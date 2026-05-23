Test: Quale icona pop degli anni 2000 sei?

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Archivio, IPA, Getty Images Christina Aguilera, Avril Lavigne, Beyoncè, Shakira: star dei 2K ancora al top

La nostalgia degli anni 2000 spunta ovunque. E riempie il cuore di dolcezza. Il periodo dal 2000 al 2010 probabilmente l’ultimo decennio “semi-analogico” della cultura occidentale. Non c’erano algoritmi onnipresenti che ci controllavano. I messaggi consentivano 140 caratteri e ancora dovevi parlarti faccia a faccia. C’era MTV, la televisione di soli video musicali. Niente streaming o possibilità di scelta, insomma. YouTube nascerà solo nel 2005. Guardavi le serie “The O.C.”, “Una mamma per amica“, “Lost”, ma in tv, non su Nerflix. No, non è un “si stava meglio quando si stava peggio”: è una sensazione di tenerezza che ha investito le ragazze più grandi (sì, perché a 35-40 anni sei ancora una ragazza!) e di curiosità che ha catturato quelle più piccole, sempre alla ricerca di tendenza a cui ispirarsi. Ma perché ci piace rivivere il decennio più pop?

In viaggio nel tempo

Per le più “vintage” c’è qualcosa di quasi commovente nel rivedere una foto di se stesse con il Nokia 3310 in mano, l’iPod e il luccichio del gloss sulle labbra. Per la Gen Z e la Gen Alfa è una specie di viaggio nel tempo a caccia di idee per loro inedite e curiose. La tendenza-nostalgia degli anni 2000 ha invaso i social come un gioco di tutti: TikTok, Instagram e Pinterest trasformano ricordi in cose belle da scoprire, e quello che era “vecchio” diventa cool.

Divertimento e novità

Tra tutorial di make-up ispirati al trucco dei 2000, remix di successi pop, challenge di danza sulle note di Shakira o Avril, reel che ricreano copertine di riviste dell’epoca, il “Y2K style” è divertimento e novità. Le nuove generazioni cercano pezzi autentici nei mercatini e nei negozi di seconda mano: ad esempio, su Tiktok è seguitissimo il negozio californiano Hyperbees, specializzato in look 2000, con decine di capi che ricreano l’atmosfera e lo stile di quegli anni. Il richiamo è emotivo e visivo: musica, moda, gadget e atteggiamenti si mescolano in video e immagini che fanno ridere, commuovere e ispirare.

Tra ironia e seduzione

La moda anni 2000 era un mix di contrasti che continua a funzionare perfettamente. Jeans a vita bassa, top cortissimi, tute over, cappellini con visiera, sneaker alte, abbigliamento hip hop, choker, cinture borchiate, ma anche mini abiti scintillanti e super tacchi. Il trucco? Gloss lucido, sopracciglia sottili, ciocche bionde a contrasto e ciuffi ribelli. L’immagine di questo stile è sia ironica che seducente, forse con qualche timore in meno di oggi e una voglia di giocarsi la vita in prima persona e non attraverso i social – che erano appena agli inizi.

Superstar di riferimento

Le icone pop del periodo — Beyoncé ancora con le Destiny’s Child ma solista emergente e già super-carismatica, Christina Aguilera con la sua voce potentissima, Shakira con i suoi movimenti ipnotici e la sua musica latina, Avril Lavigne con il suo spirito punk-pop, Rihanna che sperimentava look e suoni audaci e la ribelle Britney Spears, la bad girl più bad di quegli anni — tornano come riferimenti estetici ed esempi di autodeterminazione. Non si tratta solo di imitare un look, ma di riscoprire (o scoprire) un’epoca in cui la musica e lo stile parlavano di indipendenza, creatività e femminilità giocosa.

Ancora in prima linea

Che tu abbia 40 o 20 anni, non puoi non conoscere queste leggendarie protagoniste della musica, figure di riferimento per le ragazze dei Y2K, che oltretutto sono tutte ancora sulla cresta dell’onda.

✔︎ Beyoncè (44 anni, 300 milioni di follower su Instagram), imprenditrice e produttrice, di recente è apparsa all’ultimo Met Gala con la bellissima figlia 14enne Blu Ivy. C’è grande attesa per un misterioso nuovo album intotlato forse “Act III” e orientato verso il rock.

✔︎ Shakira (49 nni, 95,6 milioni di follower su Ig) ha appena pubblicato, con Burna Boy, il brano “Dai Dai”, canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E’ in tour mondiale.

✔︎ Avril Lavigne (41 anni, 13,9 milioni di follwer su Ig) ha confermato l’uscita di “AL8”, il suo ottavo album; continua il successo della sua linea di abigliamento Abbey Dawn con edizioni limitate in stile 2K.

✔︎ Christina Aguilera (45 anni, 10,3 milioni di follower su Ig) canterà con Will Smith e altri artisti il prossimo 4 luglio per il 250° anniversario dell’indipendenza americana. E’ in tour mondiale.

Icone vincenti

Le icone pop più vincenti dei 2000 non erano solo star: erano modelli di autonomia, stile e potere femminile, baddie ancora prima che venisse creato il termine e il concetto. Insomma, che tu sia millennial o Gen Alpha, è difficile sfuggire al fascino vintage degli anni 2000 e al carisma delle sue stelle più rappresentative. E tu, a quale iconica superstar dei 2000 somigli? Gioca con il test e scopri se il tuo stile e la tua personalità si rispecchiano in Beyoncè, Avril, Christina o Shakira, le star più hot e emblematiche della “2000-mania”.