Il sole regola umore e benessere. E ha una connessione ancestrale con il mondo femminile: se anche tu ti senti connessa alla nostra stella, gioca con il test e scopri a quale delle sue "manifestazioni" più iconiche sei più affine

TEST Alba, mezzogiorno o tramonto: quale luce del sole sei?

C’è un legame indissolubile e vitale tra gli esseri umani e il sole: la sua luce, infatti, regola il nostro benessere e il nostro umore. Lo fa attraverso diversi meccanismi biologici, psicologici e persino sociali. La scienza ha dimostrato che più siamo esposti alla luce naturale, più dimostriamo stabilità emotiva, energia, vitalità.

Come funziona la luce solare

Questo accade perché la luce solare stimola l’aumento della serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità”, che regola le nostre emozioni, il ciclo sonno-veglia e l’appetito. I raggi del sole poi regolano anche iritmi circadiani (l’orologio biologico interno che regola le funzioni del corpo su un ciclo di circa 24 ore) e favoriscono l’assimilazione della vitamina D (fondamentale per la salute ossea, cerebrale e del sistema immunitario). Inoltre la luce solare migliora energia, socialità e motivazione, riducendo ansia e stress. Quando manca, possiamo sentirci stanche, nervose e giù di morale. Con più luce invece ci muoviamo di più, stiamo più all’aperto e ci sentiamo maggiormente di buonumore, perché il nostro organismo produce più endorfine, neurotrasmettitori che generano euforia e benessere. Quindi ben venga il sole, che con soli 10–20 minuti al giorno ci regala benefici importanti per l’umore, l’energia, il sonno, la capacità e la stabilità emotiva.

Ognuna ha il suo momento di luce

Eppure, anche se tutte amiamo il nostro sole (che tecnicamente è una stella, ovvero una sfera di gas incandescente) ognuna può rispecchiarsi in uno dei momenti più iconici del suo apparire quotidiano. C’è chi predilige l’alba e il chiarore del mattino, quando tutto sembra brillare e dare un nuovo spunto alla giornata. C’è invece chi si riconosce più nel mezzogiorno, quando il sole è alto e “assoluto”, e tutto si ferma per una pausa necessaria. E altre preferiscono le luci avvolgenti e poetiche del tramonto, quando il sole sparisce lentamente lasciando il posto alla notte.

Il sole è anche femmina!

Il sole, inoltre, è un astro molto vicino al sentire femminile: scavando nei meandri della storia delle religioni, infatti, si scopre che in molte culture il sole non è affatto una divinità maschile (come tra i greci e i romani, e come viene pensato nella cultura occidentale dominante) bensì è una figura sacra femminile (come nella mitologia nordica, ma anche cananea, fenicia, giapponese shintoista, basca, cherookee, ittita, baltica). Ma vuoi vedere che vicino a madre Terra c’è anche madre Sole e il patriarcato ci ha soffiato la divinità? Ovviamente è una battuta, ma non così lontana dalla verità…

E tu, se vuoi scoprire qual è il tuo legame con il sole e le sue manifestazioni più iconiche, gioca con il test che ti svela se sei una soffusa Alba, un luminoso Mezzzogiorno o un suggestivo Tramonto.