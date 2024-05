Tony Effe e Gaia, testo e significato di Sesso e samba

Tony Effe e Gaia pubblicano "Sesso e samba" : ecco testo e significato del pezzo che ha tutte le carte in regola per essere la nuova hit dell'estate

Fonte: Getty Images Tony Effe e Gaia

Nella miriade di canzoni che puntano a diventare il nuovo tormentone estivo 2024 si aggiunge anche Sesso e samba, il nuovo brano di Tony Effe che, insieme a Gaia, mixa trap e sonorità latine per un sound perfetto per accompagnare le nostre calde serate estive. Ecco testo e significato della canzone.

“Sesso e samba”, significato del pezzo di Tony Effe e Gaia

Tony Effe, reduce dal successo di Icon, torna più forte che mai con il nuovo singolo Sesso e Samba. Un brano in cui, insieme a lui, la voce di Gaia regala un guizzo latino dal sapore estivo. Sonorità che ricordano il reggaeton, ritornello difficile da togliersi dalla testa e un ritmo tutto da ballare per una canzone in cui gli universi di Gaia e Tony si fondono per creare una canzone fresca, che ci trasporta nelle notti sudamericane tra attrazione, complicità e desiderio.

Il pezzo è accompagnato da un video ambientato in una discarica di automobili in cui i due protagonisti, accompagnati da un incredibile corpo di ballo, hanno la capacità di trasformare la decadenza fatta di auto dismesse e pezzi di veicoli in un palcoscenico perfetto per ballare a ritmo di samba. La formula perfetta per fare da colonna sonora alle calde serate estive, e per quelle avventure che possono concludersi in una notte o diventare qualcosa di più.

“Sesso e samba”, testo della canzone di Tony Effe e Gaia

Metto benzina, metto gasolina

Mi fa impazzire se fa la cattiva

Metà bastarda, metà bambolina

Tu sei legale come una rapina

Principessa della strada

Mostrami la via della favela brasiliana

Seh, metti tutto nella Prada

Ti porto via con me in una villa a Copacabana

Ah, che follia sudamericana (Sudamericana)

Andare via (Via)

Via prima di farci a pezzi

Non siamo troppo diversi come (Ah, ah)

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso е samba, sesso e samba

Come sеsso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Quando balli, mi fai perdere i sensi

Voglio ricoprirti di gioielli

Nessuno può farti i complimenti, non hai sentimenti

A me piaci così con tutti i tuoi difetti

Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto

Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento

Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello

Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo

Ah, che follia sudamericana (Sudamericana)

Andare via (Via)

Via prima di farci a pezzi

Non siamo troppo diversi come (Ah, ah)

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

L’ultima nota di quelle canzoni d’amore

Che chiudono senza parole

Ma dicono la verità

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

Sesso e samba, sesso e samba

Non siamo troppo diversi come

Sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana

Come sesso e samba, sesso e samba

Come sesso e samba, sesso e samba

E la notte mi sbrana