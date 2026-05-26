Belen Rodriguez si è sentita male in casa e, soccorsa dai vicini, è stata trasportata d’urgenza in ospedale: è ancora ricoverata

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Sono giorni difficili per Belen Rodriguez, la showgirl argentina si trova in un momento di grande fragilità che ha forti ripercussioni anche sulla sua salute. La scorsa notte, tutto è peggiorato improvvisamente. Belen ha iniziato a stare male mentre era in casa, allarmando i vicini con urla e richieste di aiuto. Dopo l’arrivo dei soccorsi, in un’operazione che ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, adesso Rodriguez si trova ricoverata in ospedale in “uno stato di alterazione psicofisica”.

Belen Rodriguez barricata in casa rifiuta i soccorsi

La notizia è stata riportata da Quotidiano Nazionale, i cui reporter si sono recati sul posto per assistere alla scena. Secondo le ricostruzioni, l’allarme sarebbe scattato attorno alle 7:00 del mattino di lunedì 25 maggio, con una chiamata al 112 da parte dei vicini di casa di Belen Rodriguez. Gli abitanti del palazzo di Brera, in centro a Milano, sarebbero stati allarmati dalle urla provienienti dall’appartamento della showgirl: “Aiuto! Aiutatemi”.

Nonostante le grida di aiuto, una volta giunti i soccorsi, Rodriguez si sarebbe rifiutata di aprire loro la porta. La showgirl, che in quel momento si trovava sola, si è barricata in casa intenzionata a non lasciar entrare nessuno. La mediazione è durata circa 3 ore e ha chiesto l’intervento anche delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La polizia ha bloccato la strada per evitare che il traffico ostacolasse le operazioni di soccorso, mentre i vigili del fuoco cercavano di introdursi in casa.

Soltanto dopo ore di grande paura e sconforto, quando i vigili erano ormai sul punto di forzare la porta d’ingresso dell’appartamento, Belen Rodriguez ha infine acconsentito ad aprire. Immediatamente il personale del 118 l’ha trasportata al Policlinico di Milano, dove, arrivata in codice giallo, è stata ricoverata e sottoposta ai necessari accertamenti.

La famiglia resta in silenzio dopo il ricovero

La testata Il Giorno, citando alcuni testimoni presenti alla scena, racconta di una donna profondamente provata e in un momento di grande fragilità emotiva. Fonti informate sui fatti parlano di “uno stato di alterazione psicofisica” per la showgirl. Le ultime notizie parlano appunto di un ricovero, ma al momento nessuno della famiglia Rodriguez ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Per Belen Rodriguez si tratta di un periodo difficile e la showgirl non ha mai nascosto i propri problemi. Dopo essere apparsa in stato confusionale a un evento pubblico lo scorso maggio, la showgirl aveva ammesso di avere la necessità di ricorrere a calmanti molto forti per placare gli attacchi di panico e la depressione contro cui combatte da anni. “Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato” si era sfogata sui social.

Agli occhi del pubblico appare come una donna forte, sfrontata e sicura di sé, ma in realtà Belen nasconde un animo fragile. “Non si sono resi conto che sono molto fragile. – confidò ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno – Sono una spugnetta. Sono abituata a dare tanto, a innalzare le persone a cui voglio bene, ed è uno sforzo. Alla fine è un peso”.