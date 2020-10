I più bei vestiti di Halloween da fare per bambini

editato in: da

Halloween si è rapidamente conquistata un posto d’onore tra le festività più amate da grandi e piccini: che si tratti di una festa a tema, di un party a casa di un amichetto oppure del classico dolcetto o scherzetto porta a porta, i bambini non vedono l’ora di indossare i loro costumi spaventosi e make-up spettrali per uscire a fare incetta di dolciumi nella notte più paurosa dell’anno. I negozi in genere propongono decine di costumi diversi tra cui scegliere, dai classici mostri ai travestimenti più azzardati. Tuttavia è possibile creare dei meravigliosi costumi anche in casa: Halloween infatti è l’occasione perfetta per dare libero sfogo alla fantasia e mettere in pratica la propria creatività, coinvolgendo i tuoi piccoli nella realizzazione dei costumi dei loro sogni!

Per confezionare dei costumi originali, semplici ma di grande effetto scenico, sarà sufficiente recuperare dall’armadio qualche vecchio abito inutilizzato, della stoffa, qualche colore e un po’ di materiali semplici da reperire come cartoncini, gommapiuma, nastrini ed elastici. Se non vedi l’ora di metterti all’opera per trasformare i tuoi bambini in dei simpatici mostriciattoli, ecco 10 idee di costumi fai-da-te per Halloween da realizzare in casa.

Zucca di Halloween

Un classico intramontabile che i tuoi bambini ameranno sfoggiare nella notte più paurosa di tutte è senz’altro il costume da zucca di Halloween! La zucca infatti è uno dei simboli principali di questa ricorrenza, e creare un adorabile costume per i più piccoli sarà semplicissimo: tutto ciò che che serve è della stoffa arancione, della carta adesiva nera e qualche metro di elastico. Innanzitutto occorre ripiegare in due la stoffa arancione e ritagliare la forma di un trapezio; a questo punto, cucendo lungo i bordi della base maggiore e della base minore del trapezio, bisogna creare un risvolto entro cui far passare l’elastico.

Unendo le due estremità degli elastici si otterranno quindi due aperture, una più piccola per la testa e una pi larga per le gambe. Per dare maggiore rotondità al costume è possibile inserire all’interno della zucca dei fogli di giornale appallottolati, della gommapiuma o dell’ovatta. Infine, per dare un tocco più minaccioso alla tua zucca, ritaglia gli occhi, il naso e la bocca a zig zag con della carta adesiva o della stoffa nera, o in alternativa disegnali direttamente sulla stoffa utilizzando un pennarello o delle tempere.

Streghetta fai-da-te

Un altro grande classico che non può mancare a nessuna festa di Halloween che si rispetti è il costume da strega, perfetto per le bambine di tutte le età; per confezionarne uno in casa dovrai solo recuperare dall’armadio un vestito nero, uno scialle con delle frange e degli stivali di pelle. Per ottenere la caratteristica gobba basta infilare un cuscino ripiegato sotto il vestito e per un costume più originale puoi disegnare con le tempere bianche delle ossa o delle ragnatele su delle vecchie calze o leggins neri. Il tocco finale saranno l’immancabile cappello a punta e la scopa di saggina.

Costume da vampiro

Perfetto tanto per le femminucce quanto per i maschietti, il costume da vampiro è sempre uno dei più gettonati ad Halloween. Per ricreare un look d’altri tempi basterà indossare un vestito di pizzo nero per le bambine o un completo classico per i bambini; disegna qualche goccia di sangue sugli abiti e non dimenticare il make-up: un po’ di tinta bianca per ricreare il pallore, matita nera intorno agli occhi e rossetto rosso. Completa il costume con un ampio mantello nero e qualche accessorio a tema come un cerchietto con veletta, una collana con delle croci o delle spille a forma di pipistrello.

Costume da pirata

Un costume molto semplice da realizzare in casa ma che ha sempre un grande fascino per grandi e piccini, è quello da pirata. Pantaloni larghi, camicia, gilet e stivali alti saranno indispensabili per questo abito: tagliuzza la camicia e i pantaloni lungo i bordi per ottenere un effetto sfrangiato, quindi aggiunti qualche dettaglio colorato come una sciarpa legata in vita, una bandana al collo, bracciali dorati e pendenti. Per completare il look aggiungi una cintura con la spada, il cappello da capitano e una benda sull’occhio. Per un tocco in più è possibile disegnare baffi finti e pizzetto con la matita nera.

Zombie fai-da-te

Se stai cercando un’idea last-minute per realizzare a mano un costume di Halloween semplice, il travestimento da zombie è la soluzione perfetta. Come base si possono utilizzare dei qualsiasi abiti vecchi, ai quali basterà aggiungere pochi semplici dettagli per renderli davvero spaventosi: una volta scelti i vestiti adatti non resta che praticare dei tagli verticali lungo i capi, degli strappi e dei buchi irregolari. Per rendere il travestimento più credibile sbizzarrisci la fantasia con il trucco: tinta bianca per il viso, occhi cerchiati di nero e macchie di sangue. Procurati un cervello di plastica o realizzane uno in cartapesta per scattare delle foto indimenticabili!

Costume da unicorno scintillante

Le bambine più piccole ameranno senz’altro indossare uno sgargiante vestito da unicorno, e realizzarne in casa uno davvero strepitoso non è affatto difficile: serviranno innanzitutto un body e una calzamaglia bianca o rosa, del tulle colorato, dei nastrini, un cerchietto, cartoncini e tanti glitter.

Innanzitutto piega il cartoncino a forma di cono, decoralo con dei brillantini e incollalo su di un cerchietto. Ottieni poi dei triangolini di cartoncino per ricreare le orecchie e incolla anche queste ai lati del corno, aggiungendo dei nastrini colorati per simulare la criniera. Infine, per la coda puoi realizzare una gonna di tulle cucendo delle porzioni di stoffa color pastello intorno ad un elastico largo. Completa il tutto con una spruzzata di glitter intorno agli occhi e sugli abiti.

Costume da supereroe

Si sa che tutti i bambini amano i supereroi e chiunque ha sognato almeno una volta di essere uno di loro: è possibile ricreare una versione fai-da-te dell’idolo del tuo piccolo con poche semplici mosse. Un esempio può essere il costume di Superman, per il quale basteranno una calzamaglia e un body blu, dei calzoncini rossi, e dei fogli di gommapiuma sui quali disegnare la S di Superman; dopo aver ritagliato e incollato il logo del supereroe sul body non resta che realizzare un mantello con della stoffa rossa e il gioco è fatto!

Minions di Cattivissimo Me

Cattivissimo Me è diventato senza dubbio uno dei film d’animazione più amati da bambini e bambine di tutte le età; protagonisti indiscussi della pellicola sono i Minions, i piccoli esserini gialli aiutanti del protagonista. Per i piccoli di casa, trasformarsi in Mionions per un giorno sarà un sogno che si avvera e realizzare in casa il costume è un gioco da ragazzi: tutto ciò che occorre saranno una maglia e un berretto gialli, una salopette di jeans e, per creare i caratteristici occhiali, una fascia elastica e dei cartoncini.

Per creare gli occhiali innanzitutto ritaglia una striscia di cartoncino grigio della larghezza di 15 cm e unisci le estremità con la spillatrice per formare un tubo; chiudi entrambi i lati con un cerchio di cartonino bianco e sulla facciata davanti disegna un occhio nero, mentre l’altra facciata andrà incollata alla fascia elastica. Per un look più completo puoi dipingere di giallo la faccia dei tuoi piccoli.

Costumi anni ’80

Un’idea molto originale che i tuoi piccoli ameranno sicuramente, può essere quella di trasformarsi in mamma e papà per un giorno: recupera dall’armadio dei vecchi vestiti di quando eri giovane e divertiti a ricreare un look anni ’80 che sembri uscito direttamente dalle vecchie foto di famiglia! Tute colorate, gonne ampie e giacche di jeans over-size saranno perfette per questo outfit; utilizzando degli abiti di qualche taglia più grande l’effetto comico è assicurato. Infine aggiungi qualche dettaglio come grandi occhiali da sole, pettinature cotonate e uno stereo in spalla.

Costumi per tutta la famiglia

Se quest’anno stai progettando di unirti ai più piccoli per per accompagnarli a fare dolcetto-o-scherzetto e non vedi l’ora di tornare bambino per una notte, non c’è idea migliore che coinvolgere tutta la famiglia con dei costumi coordinati! Puoi prendere ispirazione dalle famiglie più famose del grande schermo, come ad esempio i Simpson o la Famiglia Addams, oppure puoi ricreare i costumi di personaggi famosi.

Con un cappotto nero, una bacchetta magica e una cravatta a righe, tu e la tua famiglia potrete interpretare i maghi di Hogwartz come in Harry Potter. Oppure potete trasformarvi nei personaggi del Mago di Oz: procurarti un vestitino a scacchi azzurri con delle scarpette rosse per Dorothy, una salopette di jeans e un po’ di fieno per lo spaventapasseri, degli abiti ricoperti di carta stagnola per l’uomo di latta, e infine una criniera di lana e baffi finti per il leone.