Mary di Danimarca, la suocera Margherita ricoverata d’urgenza in ospedale

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Getty Images Margherita II di Danimarca

La Regina Emerita Margherita di Danimarca è stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi cardiaci. Ad annunciarlo la Casa Reale danese. L’86enne, che ha abdicato due anni fa in favore del figlio Frederik, è stata ricoverata giovedì pomeriggio al Righospitalet di Copenaghen a causa di un attacco di angina.

“Sua Maestà è stanca, ma di buon umore”, si legge in un comunicato, che specifica che la suocera di Mary rimarrà in ospedale per accertamenti e ulteriori esami durante il fine settimana.

Da Palazzo è stato inoltre sottolineato che un nuovo annuncio ufficiale verrà fatto non appena ci saranno sviluppi significativi sulle sue condizioni. Per il momento, la parola d’ordine è assoluta cautela, in attesa di vedere come il suo corpo reagirà agli esami dei prossimi giorni.

La Regina Margherita di Danimarca è in ospedale

Margherita ha regnato per 52 anni e le viene riconosciuto il merito di aver modernizzato la monarchia danese. Negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi problemi di salute, tra cui un importante intervento chirurgico alla schiena nel 2023.

È adorata dai sudditi, che l’hanno soprannominata la “Regina del posacenere” per via del suo vizio del fumo, e dalle famiglie reali europee, molte delle quali la conoscono con il soprannome di “zia Daisy”.

In ospedale non è da sola: con lei il figlio Frederik e Mary di Danimarca, che proprio nello stesso giorno in cui è stata ricoverata Margherita hanno festeggiato il loro ventiduesimo anniversario di matrimonio. Complice un’agenda libera nelle prossime ore, la coppia può approfittarne per stare accanto alla Regina emerita.

L’ultima apparizione pubblica di Margherita risale al 30 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo compleanno del cugino, Re Carlo XVI Gustavo di Svezia.

Accompagnata dal figlio e dalla nuora ha preso parte a tutti gli eventi ufficiali organizzati per commemorare questa giornata storica per la monarchia svedese, compreso il banchetto di stato. Anche se è stata costretta ad utilizzare un bastone per gli spostamenti, è apparsa sempre sorridente e raggiante.

Nonostante l’età, ha dato prova della consueta energia, senza lasciar trasparire segni evidenti di cedimento. Non è passato inosservato il momento in cui è stata protagonista di una vivace conversazione con Harald V di Norvegia, confermando così il suo spirito brillante.

IPA

La salute fragile di Margherita (da oltre trent’anni)

Per oltre trent’anni, le condizioni di salute di Margherita II di Danimarca sono state oggetto di costante attenzione pubblica. Non ha mai nascosto le proprie fragilità fisiche, affrontando la malattia con un atteggiamento fermo e determinato, capace di coniugare impegni istituzionali, interventi chirurgici e lunghi percorsi di riabilitazione.

Il quadro clinico emerso nel tempo è stato segnato da problemi articolari e patologie degenerative. Il primo episodio rilevante risale al 1992, quando fu sottoposta a un intervento al ginocchio per artrosi. L’anno successivo tornò in sala operatoria per una lesione al menisco, inaugurando una lunga serie di operazioni ortopediche destinate a segnare gli anni successivi.

Particolarmente delicato il 1994, quando la sovrana affrontò un intervento oncologico presso l’ospedale municipale di Aarhus. I medici procedettero all’asportazione dell’utero, delle tube di Falloppio e di un’ovaia, a seguito della diagnosi di un tumore maligno localizzato nella mucosa uterina. All’epoca, la Casa Reale rassicurò l’opinione pubblica, sottolineando il carattere circoscritto della patologia e l’esito positivo dell’operazione.