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IPA Marracash e Elodie

Certi amori non finiscono, si reinventano. La città di Milano ha assistito questa sera al ritorno di una delle coppie più amate della musica italiana. Nel quartiere popolare di Barona, che ha celebrato la cultura hip hop in occasione del Marra Block Party, Marracash è tornato ad abbracciare Elodie, il suo ex grande amore. I due cantanti si sono esibiti assieme in uno dei brani più romantici del rapper, tra inaspettate tenerezze e prevedibili standing ovation.

Il duetto a sorpresa sulla loro canzone d’amore

Sabato 18 aprile Marracash ha scelto di tornare a casa. Barona, il quartiere dove il rapper è nato e cresciuto, ha accolto il Marra Block Party, più di un concerto, una vera e propria festa di strada per celebrare l’hip hop. I residenti del quartiere hanno avuto la priorità sull’acquisto dei biglietti per l’evento che, grazie anche a un prezzo accessibile, ha riunito più di 7mila fan. Una serata ricca di sorprese, ma ce n’è stata una che si è fatta notare più di altre.

Inattesa e non annunciata sul palco è salita anche Elodie, che assieme a Marracash ha cantato Niente canzoni d’amore. Un brano ricco di significato, uscito nel 2016 in duetto con Federica Abbate e in seguito reinterpretato da Elodie nel 2020, al tempo della storia d’amore con Marra. La canzone è in seguito diventata simbolo del loro legame e, oggi, appare come un inno a un sentimento che, pur trasformandosi, continua a essere più forte che mai.

In me ci sarà sempre un po’ di te in me

Ci sarà sempre un po’ di me in te

Quelli sopra sono alcuni dei versi che Elodie e Marracash hanno intonato, concludendo l’esibizione con numerosi abbracci che sembravano davvero sinceri. Mentre il pubblico milanese, ormai in brodo di giuggiole, accompagnava la performance con un fragoroso e ininterrotto applauso.

La storia tra Marracash e Elodie

La storia tra Elodie e Marracash iniziò in modo professionale. I due duettarono assieme in Margarita, una delle hit più ballate dell’estate del 2019. La passione esplode fin dal primo giorno di registrazione, ma i due scelgono di mantenere la loro storia segreta. Fino a quando il segreto viene svelato: Marra e Elodie iniziano a mostrarsi assieme sui social, agli eventi, sul palco. Lui la vuole al suo fianco sulla copertina dell’album Noi, loro, gli altri, dedicato alle persone più importanti della sua vita.

È la storia d’amore più appassionante della musica italiana di quegli anni, un connubio personale e professionale che appare perfetto. Elodie e Marracash sono belli, bravi e stilosi: la loro sembra una coppia destinata a durare per sempre. Ma anche gli amori più intensi, a volte, finiscono. Ma quello tra Marra e Elodie è finito davvero? “Lo amerò per sempre” ha affermato lei ospite di Peter Gomez a La Confessione. “Io non credo nel cancellare…” ha affermato lui su Esse Magazine.

E allora no, nonostante la vita vada avanti, l’amore tra Elodie e Marracash non è finito, si è soltanto trasformato, in un nuovo legame altrettanto intenso che il duetto a sorpresa di questa sera ha pubblicamente confermato.