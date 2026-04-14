Amici 25, Veronica Peparini su Alessandra Celentano: “Sempre più cattivella”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Veronica Peparini

Ad Amici 25 è guerra aperta fra i professori che non si risparmiano, ormai da tempo, frecciatine e frasi al vetriolo. L’ultimo scontro riguarda quello fra Veronica Peparini e Alessandra Celentano che hanno svelato con estrema sincerità cosa pensano una dell’altra, senza cercare di indorare la pillola.

Le parole di Veronica Peparini sulla Celentano

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Veronica Peparini ha raccontato cosa pensa veramente di Alessandra Celentano, prof di ballo di Amici 25. “Non sopporto quando parte in quarta, lei dice più di quello che vorrebbe dire in realtà. E poi non si ricorda le cose”, ha spiegato la coreografa e insegnante di danza.

Veronica ha poi commentato gli scontri che avvengono in studio, fra sfide e guanti spesso rifiutati per considerati poco equi. “La verità è che in onda tutti ci “scaldiamo” perché vogliamo il bene dei ragazzi – ha ammesso -. Ma Alessandra sembra sempre più cattivella”.

L’insegnante ha parlato anche del suo legame con gli altri prof della scuola di Maria De Filippi. Prima di tutto Emanuel Lo con cui vorrebbe essere in squadra: “Con Anna Pettinelli sono già stata in squadra in passato. Guarderei avanti. Quindi, se fosse per una settimana sola, direi Emanuel. Così, per farci due risate. Con lui mi è capitato di lavorare insieme in un paio di occasioni”, ha confidato.

Riguardo a Lorella Cuccarini invece ha detto: “Ci troviamo sulla stessa linea, con gli stessi pensieri. Mi sento supportata, perché di danza se ne intende”.

Anche Alessandra Celentano qualche giorno fa aveva detto la sua sulla collega. “Veronica è vera, genuina – aveva detto -. Lo apprezzo perché sono anch’io così. Ci rapportiamo sullo stesso piano, senza retrogusti strani. Con Rudy Zerbi abbiamo la stessa mentalità e ci completiamo. Ci piace giocare, ci divertiamo, ci guida la passione per questo lavoro, anche quando si va un po’ sopra le righe”.

Lo scontro Pettinelli-Gigi D’Alessio

Quest’anno però la rivalità più accesa è quella fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio. Sin dalle primissime puntate la speaker radiofonica e il cantante non si sono risparmiati scontri e frecciatine. Nel corso degli appuntamenti con il Serale le liti sono aumentate sempre di più.

L’ultimo diverbio fra i due è nato a margine della sfida fra Alex e Riccardo. Quando la Pettinelli ha messo in discussione la bravura di Riccardo, il cantante napoletano è intervenuto difendendolo. Da qui è emerso un botta e risposta piuttosto acceso. “O gallo ch’è bbuono a cantà, canta dint’a tutte ‘e gallinaje“, ovvero “Il gallo che sa cantare, canta in tutti i gallinai”, ha affermato D’Alessio. “Riccardo con un brano rock troverebbe delle difficoltà”, ha detto la Pettinelli.

“Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa”, ha chiuso il cantante. “Vediamo questa strada dove va a finire”, ha risposto la Pettinelli, accusando Gigi D’Alessio di presentarsi nello studio della trasmissione con delle frasi fatte.

L’artista – giudice nello show insieme ad Amadeus, Elena D’Amario e Malgioglio – ha dunque stuzzicato la professoressa concludendo: “Questa l’ho trovata nei Baci Perugina”.