, ha affermato di non conoscere il brano cantato dal concorrente.

“Ma come non lo conosci?”, ha replicato la speaker radiofonica e insegnante di Amici, lasciando intendere che l’artista fosse in difetto. Punto sul vivo Gigi D’Alessio ha risposto: “Vuoi sapere qual è la differenza? Tu metti i dischi io i dischi li faccio, c’è una piccola differenza”, ha detto.

“Eh, no, siamo noi a creare i successi”, la risposta della Pettinelli che però è stata gelata dal giudice: “No, noi li creiamo e voi li trasmettete”. Una frase che ha chiuso definitivamente la discussione, senza nascondere un certo fastidio.