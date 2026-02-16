Gioca con il test e diventa protagonista dell’evento tv più grandioso dell’anno: sali idealmente sul palco dell’Ariston e scopri chi potresti essere in base al tuo carattere tra la Conduttrice, la Super Ospite o la Cantante in Gara

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Qual è il ruolo per te al Festival di Sanremo?

“Una noia mortale”, “Superatissimo”, “La bella musica è altrove”: spesso i commenti sul Festival somigliano a questi. Eppure ogni anno ci si ritrova tutti a sbirciare un pezzetto di gara, a sorridere dei contrattempi, a tifare per un artista. Perché Sanremo è quel faraonico e super popolare appuntamento che inevitabilmente ci riunisce sul divano con gli amici, ci fa giocare al Fantasanremo, ci diverte con i look, ci fa postare i meme più irriverenti, ci sorprende con gli scandali montati ad arte e, alla fine, ci fa anche ascoltare una manciata di canzoni degne di rimanere nella memoria (almeno fino alla prossima edizione).

Un divertimento speciale

Quindi, anche se ci sentiamo troppo avanti per guardare uno spettacolo “antico” come il Festival, alla fine ci divertiamo a vederlo, non fosse altro per la gustosa possibilità che ci dà di sentirci tutti “giudici”: critici musicali, esperti di moda, specialisti di bon ton e luminari di psicologia dei cantanti. Opinioni pungenti e pareri beffardi si moltiplicano, accanto a giudizi feroci e sentenze sarcastiche. È solo per ridere, ma poi il gioco ci prende la mano e ci sorprendiamo a restare sveglie fino a notte alta per guardare anche il DopoFestival con i commenti a caldo di artisti e giornalisti.

Tra stress e emozione

E all’improvviso ci ritroviamo a pensare: “Sì, mi diverto a criticare, ma come ci starei io su quel palco? Mi starebbe meglio l’outfit di Levante o quello della Lamborghini? Se fossi al posto della Pausini, cosa farei?”. Come in un reel a doppia velocità ci immaginiamo sicure conduttrici al comando della kermesse, oppure trepidanti cantanti in gara in cerca della standing ovation, o carismatiche super ospiti osannate dal pubblico, tra le direttive categoriche del regista, le indicazioni frenetiche dei manager, i ritocchi al volo all’abito che si è scucito un lato… Che stress micidiale! Ma che bellissima emozione!

Sul palco dell’Ariston ci sei tu

E se toccasse proprio a te essere una protagonista della show, tra look da sogno, luci scintillanti, scalinate da scendere, annunci da fare, melodie da intonare? Gioca con il test e scopri quale ruolo sarebbe perfetto per te sul palco del Teatro Ariston, tra conduttrice, cantante in gara o super-ospite. Meglio saperlo: chissà, un domani potrebbero chiamare proprio te…