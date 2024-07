Kamala Harris Brat, che cosa significa e perché se ne parla

Fonte: IPA Kamala Harris

Cosa c’entra Kamala Harris con l’ultimo album della cantante inglese Charli XCX? Apparentemente nulla, ma una frase diventata virale subito dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha fatto sì che i nomi delle due donne venissero legati grazie a una parola: Brat. Ecco cosa significa.

Kamala Harris è Brat: cosa significa

Negli ultimi giorni sui social sono spuntati moltissimi meme e immagini che riportano la frase “Kamala Harris is Brat”. Un sostantivo non così comune, almeno fino ad ora.

Dopo la scelta di Biden di rinunciare alla candidatura come Presidente USA e di dimostrare il suo sostegno a Kamala Harris, in molti si sono attivati per mostrare tutto il loro appoggio alla vicepresidente. Tra i tanti nomi noti, anche pop star inglese Charli XCX, pseudonimo di Charlotte Emma Aitchison, che ha definito la Harris Brat.

La parola fa riferimento al nome del suo album che, più che un titolo, è diventato un vero e proprio concetto. La stessa cantante ha infatti spiegato che con Brat intende identificare: “una ragazza che è un po’ un casino, a cui piace divertirsi, anticonformista, libera, molto onesta, diretta, un po’ volatile”.

Una definizione di libertà che le è parsa perfetta per Kamala Harris che ora, con tutta probabilità, correrà alla Casa Bianca per il Partito Democratico. Dopo il sostegno di Charli, sui social in moltissimi hanno iniziato a condividere meme e commenti che riportano “Kamala Brat”, rendendo la cosa virale. Così Kamala è ufficialmente non solo una possibile candidata alla presidenza, ma anche icona delle cosiddette brat girls.

Perché si sta continuando a parlare di “Kamala Brat”

Il gran numero di commenti e condivisioni di Kamala Brat ha ovviamente puntato riflettori ancor più luminosi sul futuro della vicepresidente. Dall’endorsement di Biden nei suoi confronti, è partito un vero e proprio moto di sostegno per la Harris, e in molti continuano a chiedere ai grandi volti dello showbusiness di parlare a suo favore.

Dopo che Beyoncé ha permesso alla politica di utilizzare una delle sue canzoni e che ancora in moltissimi stanno aspettando che Taylor Swift dichiari il suo sostegno, l’azione di Charli XCX è molto più di una semplice fonte di meme.

Questa pubblicità social sta infatti permettendo la vicepresidente a posizionarsi sempre di più su piattaforme usate dalle nuove generazioni, aiutando ad avvicinarla ai ragazzi e le ragazze che potrebbero decidere di sostenerla in vista di una sua possibile candidatura. Proprio per questo, la rappresentante democratica ha deciso di aprire un account TikTok.

La sua indole autoironica e la sua sensibilità riguardo a temi molto cari ai giovani l’hanno resa un personaggio già molto amato. La comunità Lgbtqia+ l’ha sostenuta fin da subito, indossando magliette brat con la scritta Kamala.

“Harris non si prende troppo sul serio, sa come divertirsi, è disposta ad essere un po’ meno rigida dei tradizionali candidati alla presidenza e penso che questo sia un bene per queste elezioni”, ha spiegato a Nbcnews Marianna Pecora, studentessa della George Washington University che guida Voters for Tomorrow, gruppo di mobilitazione politica della Gen Z.