Fonte: IPA Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano presto sposi. La figlia di Maria Teresa Ruta è pronta a costruire una famiglia tutta sua, anche se in realtà una cerimonia spirituale, come l’hanno definita loro, è stata già celebrata a Santo Domingo. Ora si preparano a un matrimonio un po’ più convenzionale, che lui vorrebbe celebrare in chiesa e soprattutto nella sua Sicilia. Proviamo però a conoscere meglio lo sposo: ecco di chi si tratta.

Chi è Mirko Gancitano

Sono circa due gli anni di differenza tra Guenda Goria e Mirko Gancitano. Quest’ultimo è nato a Mazara del Vallo l’11 settembre 1991 e ha sempre avuto una grande passione per il piccolo e grande schermo.

Ha infatti frequentato Televisione e Nuovi Media presso l’Università IULM di Milano, specializzandosi in regia. Ha in seguito iniziato a lavorare come videomaker freelance e producer, approdando nel mondo televisivo e cinematografico, anche come attore. Ha infatti ottenuto una parte nella pellicola I migliori anni di Gabriele Muccino, così come in CentoVetrine.

Una soap opera risultata molto importante, tanto per la sua carriera quanto per la vita privata. Sul set ha infatti conosciuto Alex Belli, del quale è diventato grande amico. A evidenziare la vicinanza tra i due c’è il fatto che Gancitano sia stato scelto per il prestigioso ruolo di testimone di nozze al matrimonio tra Belli e Delia Duran. Chi sa, poi, che i ruoli non possano invertirsi tra non molto.

Tornando all’ambito televisivo e, dunque, lavorativo, Mirko Gancitano è stato inoltre un “secchione” nell’ultima edizione de La Pupta e il Secchione. Attualmente è invece un inviato per la trasmissione di Rai 1 Camper.

L’amore con Guenda Goria

Una splendida storia d’amore, quella tra Guenda Goria e Mirko Gancitano, coronata dalla proposta di patrimonio a La volta buona di Caterina Balivo. Il tutto dinanzi allo sguardo, digitale (in collegamento da Roma, ndr) di mamma Maria Teresa Ruta.

La loro relazione ha avuto inizio a Sharm el Sheik. Lei ha casa lì e lui era impegnato per lavoro con Alex Belli. I loro sguardi si sono incrociati e, si può dire ormai, da allora non si sono più lasciati. Convivono e sognano di formare una splendida famiglia, anche se Guenda Goria ha dato notizia di una scoperta tremenda.

Ha vissuto un periodo tremendo nel 2022, scoprendo di soffrire di endometriosi, nella fase successiva alla partecipazione al Grande Fratello VIP. Ricoverata in clinica per la rimozione di una cisti, ha poi scoperto una gravidanza extrauterina. Ciò ha costretto i medici a rimuovere la tuba dove l’embrione si era impiantato.

Ha deciso di condividere questi difficili momenti sui social, dando forza a se stessa e a chi, come lei, si è ritrovata in questa identica situazione. Ha accettato il fatto che, con ogni probabilità, non potrà avere figli in maniera naturale: “Vi confesso che sono molto giù. L’unica tuba che ho non funziona bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.

Grande il supporto del web per la figlia di Maria Teresa Ruta, che guarda ora al futuro con più speranza. Dinanzi alla prospettiva di creare una famiglia, il suo Mirko ha così ha risposto a Caterina Balivo: “Assolutamente”.