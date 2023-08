Fonte: 123RF Test Qual è il tuo animale-guida?

Nelle tradizioni dei nativi americani gli animali hanno una grande importanza simbolica. Vengono usati per comunicare i valori e le credenze spirituali delle comunità, appaiono nei miti di creazione di molte tribù mentre le immagini di animali vengono spesso utilizzate per condividere storie familiari, di clan e personali. Inoltre, in molte culture indigene è molto viva la tradizione degli animali-guida o spiriti animali, considerati come insegnanti o messaggeri che sono in connessione profonda con gli individui per proteggerli, guidarli, aiutarli nei momenti più critici o importanti della vita.

Un legame di protezione

La tradizione però vuole che non si possa scegliere il proprio animale spirituale, ma è lui che sceglie la persona con cui creare un legame di protezione. Questa connessione consente all’animale-guida di offrire quella che i nativi chiamano “guarigione” ovvero una forma di guida, protezione, potere o saggezza: egli indica la soluzione o il giusto comportamento per “guarire” da una situazione complicata o risolvere un problema spinoso.

Come mettersi in contatto

Per capire quale animale-guida ci sta cercando, dovremmo fare attenzione a cosa appare nei nostri sogni, a quale immagine ci sovviene quando siamo immerse nei nostri pensieri, ma anche a cosa possiamo scorgere osservando la natura. Dovremmo anche notare quando un animale appare nella nostra vita in modo evidente e ripetitivo, sia in forma fisica che simbolica, oppure quando ha un comportamento insolito.

L’orso, il gufo reale, l’ape e il lupo sono gli animali dei nostri boschi che possono essere le tue guide

Sempre nel rispetto delle tradizioni culturali diverse dalla nostra, possiamo cercare di capire, attraverso un test, come avvicinarci al nostro animale-guida. In questo test vengono coinvolti quattro animali importantissimi per la biodiversità della natura italiana, perché ogni cultura deve cercare i propri spiriti animali nell’ambito dell’ambiente in cui vive. Purtroppo, molte specie animali europee sono minacciate dalla caccia, dall’inquinamento, dal riscaldamento climatico, dai pesticidi, dalla crescente antropizzazione. Eppure, considerati in una dimensione spirituale, i nostri preziosi animali possono comunque proteggerci e guidarci. E tu, vuoi sapere quale animale guida ti sta cercando? Fai il test!