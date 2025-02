Sogni una carriera internazionale? Ecco le lauree migliori per lavorare all’estero

Dall’ingegneria alla medicina, passando per economia e design: scopri quali lauree offrono le migliori opportunità di lavoro all’estero e come rendere il tuo profilo più competitivo a livello internazionale

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: 123 rf

Scegliere un percorso di studi è una decisione importante, ma oggi più che mai non riguarda solo il Paese in cui si vive. Il mondo del lavoro è sempre più globale, e avere un titolo di studio che offra opportunità all’estero può essere un grande vantaggio. Alcune lauree, infatti, garantiscono più possibilità di carriera internazionale grazie alla loro spendibilità in diversi mercati, alla richiesta globale di determinate competenze e alla facilità con cui vengono riconosciute a livello internazionale.

Ma quali sono i corsi di laurea che aprono più porte fuori dall’Italia? In questo articolo scopriremo le migliori opzioni per chi sogna di lavorare all’estero, i fattori da considerare nella scelta del proprio percorso accademico e alcuni consigli pratici per rendere il proprio profilo più competitivo a livello globale.

I criteri per scegliere una laurea dal respiro internazionale

Non tutte le lauree offrono le stesse opportunità fuori dai confini italiani. Alcuni percorsi di studio, per esempio, sono molto richiesti in tutto il mondo, mentre altri potrebbero essere più spendibili solo a livello locale. Per capire quali corsi di laurea garantiscono i migliori sbocchi internazionali, è utile tenere in considerazione alcuni fattori chiave.

Uno degli elementi più importanti è la domanda globale per una determinata professione. Ci sono settori come la tecnologia, la medicina e la finanza in cui le aziende cercano talenti ovunque e offrono contratti vantaggiosi anche a candidati provenienti da altri Paesi.

Un altro aspetto da valutare è il riconoscimento del titolo di studio: alcune lauree italiane sono immediatamente valide in tutta l’Unione Europea, ma per esercitare in altri continenti potrebbe essere necessario un esame di abilitazione o un periodo di formazione aggiuntivo.

La conoscenza delle lingue gioca un ruolo fondamentale. Anche se il lavoro dei sogni si trova in un Paese non anglofono, l’inglese è quasi sempre un requisito essenziale. Avere una laurea che include corsi in lingua straniera o esperienze all’estero può fare una grande differenza in fase di selezione.

Infine, può essere molto utile anche scegliere un’università che abbia partnership con atenei stranieri, programmi di doppia laurea o opportunità di stage e scambi internazionali, in modo da costruire fin da subito un profilo lavorativo competitivo a livello globale.

Le migliori lauree per lavorare all’estero

Alcuni percorsi di laurea offrono più sbocchi internazionali di altri, grazie alla loro richiesta sul mercato del lavoro e alla facilità con cui i titoli vengono riconosciuti in diversi Paesi. Ecco alcune delle migliori opzioni per chi sogna una carriera fuori dall’Italia.

Le lauree in ingegneria e tecnologia sono tra le più richieste a livello globale. I laureati in Ingegneria Informatica, Meccanica, Elettronica o delle Telecomunicazioni possono trovare facilmente opportunità in aziende multinazionali, startup tecnologiche e centri di ricerca. Professioni come sviluppatore software, esperto di intelligenza artificiale e ingegnere robotico sono in forte espansione e offrono stipendi molto competitivi in tutto il mondo.

Anche il settore dell’economia e della finanza garantisce ottime possibilità di carriera internazionale. Laurearsi in Economia, Finanza o Management permette di accedere a posizioni in grandi aziende, banche e società di consulenza. Londra, New York, Dubai e Singapore sono tra le città con la maggiore richiesta di professionisti in questi ambiti, offrendo opportunità interessanti per chi ha una buona preparazione accademica e un’ottima conoscenza dell’inglese.

Un’altra opzione con ottimi sbocchi internazionali è la laurea in medicina e professioni sanitarie. Medici, infermieri e operatori sanitari sono richiesti in molti Paesi, soprattutto in Nord Europa, Canada e Australia. Tuttavia, è importante informarsi sulle procedure di riconoscimento del titolo di studio, poiché in alcuni casi potrebbe essere necessario sostenere esami di abilitazione o completare ulteriori anni di formazione.

Le lauree in scienze politiche e relazioni internazionali sono perfette per chi sogna di lavorare in organizzazioni come l’ONU, l’Unione Europea o ONG internazionali. Anche le aziende multinazionali cercano spesso esperti in geopolitica e diplomazia, offrendo opportunità in settori come la consulenza strategica e gli affari esteri.

Chi ha una passione per la creatività può considerare le lauree in design e architettura, che offrono sbocchi interessanti in città come Parigi, Londra e Tokyo. I laureati in industrial design, fashion design e architettura possono trovare lavoro in studi di progettazione, case di moda e aziende di arredamento con respiro internazionale.

Infine, le lauree in lingue e traduzione permettono di lavorare come interpreti, traduttori e consulenti linguistici per aziende, istituzioni e ambasciate in tutto il mondo. Parlare più lingue straniere è un grande vantaggio per chi vuole intraprendere una carriera internazionale in settori come il turismo, la diplomazia e il commercio estero.

Come rendere una laurea più internazionale

Anche se il percorso di studi scelto non è tra quelli con le migliori prospettive globali, ci sono comunque diversi modi per aumentare le possibilità di lavorare all’estero. Uno dei più efficaci è scegliere un’università che offra programmi di doppia laurea con atenei stranieri, permettendo di ottenere un titolo valido in più Paesi.

Fare esperienze all’estero durante gli studi è un altro elemento chiave. Partecipare, ad esempio, a programmi Erasmus, stage internazionali o summer school consente di acquisire competenze interculturali, migliorare la conoscenza delle lingue straniere e costruire una rete di contatti utile per il futuro.

Specializzarsi in un settore in forte crescita può fare la differenza. Master e corsi di perfezionamento in ambiti innovativi come data science, green economy e cybersecurity aumentano le possibilità di essere assunti da aziende internazionali. Anche il networking è fondamentale: partecipare a conferenze, eventi e fiere del settore permette di entrare in contatto con potenziali datori di lavoro e scoprire nuove opportunità professionali.

Dove cercare opportunità lavorative internazionali

Una volta completati gli studi, il passo successivo è cercare lavoro all’estero in modo efficace. Le piattaforme di ricerca lavoro come LinkedIn, Glassdoor, Indeed e EURES offrono migliaia di offerte adatte a diversi profili professionali. Partecipare a fiere del lavoro internazionali e career day è un ottimo modo per entrare in contatto con aziende che assumono personale da tutto il mondo.

Alcune agenzie di recruiting specializzate, come Hays e Michael Page, aiutano i candidati a trovare posizioni lavorative all’estero in settori specifici. Infine, è fondamentale informarsi sulle procedure burocratiche e sui visti necessari per lavorare in un determinato Paese, per evitare ostacoli durante il processo di assunzione.