Frasi sull’amore folle, per chi vive di una passione bruciante

Innamorarsi è un po’ come perdere la testa, e il confine tra questo e la pazzia diventa veramente labile: improvvisamente tutto assume sfumature diverse, il cuore batte ad una velocità che non avevamo mai provato e quelli che ormai ritenevamo i nostri punti stabili si fanno d’un tratto più incerti. L’amore è follia, inutile negarlo. La razionalità si spegne e lascia che sia l’istinto a prendere il sopravvento, facendoci fare un viaggio sulle montagne russe delle emozioni più intense che si possano vivere.

L’amore è pazzia: finalmente perdiamo i nostri freni inibitori e viviamo a mille ogni sensazione, ormai lontani dalla piattezza quotidiana che magari avevamo ricercato con tanta cura. Si tratta, d’altra parte, di un fatto scientifico. Quando ci innamoriamo, entrano in gioco particolari ormoni che portano ad un’euforia unica e memorabile, che non possiamo imitare in altro modo. E la passione che divampa nel nostro animo, scaturendo dritta dal cuore, ne è il segno più tangibile.

Vivere un’esperienza di questo tipo fa tremare le gambe e, al tempo stesso, ci regala momenti che non dimenticheremo mai più. Forse è per questo che scrittori, filosofi e cantanti hanno voluto raccontare proprio questo conturbante rimescolio di emozioni. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle frasi e delle citazioni famose più belle sull’amore folle, che ti faranno fare un tuffo in un mondo fatto di sole sensazioni, lontano dalla razionalità.

Frasi sull’amare alla follia

Che cosa significa vivere un amore che ci fa impazzire? Quando il cuore prende il sopravvento e le emozioni traboccano irrequiete, ecco che il nostro mondo sembra improvvisamente travolto da un sentimento di potenza incredibile. Ecco alcune splendide frasi che parlano di come si possa amare alla follia.

Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedro Calderon De La Barca)

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. (William Shakespeare)

Gli amanti sono dei pazzi. (Terenzio)

Amore, amabile follia. (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)

Bisognerebbe amare, amare follemente, senza vedere ciò che si ama. Perché vedere è comprendere, e comprendere è disprezzare. (Guy De Maupassant)

Il primo sospiro d’amore è l’ultimo di saggezza. (Antoine Bret)

In materia amorosa i pazzi sono quelli che ne sanno di più. Non chiedere d’amore agli intelligenti, amano intelligentemente, che è come non aver amato mai. (Julio Cortázar)

L’amore è di tutte le passioni la più forte perché attacca contemporaneamente la testa, il cuore e il corpo. (Voltaire)

È una pazzia amare, a meno che non si ami pazzamente. (Jean Ythier)

Le persone con i piedi per terra dicono che l’amore è una follia. In realtà ciò che accade è che la fantasia violentemente distorta da immagini piacevolissime, dove ogni passo ti avvicina alla felicità, viene crudamente riportata alla dura realtà. (Gustave Flaubert)

È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti. (William Shakespeare)

L’amore è uno stato di psicosi temporanea. (Sigmund Freud)

Se la passione, se la follia non attraversassero le anime… Cosa varrebbe la vita? (Jacinto Benavente)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare)

Due cose portano alla follia: l’amore e la sua mancanza. (Alda Merini)

Ti amo selvaggiamente, follemente, infinitamente. (Boris Pasternak)

Nell’amore c’è sempre un po’ di follia. Ma nella follia c’è sempre un po’ di saggezza. (Friedrich Nietzsche)

Follia in amore, le frasi più belle

Qualche volta, essere innamorati ci porta a fare follie. Vuoi tornare a condividere quei momenti bellissimi e spensierati con il tuo partner? Ecco alcune frasi di autori famosi che ti faranno subito ripensare all’amore folle dei primissimi periodi, quelli che rimarranno per sempre impressi a fuoco nella tua memoria.

Che faccenda maledettamente pazza è l’amore. (Emanuel Schikaneder)

Un gentiluomo si può innamorare come un pazzo, ma non come uno sciocco. (François De La Rochefoucauld)

L’amore e la ragione sono nemici giurati. (Pierre Corneille)

Pazzia d’amore! Un pleonasmo. L’amore è già di per sé una pazzia. (Heinrich Heine)

L’amore è la saggezza dello sciocco e la follia del saggio. (Samuel Johnson)

Senza il condimento della follia non può esistere piacere alcuno. (Erasmo da Rotterdam)

L’amore è un folle che corre in un campo di grano e dorme tra i papaveri, una parola lacerata dal vento, uno sconosciuto che affonda un coltello di luce nel cuore e lo fa esplodere come un mazzo di rose. (Fabrizio Caramagna)

Il primo amore è solo un po’ di follia e molta curiosità. (George Bernard Shaw)

L’amore è una folle vampata… altre volte un angolo di pace come un tramonto. (José Saramago)

Amare a occhi chiusi significa amare come un cieco. Amare a occhi aperti forse significa amare come un folle: accettare a fondo perduto. Io ti amo come una folle. (Marguerite Yourcenar)

L’amore è radice della follia poesia dell’abisso, non si riassume nelle ombre o nella luce. (Adonis)

L’amore è una malattia mentale seria. (Platone)

Dirò d’Orlando in un medesimo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima: che per amor venne in furore e matto, d’uom che sì saggio era stimato prima. (Ludovico Ariosto)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (William Shakespeare)

L’amore è un malinteso tra due pazzi. (Oscar Wilde)

Ho amato fino alla follia, ma ciò che gli altri chiamano follia, per me è l’unico modo di amare. (Françoise Sagan)

L’amore è cieco e gli amanti non vedono le dolci follie che commettono. (William Shakespeare)

Amore e passione, due parole che vanno a braccetto. Perché quando ci si innamora in noi si accende un fuoco che brucia tutto ciò che trova sul suo cammino. Scopriamo insieme le più belle citazioni sull’amore passionale, per vivere un’emozione intensa.

Amare è bruciare, è essere in fiamme. (Jane Austen)

L’amore accende più fuochi di quanti l’odio ne spegne. (Ella Wheeler Wilcox)

Guai a quel cuore in cui non è ardor di passione, che non è pazzo per l’amore d’una bella persona. Un giorno che tu abbia trascorso senza amore, non v’è per te altro giorno più perduto di quello. (Omar Khayyam)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

L’amore è fuoco. Ma non sai se scalderà il cuore o brucerà la tua casa. (Joan Crawford)

Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco arde finché ha qualcosa da bruciare. (Victor Hugo)

Amore, fuoco una volta mi trasse con un sol, lungo bacio tutta l’anima di tra le labbra, così come il sole beve la rugiada. (Alfred Tennyson)

Un bacio proibito brucia più del fuoco.

L’amore e l’odio non sono ciechi, bensì abbagliati dal fuoco che essi stessi apportano. (Friedrich Nietzsche)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d’estate. Tre giorni così, con te, sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere cinquant’anni di vita ordinaria. (John Keats)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Questo è quello che mi sento quando mi carezzi. Come milioni di piccoli universi che nascono e muoiono nello spazio tra il dito e la mia pelle. (Iain Thomas)

Ti amo, hai sentito? Ti amo, ti adoro con tutta la forza, con tutto l’ardore della mia anima! Sì, hai sentito? Con tutta la mia anima! Ti amo come un pazzo! Non voglio che te. (Eugène Sue)

L’amore è come il fuoco; di solito vedono prima il fumo quelli che sono fuori, che le fiamme quelle che sono dentro. (Jacinto Benavente)

Frasi sulle donne passionali

Le donne bruciano di passione, incantano con un solo sguardo e rapiscono il proprio uomo per sempre. L’amore, quello che non ha barriere, che è spirituale e anche fisico, si apre al loro cospetto come un fiore pronto a sbocciare. Ecco gli aforismi più intensi, tutti da leggere.

La mia notte mi brucia d’amore. (Frida Kahlo)

Mi sei scivolato sotto la pelle, hai invaso il mio sangue e hai preso il mio cuore. (Maria V. Snyde)

Sei venuto, hai fatto bene, io ti desideravo. Hai sollevato il mio animo che arde d’amore. (Saffo)

In fondo ogni donna è passionale, basta che incontri l’uomo giusto, quello con cui dimentica cos’è la vergogna.

Ti amo con la profondità e l’ampiezza e l’altezza che l’anima mia può raggiungere. (Elizabeth Barrett Browning)

Bacia il tuo uomo, ragazza. Bacialo e bacialo ancora. Il mondo, questa volta, può fermarsi ad aspettare. (Ornella Angeloni Accatino)

Sii sempre con me, assumi qualsiasi forma, fammi impazzire! Solo non lasciarmi in questo abisso dove non riesco a trovarti! (Emily Brontë)

Sei come una follia dentro di me, una febbre che non posso curare. (Sara Craven)

La donna è la regina del mondo e la schiava di un desiderio. (Honoré de Balzac)

Frasi d’amore passionale per lui

Ma la passione non è certo prerogativa femminile: uno sguardo, una carezza, un bacio bastano ad accendere la fiamma che c’è dentro ad ogni uomo, e scatenare un incendio di emozioni. Come quelle che poeti e filosofi hanno saputo descrivere magistralmente con queste poche parole.

L’uomo che non ha amato appassionatamente ignora la metà più bella della vita. (Stendhal)

Occhi, quei maledetti occhi mi fottevano sempre. Ci facevo l’amore solo a guardarli. (Charles Bukowski)

Nessuna donna si innamorerà di te perché le leggi una poesia, ma lo farà se nel leggerla la guarderai con passione. (Massimo Gramellini)

Le medesime passioni hanno nell’uomo e nella donna un ritmo diverso: perciò uomo e donna continuano a fraintendersi. (Friedrich Nietzsche)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

Oh invadimi con la tua bocca bruciante, indagami, se vuoi, coi tuoi occhi notturni, ma lasciami nel tuo nome navigare e dormire. (Paolo Neruda)

Nessun uomo può innamorarsi di una donna che non gli suscita l’istinto sessuale. (Axel Martin Fredrik Munthe)

Fammi assaporare il calore che ho riconosciuto nei tuoi occhi. (Re Brychan)

È difficile sederti accanto, e non baciarti. (Francis Scott Fitzgerald)

I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo. L’amore si è abbattuto sulla mia anima, come i raggi del sole fanno aprire i petali dei fiori. La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore; più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare)

Amore, follia, passione: un intrico di sentimenti che ci lascia senza fiato. Per molti cantanti, mettere in musica queste emozioni si è rivelato un grande successo. Ecco le più belle strofe delle canzoni che ti faranno nuovamente innamorare.