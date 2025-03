Fedez, la risposta secca a Elodie dopo la polemica su Giorgia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fedez replica a Elodie dopo le polemiche sul sesto posto di Giorgia al Festival di Sanremo 2025 con il brano La cura per me. Voce potente e grande personalità, la cantante è stata fra i protagonisti della kermesse condotta da Carlo Conti. In tanti però non hanno gradito il fatto che Giorgia non sia arrivata nella terzina finale.

La polemica di Elodie su Giorgia

In particolare Elodie, ospite di Domenica In, ha voluto sottolineare la sua rabbia per l’assenza di donne sul podio di Sanremo 2025 e sul fatto che Giorgia non sia stata premiata, secondo il suo parere, come meritava.

“È stato irrispettoso, mi ha fatto davvero inca**are – ha spiegato la cantante nel salotto di Mara Venier -. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?”.

La risposta di Fedez a Elodie

La risposta di Fedez alla polemica sollevata da Elodie non è tardata ad arrivare. L’ex marito di Chiara Ferragni infatti ha affrontato questo tema durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, programma condotto con Mr. Mara.

Lo show ha avuto come ospite il cantante Marco Masini che ha ritrovato Fedez dopo l’esibizione sul palco di Sanremo 2025 nella serata dei duetti sulle note di Bella Stronza con l’arrangiamento di FT Kings.

L’artista ha rivelato di trovare sterile la polemica sollevata da Elodie. “Una polemica iper sterile è stata quella di Elodie che ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere – ha commentato -. Cioè io posso comprendere, anche per me Giorgia doveva stare molto più in alto, però dire che doveva stare più in alto per rispettare la carriera non ha assolutamente senso perché allora partecipa Marco, partecipa Vasco, li facciamo arrivare tutti primi. Ma in quel caso tu valuti la canzone. Così come trovo iper sterile il tema: non ci sono le donne in classifica”.

Non solo Elodie, nel corso del podcast Masini e Fedez hanno replicato anche alle parole di Mogol che dopo il Festival aveva criticato la performance della cantante. “Ha una voce fantastica, ma canta come si cantava trent’anni fa”, aveva detto Mogol.

“Trovo inutile anche fare giudicare come canta Giorgia perché non mi sembra nemmeno giusto avvicinarci a Giorgia – ha spiegato Marco Masini -. Io sono andato, le ho fatto i complimenti perché lei a cantare, tecnicamente, non ce ne sono in Italia”.

“Quello che che trovo sbagliato è dare un tempo a una voce o a uno stile di canto. Il tempo non si dà perché il tempo è quello che comunica. Giorgia è quella, non la puoi catalogare, non la puoi relegare a un periodo storico. La devi considerare come Giorgia, punto, come Laura, così come come Vasco e tanti altri che comunque a loro modo, cantando in una maniera o in un’altra, riescono a emozionare la gente. Quello è l’obiettivo”.

Terminato il Festival, Marco Masini e Fedez sono riusciti a costruire un ottimo rapporto. Nel corso del podcast i cantanti hanno ripercorso la loro avventura a Sanremo 2025 e le difficoltà incontrate portando il brano Bella stronza sul palco.