Kaia Gerber, abito trasparente e intesa alle stelle con Homer Gere: ma non sono una coppia

IPA Kaia Gerber, 10 look da vera icona di stile

C’è un tipo di chimica che sul red carpet funziona fin troppo bene: sguardi ravvicinati, sorrisi trattenuti e quella naturale confidenza che, nel giro di pochi scatti, basta a far partire le inevitabili voci di flirt. Kaia Gerber e Homer Gere lo hanno dimostrato alla première newyorkese di The Shards, dove si sono presentati affiatati, complici e decisamente fotogenici. Ma no, non sono una coppia.

Kaia Gerber, l’abito trasparente trasforma il red carpet in una passerella

Per l’occasione Kaia Gerber ha scelto un abito Valentino che non lasciava molto spazio alla timidezza, ma nemmeno all’improvvisazione. Trasparente, luminoso e costruito come un delicato reticolo di cristalli, il vestito seguiva la figura della modella con una linea lunga e asciutta, senza ricorrere a volumi importanti o a decorazioni ridondanti.

La base color nude si fondeva quasi completamente con l’incarnato, creando l’illusione che il motivo geometrico argentato fosse disegnato direttamente sul corpo. La scollatura dritta, sorretta da spalline sottilissime, lasciava scoperte le clavicole e le spalle, mentre il taglio aderente accompagnava il busto senza stringerlo in una struttura rigida.

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Anche lo styling seguiva la stessa logica. Kaia Gerber ha abbinato al vestito un paio di sandali minimal color argento, con fascette sottili e tacco alto, quasi invisibili sotto la lunghezza dell’abito. I gioielli erano ridotti all’essenziale: orecchini luminosi, un anello importante e niente collane, scelta necessaria per non interrompere la pulizia della scollatura.

Del resto, quando tua madre è Cindy Crawford, certe coordinate estetiche devono probabilmente arrivare insieme al corredo genetico. Kaia è cresciuta in una casa in cui, possiamo immaginare, a colazione si mangiavano pane, burro e Vogue. Eppure il suo stile non è mai una semplice imitazione di quello materno. La somiglianza è impressionante, soprattutto nei capelli voluminosi e nello sguardo da diva americana, ma il modo di indossare la moda è più essenziale, controllato e contemporaneo.

Kaia Gerber e Homer Gere, l’intesa sul red carpet e il curioso legame di famiglia

Accanto a Kaia Gerber, Homer Gere ha scelto un completo nero essenziale con camicia bianca e cravatta coordinata, lasciando alla collega tutto il centro della scena. A conquistare i fotografi, però, non è stato soltanto il contrasto tra i loro look: i due si sono scambiati sorrisi, sguardi ravvicinati e gesti complici, tanto da alimentare immediatamente le voci su un possibile flirt.

Nessuna nuova coppia, però. Kaia e Homer sono colleghi e recitano insieme in The Shards, la serie tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis e prodotta da Ryan Murphy, ambientata nella Los Angeles privilegiata e inquietante del 1981. Lei interpreta Susan Reynolds, impeccabile reginetta della scuola dietro la cui perfezione si nascondono paure e fragilità; lui è Robert Mallory, il nuovo studente affascinante e misterioso che attira i sospetti del giovane Bret Easton Ellis, interpretato da Igby Rigney.

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La loro sintonia nasce quindi sul set e prosegue sul red carpet, dove si sono dimostrati perfettamente a proprio agio nel regalare ai fotografi immagini abbastanza ambigue da far partire il gossip.

A rendere tutto ancora più cinematografico è la storia delle loro famiglie: Kaia è la figlia di Cindy e Rande Gerber, mentre Homer è nato dal matrimonio tra Richard Gere e Carey Lowell. Cindy Crawford e Richard Gere furono sposati dal 1991 al 1995 e, a oltre trent’anni dalla loro separazione, i rispettivi figli si ritrovano ora insieme sullo schermo.

Nessun legame di parentela, naturalmente, ma una coincidenza hollywoodiana difficile da ignorare, resa ancora più suggestiva dalla somiglianza di entrambi con i celebri genitori.

Nella vita privata, però, la modella è legata a Lewis Pullman, figlio di Bill Pullman, con cui fa coppia dall’inizio del 2025, dopo la fine della relazione con Austin Butler. Homer Gere resta dunque il collega affascinante con cui condivide il set, la promozione e una chimica fotografica decisamente convincente. Non sono fidanzati, ma come intreccio generazionale e promozionale funziona persino meglio così.

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