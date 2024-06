Achille Lauro, Gemitaiz e Salmo, testo e significato di Banda Kawasaki

Fonte: IPA Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz

Grande ritorno per Achille Lauro, che dopo aver annunciato la sua presenza a X Factor nel ruolo di giudice pubblica Banda Kawasaki, un singolo in collaborazione con Salmo e Gemitaiz che potrebbe aprire una nuova era per il cantante. Scopriamo testo e significato.

Achille Lauro, significato di “Banda Kawasaki”

Disponibile a partire da venerdì 28 giugno, Banda Kavasaki è il nuovo singolo di Achille Lauro. Un brano in collaborazione con Salmo e Gemitaiz, due grandissimi del panorama musicale italiano. Solita voce inconfondibile, ma un mood decisamente più urban e delle bande forti, lapidarie.

Un ragionamento critico della vita urbana contemporanea e delle sue contraddizioni. Il ritornello ha un ritmo molto scandito e, quasi come una filastrocca, ha la capacità di insediarsi immediatamente nella testa.

Parlando del brano, Achille Lauro ha spiegato che nasce dalla sua permanenza negli Stati Uniti: un periodo che lo ha aiutato a ragionare sul proseguo della sua carriera e a lavorare sulla volontà di iniziare una nuova era.

In un’intervista a La Repubblica ha infatti raccontato: “Negli ultimi tempi sono stato molto negli Stati Uniti, Los Angeles, New York e altri posti. Lì ho sviluppato una visione futurista, un po’ Jim Morrison che si schianta contro Travis Scott. Per la prima volta collaboro con Salmo e Gemitaiz, lo spirito che mi anima è simile a quello degli esordi, l’America mi ha aiutato a capire come sono diventato quello di oggi. Il fatto è che nessuno riesce a ingabbiarmi, voglio sabotare la mia carriera.”

Insieme al singolo, un video che il cantante racconta come “La sfilata dei ragazzi della comunità Kayros.” Banda Kawasaki pare essere solo l’inizio di una svolta più ampia che il prossimo giudice di X Factor non ha alcuna volontà di fermare: “Ho tanto da dire, tante cose che non ho mai detto. È solo l’inizio di una rivolta. La moda nasce dalla strada”.

Il testo di “Banda Kawasaki”

Pe-re-pe, pe-re-pe, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Sì, bella camicia, sì, buona famiglia

No-non ho una lunga lingua, gioco della bottiglia

Sì, sì, ho bella vie ma con una bella vista

Mi-mi torna il sorriso, meglio che l’analista (Vroom, vroom, alè)

Ho latte derivati (Derivati)

Sì, è l’ultima foto prima di essere arrestati (Arrestati)

Prima-prima erano scimmie, sì, da Guinness dei primati

Pollice opponibile, impronte digitali (Ohi-ohi-alè)

È il gatto e la volpe

Foto segnaletica, non è una fashion blogger

Ho una casa vacanze, non una casa degli specchi

Il sordo non dorme, chi dorme non piglia pesci, yeah, yeah, yeah

Ohi-ohi-alè-lè-lè, alè-lè-lè

Ohi, alè-lè-lè, alè-lè-lè

Ohi-ohi-alè-lè-lè, alè-lè-lè

Ohi, alè-lè-lè, alè-lè

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe (Ahahah, brr)

Sai che c’è? Chi se ne fre’

La mia tipa c’ha due pere che, pe-re-pe

Tutto fatto come Andrea Diprè che fa karate

Mentre sta volando il cash dalla Chevrolet

Arrivo al club per le tre (Uh, ah)

Ti metto in fila senza figa né crediti

Ti hanno cresciuto con i “credici, credici”

Pia-piacere, questa mano non la meriti

Coglione subumano col mito 2016 (Ah)

Social manager (Ah), mental coach (Yeah)

Mossa a Kansas City e ti fottono lo Swatch

[Papa don’t preach?], fa cagare Papa Roach (Ah)

Libera espressione con in bocco lo scotch (Ah)

Fatti una doccia fredda, digiuno a intermittenza

Preferisco senza e godermi la demenza

Sono partito e torno al punto di partenza (Ah)

A questo giro ti ho doppiato, Fabio Celenza

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Faccio i numeri come Maison Margiela

Dogman, sembra un film di Besson la sera

Poi ci arrestano come a Nelson Mandela

Le gazzelle che fanno paura a una pantera

Sì, un branco come gli animali, uh (Uoh)

Con l’attitudine di paninari, uh (Ih)

Il flow è grosso, prende staminali, uoh (Ehi)

I nostri amici sono casi umani, sì (Ah)

Però vestiti bene come al matrimonio (Ah-ah)

Frate’, mangio questi rapper, sì, mi passi l’olio? (Mhm-mhm)

Il mio amico ha gli occhi giappo’ ma senza il kimono

Non mi dici niente, fra’, se sai chi sono (Uh)

Sulle strade fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per le strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Sugli spalti fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per la strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per le strade, pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe

Sulle strade fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per le strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Sugli spalti fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per la strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe, pe-re-pe”

Sono El Pibe de oro

Niño della cantera

Seicento metri quadri, uh

Se fai un’altra cameriera

Ho quindici avvocati pool

Come si alza la parcella

E i maialini al forno

È una vera porce–