Chi è Giada Desideri, la moglie di Luca Ward

Bionda, bellissima e di successo: Giada Desideri è la moglie di Luca Ward, celebre attore e doppiatore italiano.

I due si sono sposati nel 2013, quasi dieci anni dopo essersi conosciuti sul set di un film, e hanno due figli. Ancora oggi formano una delle coppie più affiatate e unite del mondo dello spettacolo. “Io adoro i miei figli – ha raccontato Luca Ward qualche tempo fa parlando della sua famiglia -. Quando torno a casa la sera stacco il cellulare e, con mia moglie, parlo con loro, magari mentre giochiamo tutti insieme. Può anche capitare di guardare un film, ma parlare è determinante”.

Classe 1973, vero nome Maria Giada Faggioli, la Desideri ha iniziato la sua carriera di attrice quando era giovanissima. A 13 anni viene notata da un fotografo di New York che le apre le porte del mondo della moda internazionale, in seguito Luigi Comencini la sceglie per il ruolo di Crisolinda nel film Un ragazzo di Calabria.

Quell’esperienza spinge Giada a iniziare una carriera nel mondo del cinema. Si trasferisce a Los Angeles, dove studia recitazione per diversi anni, in seguito torna in Italia e nel 2013 prende parte al film I ragazzi del muretto, che le regala un enorme successo.

Nel 1996 recita in Un posto al sole vestendo i panni di Claudia Costa, prendendo parte a tantissime altre serie tv come Dio vede e provvede, Don Matteo 3, Una donna per amico 2 e Gente di mare, mentre nel 2008 è Anna Polito nel film Animanera di Raffaele Verzillo.

In seguito alla nascita dei figli Lupo e Luna decide di allontanarsi dal mondo della tv e apre il blog Curvy Jade, dove parla delle curvy in modo intelligente e simpatico, dispensando consigli e spingendo le donne ad accettare il proprio corpo.

“Sono sposato e innamorato pazzo di Giada – aveva detto Luca Ward qualche tempo fa – non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però, penso con allegria e con divertimento alle avventure di gioventù”.