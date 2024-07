Fonte: IPA Veronica Peparini

Veronica Peparini è diventata di nuovo mamma a 52 anni a marzo: le gemelle Penelope e Ginevra sono nate mediante fecondazione assistita. Dopo la gravidanza, il rapporto con il proprio corpo cambia, e non è facile parlarne senza scadere in ovvietà o banalità. Su Instagram, la Peparini ha condiviso degli scatti prima e dopo il parto, parlando a tutte le mamme e raccontando il suo personale percorso.

Veronica Peparini, gli scatti prima e dopo il parto

A quattro mesi dal parto, Veronica Peparini ha condiviso degli scatti per mostrare come è cambiato il suo corpo, per essere di ispirazione a tutte le donne, non solo a quelle che sono diventate mamme. Il suo rapporto con il fisico è sempre stato di amore: dopo la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra, avute con Andreas Muller, si è impegnata per ritornare in forma.

“Prima e dopo, per loro. Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza, il lavoro, la vita. Però poi le guardi e tutto svanisce! Io mi impegno, oltre ad essere una buona mamma, anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa e come donna. Ho sempre amato lo sport, e questo vale a tutte le età e per tutte le mamme e non mamme”, ha scritto su Instagram, pubblicando delle foto meravigliose.

Sotto il post, tanti i commenti di apprezzamento nei suoi confronti: “Tu non sei umana, sei aliena… perfetta fisicamente e dimostri al massimo 36/37 anni”. O ancora un altro commento: “Una forza della natura come te non si deve fare problemi di nessun genere. Guardati quanto sei bella, hai 4 figli meravigliosi e un compagno che ti circonda d’amore”.

Come si tiene in forma Veronica Peparini

Ma come si tiene in forma Veronica Peparini? Il 18 marzo è diventata ancora mamma: sono nate le gemelle Penelope e Ginevra. A un mese dal parto, è tornata ad allenarsi, con l’obiettivo di recuperare la forma fisica e di sentirsi bene con il suo corpo. No, non è solamente una questione di estetica, come erroneamente si pensa spesso: è questo che fa la differenza. Durante la gravidanza, la Peparini è rimasta ferma per qualche mese, per una complicazione che, alla fine, si è risolta per il meglio, portando alla nascita delle piccole. La coreografa e ballerina si tiene in forma praticando regolare attività fisica.

Un esempio per tante donne

Veronica Peparini è un esempio per tante donne: sin dall’inizio della gravidanza gemellare ha voluto essere di ispirazione per tutte, per coloro che sognano di diventare mamme. “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno”. E ora, a distanza di quattro mesi dal parto, lo è ancora una volta. Come lei, sono tante le donne che sono diventate mamme a 50 anni o poco più: da Noami Campbell fino a Heather Parisi, o ancora Carmen Russo (a 53 anni) e Brigitte Nielsen (a 55 anni).