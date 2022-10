Frasi sulla forza: le più belle per incoraggiare se stessi (e non solo)

Fonte: iStock Frasi sulla forza

“La pressione crea il diamante“. Lo hai mai sentito dire? Quando parliamo di forza, sentiamo sempre che ci manchi qualcosa. Una spinta, una motivazione, un modo per andare avanti e per abbracciare il coraggio di cambiare davvero le cose. Non è facile, non lo è mai: eppure, la forza risiede in ciascuno di noi. Siamo forti quando cadiamo e ci rialziamo, e siamo forti anche quando prendiamo tempo e cerchiamo di non mollare. DiLei ha raccolto le più belle frasi sulla forza: citazioni e aforismi che ci infondono speranza nel domani.

Frasi sulla forza

C’è la debolezza, ma c’è anche la forza. E tutti noi la possediamo: è una caratteristica intrinseca dell’essere umano, che ha imparato a cavarsela in ogni situazione. A lottare per il domani, per un futuro migliore, per i propri sogni. Se sei alla ricerca di aforismi sulla forza, ecco i più profondi di sempre.

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. Ernest Hemingway

Resta forte, sii positivo e non mollare mai. R. T. Bennett

Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie alla sua forza ma alla sua perseveranza. Buddha

Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Isabel Allende

La vera forza non si misura in cosa vinci, ma in cosa proteggi. Fabrizio Caramagna

Ogni relazione alimenta una forza o una debolezza dentro di voi. Michael Murdock

No, forse non vincerò. Forse l’unica cosa che potrò fare sarà quello di rendergli la vita difficile. Ma per battere me, dovrà riuscire ad uccidermi, e per uccidermi dovrà avere il fegato di stare di fronte a me. E per fare questo, dovrà essere pronto a morire anche lui. E io non so se sia disposto a farlo… non lo so. Rocky Balboa

Non dovresti farlo infatti, perché mio alleato è la forza, ed un potente alleato essa è! La vita, essa crea ed accresce, la sua energia ci circonda e ci lega, illuminati noi siamo! Non questa materia grezza! Tu devi sentire la forza intorno a te, qui, tra te, me, l’albero, la pietra, dovunque! Si, anche tra la terra e la nave. Stars Wars

Non bisogna mai fare società con i più forti e i più furbi perché il debole o l’ingenuo ne uscirà sempre con le ossa rotte. Fedro

Quando il più forte vuole opprimere il più debole lo convince che Dio santifica le sue catene, ed il debole, abbrutito, gli crede. Marchese de Sade

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. Khalil Gibran

È la tua reazione alle avversità, non le avversità in sé che determina come si svilupperà la storia della tua vita. Dieter F. Uchtdorf

La forza non viene dal vincere. Sono le tue lotte a sviluppare la tua forza. Quando passi attraverso delle avversità e decidi di non arrenderti, è quella la forza. Arnold Schwarzenegger

Non sottovalutare mai il potere dei sogni e l’influenza dello spirito umano. Siamo tutti uguali in questa nozione: il potenziale di grandezza vive dentro ognuno di noi. Wilma Rudolph

Frasi sulla forza e il coraggio

Che cos’è che ci spinge a credere nella forza, ad avere fiducia nel domani, a cambiare davvero le cose? Il coraggio. Forza e coraggio sono infatti uniti in un doppio filo, e senza di loro non saremmo chi siamo oggi, e chi soprattutto saremo un giorno: le frasi sul coraggio da leggere assolutamente.

Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile. Mahatma Gandhi

La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. Mahatma Gandhi

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. Albert Einstein

La forza non viene dalla capacità fisica. Viene da una volontà indomabile. Mahatma Gandhi

Ciò che ti rende diverso o strano, questa è la tua forza. Meryl Streep

Il coraggio si trova in posti improbabili. JRR Tolkien

“Quando si diventa forti?” chiesi.

Ed ella con un delicato sorriso rispose:

“Quando imparerai a non fare del male a nessuno”. Alejandro Jodorowsky

Frasi sulla forza e la rinascita

Quando le cose vanno male, quando il cielo è buio e non vediamo la via d’uscita, dobbiamo ricordarci che nulla è impossibile e che un giorno rinasceremo dalle nostre ceneri, proprio come una splendida fenice. Le citazioni sulla forza e sulla rinascita ci insegnano proprio questo: nulla è perduto, non lo è mai. Dobbiamo solo combattere.

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. Nelson Mandela

La nostra pazienza otterrà più della nostra forza. Edmund Burke

Per quello che vale: non è mai troppo tardi per essere chi vuoi essere. Spero che tu viva una vita di cui sei orgoglioso, e se scopri che non lo sei, spero che tu abbia la forza di ricominciare da capo. F. Scott Fitzgerald

Ci sono due regole nella vita: 1. non mollare mai. 2. Non dimenticare mai la regola numero 1. Duke Ellington

Ci vuole una forza d’animo straordinaria per alzarsi dal letto ogni mattina con l’idea che la vita sia una prova e vada affrontata sempre, anche quando si è sicuri di avere subito un’ingiustizia terribile e si ha paura di non farcela. Massimo Gramellini

Frasi sulla forza dell’amore

Che cosa ci rende davvero potenti? Qual è uno dei sentimenti più importanti al mondo, che muove le fila di ciascuno di noi, e che ci fa sentire come se potessimo conquistare tutto? L’amore. Qualcosa di incredibilmente forte, che, sì, ci infonde proprio la forza di lottare, di combattere, di alzarci, di non cedere. Di affrontare qualsiasi ostacolo. Le frasi sulla forza dell’amore: romantiche e profonde.

L’amore è di tutte le passioni la più forte perché attacca contemporaneamente la testa, il cuore e il corpo. Voltaire

Il cuore dell’uomo è come il vestito del povero; è dove è stato rammendato più volte che è più forte. (Paul Brulat)

Per creare ci deve essere una grande forza dinamica. E quale forza è più potente dell’amore? Igor Stravinsky

E amore il mio grande amore che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. Marco Mengoni

La forza che si trasforma in dolcezza e protezione, è l’alchimia più bella dell’amore. Fabrizio Caramagna

Frasi sulla forza di andare avanti

Dobbiamo sapere andare avanti. Dobbiamo cambiare libro, voltare pagina, scegliere un nuovo capitolo, mettere un punto. Anche se non è facile. E ci possono tornare utili le citazioni più profonde sulla forza di andare avanti: perché non è mai troppo tardi per rinascere.

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre allora cammina, se non puoi camminare allora gattona, ma qualunque cosa tu faccia devi continuare ad andare avanti. Martin Luther King Jr

È il nostro atteggiamento nei confronti degli eventi, non gli eventi stessi, che possiamo controllare. Niente è per sua natura disastroso – anche la morte è terribile solo se la temiamo. Epitteto

Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo. Ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza. Chris Bradford

Un eroe è un individuo normale che trova la forza di perseverare e resistere nonostante gli ostacoli schiaccianti. Christopher Reeve

Sii fedele nelle piccole cose perché è in esse che risiede la tua forza. Madre Teresa

Con il nuovo giorno arriva nuova forza e nuovi pensieri. Eleanor Roosevelt

Mai, mai, mai arrendersi. Winston Churchill

Non arrenderti mai. Di solito è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Paulo Coelho

Frasi sulla forza delle donne

Le citazioni sulla forza delle donne sono tantissime: da Orianna Fallaci a Mandy Hale, sono state tante le scrittrici, le autrici, le poetesse e le artiste che hanno dedicato un pensiero proprio al coraggio che posseggono le donne. Quella forza di andare avanti in ogni occasione o momento, di non abbassare lo sguardo, nonostante epoche buie e soprusi di ogni genere.

Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza. Luna Del Grande

Verrà il giorno in cui gli uomini riconosceranno la donna come sua pari, non solo nel focolare domestico, ma nei consigli della nazione. Allora, e non prima di allora, ci sarà il perfetto cameratismo, l’unione ideale tra i sessi che porterà al massimo sviluppo della razza umana. Susan B. Anthony

Non chiedere mai a una donna come fa a essere così forte. Forte non ci si nasce, lo si diventa. Non chiederle mai perché indossa ancora corazze con un uomo: forse ha combattuto troppo! Non scavare dentro ai suoi ricordi… Tienila stretta tra le braccia e ascolta i suoi silenzi. Gustav Klimt

So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. Anna Frank

Sii forte, sii impavida, sii bella. E credi che tutto è possibile quando hai le persone giuste lì per supportarti. Misty Copeland

La forza e la crescita vengono solo attraverso uno sforzo e una lotta continui. Napoleon Hill

Le donne sostengono la metà del cielo. Detto cinese

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Rita Levi Montalcini

Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. Oriana Fallaci

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non è in grado di spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne soltanto adorate. Oscar Wilde

Se impari davvero a sederti con la solitudine e ad abbracciarla riconoscendo il dono che essa è… una opportunità di conoscerti, di imparare quanto sei forte per davvero, che la tua felicità può dipendere da nessuno tranne che da te stessa… capirai che una piccola solitudine ti guida verso una lunga strada nel fare di te stessa una persona più ricca e profonda, vibrante e colorata. Mandy Hale

Una donna forte si riconosce al primo sguardo, sa guardarti con una dolce determinazione, sa sorridere con l’intero volto quasi senza muoverlo… e ti fa stare bene per il semplice fatto di esserti accanto. Stephen Littleword

Aforismi sulla forza di rialzarsi

Sono tanti i momenti bui che possono spegnere la luce della nostra vita. Sono tanti gli episodi che rischiano di farci cadere, e probabilmente siamo destinati a cedere almeno una volta nella vita. Eppure, è questa la vita: abbiamo bisogno di toccare il fondo, talvolta, per capire la sua difficile e delicata bellezza al contempo.

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. Dalai Lama

Chi ha detto che la strada non ha delle buche? Tuttavia è possibile percorrerla. E se anche le persone possono cadere, questo non significa che non possano rialzarsi e continuare a proseguire. Ron Hubbard

Non saprai mai quanto sei forte, finché essere forte è l’unica scelta che hai. Bob Marley

La gloria non consiste nel non cadere mai, bensì nel rialzarsi ogni volta. Mario Benedetti

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Confucio

Nessun uomo cade così in basso da non potersi risollevare, così come nessuno si solleva tanto in alto da non poter ricadere. Roberto Gervaso

Il successo è cadere nove volte e rialzarsi dieci. Jon Bon Jovi

Così è la vita. Cadere sette volte e rialzarsi otto. Proverbio giapponese

Tu hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza. Marco Aurelio

Ci sono delusioni che ti scaraventano fuori dal corpo, dalla ragione, dal mondo, dall’universo, dalla vita. Poi arriva la forza. Non sai da dove, ma arriva. E ti risolleva. Fabrizio Caramagna

Poesie sulla forza

Abbiamo visto citazioni, aforismi, frasi e persino detti e proverbi sulla forza, ma la verità è che sono state scritte anche delle poesie a riguardo che andrebbero lette almeno una volta nella vita. Ma non solo: si possono anche dedicare alla persona amata, a un’amica in difficoltà, al proprio partner.