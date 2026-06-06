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IPA Stefano De Martino

Un annuncio spericolato e a sorpresa: Stefano De Martino svela le date ufficiali del Festival di Sanremo 2027. Manca ancora molto tempo, ma i preparati fervono senza sosta. Sul conduttore pesa l’eredità artistica del recente passato della kermesse, ma anche l’aspettativa di freschezza e novità che potrà portare. Una cosa è certa, il giovane talento ha già impresso la sua marca stilistica al Festival non ancora iniziato, facendo solleticare il palato ai fan della gara canora più attesa dell’anno. Ecco quando inizia.

Le date ufficiali del Festival di Sanremo 2027

Il primo Festival di Sanremo sotto la conduzione di Stefano De Martino, si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027.

In aggiornamento