Chi è Claudio Briganti, il marito di Laura Chimenti

editato in: da

Quello di Claudio Briganti è un nome pressoché sconosciuto nel panorama televisivo italiano, se non fosse per sua moglie: lei è la splendida Laura Chimenti, giornalista di Rai1 e conduttrice dell’edizione serale del Tg1. I due condividono la vita da molti anni ormai, e sono una coppia decisamente affiatata.

Claudio è un uomo molto riservato, non ha mai amato mettere in pubblica piazza ciò che riguarda la sua vita privata, ed è per questo motivo che sul suo conto non si hanno molte informazioni. È un importante manager che da anni si occupa di sport, passione che ha coltivato sin da piccolo e che ha portato avanti sino ad oggi. Il suo nome si cela dietro la scuola calcio dell’AS Roma, di cui è uno dei fondatori. E grazie alle sue competenze, derivanti dall’esperienza e dalla laurea in Economia e Commercio che ha preso all’Università La Sapienza di Roma, si è fatto strada come manager della Sportkinetic, società che gestisce alcuni importanti centri di fisioterapia.

Il marito di Laura Chimenti è anche presidente del Movimento Sportivo Popolare, un’associazione che nasce con l’obiettivo di organizzare eventi sportivi sul territorio e corsi di formazione per tecnici e dirigenti sportivi. Inoltre, Claudio è uno dei principali referenti di uno sport molto particolare, il padel. Tra le sue mille attività, però, la priorità è sempre la stessa: la famiglia. Sua moglie e le sue tre splendide figlie sono sempre al primo posto, come si evince dalle parole di Laura.

La giornalista, in un’intervista a Storie Italiane, ha infatti rivelato: “Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore. Il senso della mia vita me lo hanno dato i miei genitori e lo ha riempito mio marito, mi hanno spinto a fare tutto quello che ho fatto, mi hanno fatto fare tutto quello che volevo”. Laura Chimenti, una delle donne scelte da Amadeus per accompagnarlo nella sua avventura al Festival di Sanremo 2020, ha al suo fianco l’uomo della sua vita ormai da molti anni. Lei e Claudio hanno avuto tre figlie: Margherita, Bianca e Gloria. E proprio in occasione della sua esperienza sul palco dell’Ariston la giornalista ha potuto contare sulle persone per lei più importanti.