Inviti digitali o cartacei: pro e contro

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Inviti di nozze digitali o cartacei

Tra i dilemmi più atroci con cui gli sposi devono confrontarsi c’è la scelta delle partecipazioni di nozze. Se fino a qualche anno fa i dubbi principali riguardavano font e colori degli inviti, oggi le coppie devono prima di tutto decidere se affidarsi al formato digitale o a quello tradizionale.

Scegliere un invito cartaceo piuttosto che uno digitale non vuol dire semplicemente puntare su un formato differente, ma anche immaginare un preciso effetto sugli ospiti che lo riceveranno. Da un lato, quindi, c’è il fascino della tradizione, e dall’altro la praticità e l’innovazione del design contemporaneo. Ma quali sono i pro e i contro delle due opzioni?

Inviti cartacei

Gli inviti stampati non sono dei semplici pezzi di carta recanti le informazioni del sì, ma dei veri e propri oggetti artistici. Tenere tra le mani qualcosa realizzato con cura e in modo artigianale rappresenta sicuramente un’esperienza molto significativa: sigilli in ceralacca, nastri e bordi strappati a mano aggiungono strati di matericità e profondità. Insomma, ci sono davvero molti motivi per preferire questa soluzione.

I vantaggi

Gli inviti cartacei si distinguono sicuramente per il loro romanticismo. La consistenza del cartoncino, la perfezione delle lettere impresse e il profumo dell’inchiostro diventano ricordi da custodire, frammenti che gli ospiti possono tenere con sé, esporre e riscoprire nel tempo.

Inoltre, per chi ama la cura artistica anche nei dettagli più piccoli, gli inviti stampati rappresentano un omaggio all’artigianalità: non semplici pezzi di carta, ma un’anticipazione sensoriale del matrimonio stesso.

Se state cercando di personalizzare il più possibile il vostro sì, inoltre, questa soluzione è sicuramente più adatta: le possibilità di scegliere carta, texture, colori, font e lavorazioni speciali sono quasi infinite.

Gli svantaggi

Tuttavia, alla bellezza del cartaceo si accompagna un ritmo più lento: dalla stampa alla spedizione, questi inviti richiedono tempo e investimento economico. Stampa, carta speciale, lavorazioni, buste e spedizioni possono incidere molto sul budget, mentre un errore o un cambiamento dell’ultimo minuto potrebbe comportare ristampe costose. Quindi, se non avete somme altissime a disposizione potrebbe essere meglio soprassedere.

Anche il rischio di smarrimento è più alto rispetto alla controparte digitale: dimenticare un invito è più frequente di quanto si possa immaginare. Infine, consumo di carta, inchiostri, materiali e trasporti generano anche un grande impatto ambientale.

Quando sceglierli

Gli inviti cartacei sono necessari se state organizzando un matrimonio romantico e tradizionale. Se quindi avete optato per una location sfarzosa, un dress code elegante e un tema Old Money o impegnativo, non potrete fare a meno di partecipazioni stampate.

Anche se state allestendo un ricevimento dal forte sapore artistico dovreste evitare il digitale e puntare invece su inviti realizzati a mano che rispecchino il tema e lo stile dei fiori d’arancio.

Inviti digitali

Gli inviti digitali sono sinonimo di modernità e fluidità. Eleganti, adattabili e sofisticatamente discreti, possiedono una poesia tutta loro: sono pensati per le coppie moderne, per gli spiriti nomadi e per chi preferisce la comodità a tutto. Prima di puntare su questa soluzione, tuttavia, sarebbe meglio vagliare con cura tutti i pro e i contro che ne conseguono.

Vantaggi

Gli inviti digitali sono facilmente gestibili: permettono personalizzaione, modifiche dell’ultimo minuto e persino il monitoraggio delle aperture e delle interazioni degli ospiti, senza rinunciare allo stile. Grazie a immagini in movimento, suoni e persino animazioni, possono trasformarsi in una tela immersiva e coinvolgente.

Nella maggior parte dei casi sono inoltre una soluzione più conveniente dal punto di vista economico: eliminando la necessità di stampa, spedizione e materiali fisici, i costi sono sicuramente più contenuti.

Se avete organizzato un matrimonio green, questa è forse la soluzione a voi più adatta: gli inviti digitali, infatti, riducono il consumo di carta e gli spostamenti legati alla consegna. Sono inoltre perfetti per invitati internazionali o lontani, poiché arrivano immediatamente ovunque nel mondo.

Infine, garantiscono una maggior flessibilità: in caso di cambi di orario, di indirizzo, programmi o dettagli logistici si potrebbe risolvere tutto con un semplice clic.

Svantaggi

Volendo parlare dei punti deboli di questa opzione, bisogna ammettere che a volte gli inviti digitali possono risultare privi di quel tocco personale che rende i dettagli di un matrimonio emozionanti e autentici. Senza buste indirizzate a mano o messaggi scritti personalmente, potrebbero apparire meno intimi o significativi.

Esiste inoltre il rischio che le partecipazioni digitali vengano completamente ignorate, perse tra le tante email ricevute o eliminate accidentalmente, senza offrire alla fine lo stesso valore di ricordo di un invito cartaceo.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, inoltre, non sono accessibili a tutti: richiedono connessione internet e familiarità con smartphone o strumenti digitali. Persone anziane o poco abituate alla tecnologia potrebbero quindi avere problemi.

Infine, se avete organizzato una cerimonia formale e tradizionale, gli inviti digitali potrebbero essere percepiti come meno eleganti e quindi poco coerenti con l’estetica dei fiori d’arancio.

Quando sceglierli

Il digitale si abbina molto bene a matrimoni contemporanei dal design essenziale. Vista la sua praticità, rappresenta anche la soluzione ideale per ricevimenti informali e intimi: via libera quindi al suo utilizzo in micro wedding, brunch wedding e matrimoni domestici.

Anche se avete pianificato un destination wedding puntare sul digitale è la soluzione migliore: trattandosi di una pratica spesso internazionale, non dovrete porvi il problema di francobolli e spedizioni all’estero.

Infine, se tra le caratteristiche del vostro matrimonio c’è un’attenzione particolare all’ambiente o una tematica green è assolutamente vietato pensare di utilizzare carta in ingenti quantità per la vostra wedding stationery.

Soluzioni alternative se non sapete scegliere tra il digitale o il cartaceo

Se proprio non riuscite a scegliere l’uno o l’altro formato, esistono delle soluzioni alternative. Molte coppie stanno infatti combinando il fascino della carta con la comodità e l’interattività del digitale: nello specifico, alcuni sposi utilizzano partecipazioni tradizionali e piattaforme online per semplificare la gestione delle conferme di partecipazione (RSVP), condividere mappe e indicazioni, dress code, consigli utili e aggiornare gli invitati in caso di cambiamenti nei programmi.

È una soluzione particolarmente adatta ai matrimoni contemporanei perché unisce il fascino del rituale alla comodità della tecnologia cogliendo il meglio di entrambi.