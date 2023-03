Veronica Maya: “Ho sposato tre volte lo stesso uomo”

Certi amori sono così grandi da richiedere di essere celebrati non una, non due, ma ben tre volte: è il caso di Veronica Maya e Marco Moraci, con un triplo matrimonio e altrettanti figli alle spalle. L’attrice ha ripercorso le tappe di quest’inossidabile relazione sui divanetti di Verissimo.

È proprio per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia, per lei valore fondamentale, che la conduttrice si è allontanata dalla televisione. Oggi torna negli studi del piccolo schermo per raccontarsi con sincerità, senza nascondere gli alti e i bassi della propria vita e della propria carriera.

Triplo matrimonio per Veronica Maya e Marco Moraci

Nei primi anni ‘2000 Veronica Maya fu protagonista del gossip italiano grazie alla relazione con l’ex corteggiatore di Uomini e donne Aldo Bergamaschi. I due convolarono a nozze nel 2005, continuando ad alimentare chiacchiere e curiosità, fino al divorzio nel 2010. In seguito, Maya chiese l’annullamento del matrimonio, per potersi congiungere anche in chiesa con il suo nuovo grande amore.

Poco tempo dopo la rottura con Bergamaschi, Veronica Maya, durante una vacanza a Capri, conobbe il chirurgo plastico napoletano Marco Moraci. “Alla mia amica dissi che non lo sopportavo nemmeno – ha ricordato con il sorriso intervistata da Silvia Toffanin – e invece poi ci ho fatto tre figli”. Se non fu colpo di fulmine, di certo quello tra Veronica e Marco è un amore capace di superare il tempo e le avversità.

Fonte: IPA

La coppia si è spostata per la prima volta ai Caraibi, una cerimonia intima e istintiva, con le paradisiache spiagge caraibiche a far da cornice. In seguito, i due hanno regolarizzato la propria unione al Comune con rito civile. Poi, nel 2019, la celebrazione più romantica: quella in Chiesa, con tutta la famiglia e gli amici presenti, resa perfetta dall’organizzazione del wedding planner Enzo Miccio. Dall’unione tra Veronica Maya e il marito sono nati tre figli, Riccardo Filippo nel 2012, Tancredi Francesco nel 2013 e Katia Eleonora nel 2016.

Che fine ha fatto Veronica Maya: gli alti e bassi della carriera

Veronica Maya nasce a Parigi da una coppia di giovani genitori anticonvenzionali, per poi spostarsi, ad appena 5 anni, a Sorrento, città di origine del padre, che proprio nel capoluogo campano apre un locale di cabaret. È su quel palco che la giovanissima Veronica comincia ad interessarsi al mondo dello spettacolo, per poi iscriversi alla scuola di recitazione di Renato Greco a Roma.

La carriera d’attrice inizia ufficialmente nel 2002, con la partecipazione allo spettacolo teatrale Amici miei, diretto da Mario Monicelli e con Jerry Calà e Franco Oppini tra gli interpreti. L’anno successivo, l’esordio nelle vesti di conduttrice, ruolo che ricoprirà con successo per il decennio successivo: dallo Zecchino d’Oro a Verdetto Finale, Veronica Maya è stata uno dei volti più popolari della Rai di quegli anni.

Successivamente, in seguito ad alcuni screzi con i vertici della televisione nazionale, la conduttrice esce da Rai1 e trova rifugio in alcune emittenti minori dall’albanese Agon Channel al canale Alice di Sky. Negli ultimi anni, Veronica Maya si è vista sullo schermo nel ruolo di commentatrice del Festival di Sanremo e di conduttrice di concorsi musicali e festival cinematografici.