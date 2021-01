Charlene di Monaco, preoccupazioni a palazzo: Alberto e un’altra figlia segreta

editato in: da

Charlene di Monaco, dopo un anno molto complesso, è pronta ad affrontare il 2021, anche se questo potrebbe riservarle ancora qualche difficoltà, specialmente nel legame con Alberto.

La Principessa, in effetti, nelle ultime apparizioni in pubblico è apparsa visibilmente triste e preoccupata. Sebbene abbia sfoggiato un nuovo taglio di capelli, che in moltissimi hanno interpretato come un vero e proprio gesto di liberazione, dall’altro non è sfuggito un dettaglio: gli occhi più attenti hanno notato che sulle sue mani non compare più la fede nuziale.

Questi due particolari fanno pensare che tra Charlene e Alberto di Monaco le cose non vadano esattamente a gonfie vele: il Principe, infatti, è chiamato a prendersi le responsabilità di una figlia avuta da una donna brasiliana e dovrà partecipere all’udienza sulla paternità il prossimo febbraio.

Secondo alcune fonti vicine alla Famiglia Reale, la Principessa sarebbe in uno stato di “agonia” e sta affrontando la “più grande crisi” della sua vita. La donna brasiliana, che oggi vive in Italia, sostiene di aver incontrato Alberto in una discoteca a Rio de Janeiro nel 2004 e dopo una breve e intensa relazione, sarebbe rimasta incinta di una bambina. Lo scorso settembre la ragazza ha inviato una nota scritta a mano al Principe:

Quando avevo cinque o sei anni, continuavo a chiedere a mia madre dove eri e perché non eri con noi, perché ho amici che hanno sempre entrambi i genitori con cui giocare, ma non ho mai ricevuto una risposta da te. Non capisco perché sono cresciuta senza un padre, e ora che ti ho trovato non vuoi vedermi

La ragazza, che oggi ha 15 anni, sarebbe nata da questo fugace rapporto nel settembre del 2004, dopo aver incontrato per la prima volta Charlene, ma prima che iniziassero a frequentarsi seriamente. Per Alberto si tratta della terza azione legale per il riconoscimento della paternità: nel 1992 è nata Jazmin Grace Grimaldi, frutto dell’amore del Principe e di Tamara Rotolo, poi nel 2002 è arrivato Alexandre, nato dopo una relazione segreta con l’assistente di volo Nicole Coste.

E mentre Alberto di Monaco sostiene di essere stato ricattato, la madre della giovane ha affermato di non aver mai chiesto soldi al Principe: “Tutto quello che voglio è un test del DNA, in modo che mia figlia possa finalmente sapere chi è suo padre”.

Nel frattempo a farne le spese sarebbe Charlene: una fonte vicina alla famiglia ha affermato che lei “non vorrebbe credere a queste affermazioni, ma affrontarle è un incubo: questa è la crisi peggiore da quando ha sposato Alberto”.