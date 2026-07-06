Matrimonio, quali documenti aggiornare dopo il sì

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Documenti di nozze

Pronunciare il fatidico sì potrebbe portare molti cambiamenti nella vita di una persona. Oltre a celebrare l’amore tra due partner, infatti, questo evento ha piena valenza legale, e cambia di fatto anche lo stato civile dei due coniugi.

Per questo motivo, tra le molte incombenze che accompagnano i fiori d’arancio, c’è una fitta lista di adempimenti burocratici che i neo sposi sono chiamati ad assolvere: alcuni documenti, infatti, necessitano di un aggiornamento immediato, mentre per altri c’è la possibilità di agire con minor urgenza.

Documenti, quali vanno aggiornati dopo il matrimonio

Lo scambio delle promesse nuziali incide anche a livello legale sugli sposi italiani: dopo il sì, infatti, i due non risultano più nubile/celibe per lo Stato italiano, bensì coniugato/a. Ma come incide questo cambiamento a livello burocratico? A contrario di quanto si possa immaginare, lo stato civile e le relative modifiche (matrimoni, divorzi) sono dati ufficiali gestiti e aggiornati in automatico nei registri pubblici, accessibili direttamente dalla Pubblica Amministrazione.

Occorre inoltre precisare che tale stato non è stampato sui documenti d’identità italiani: in caso di modifiche, quindi, non serve né è possibile richiedere una nuova carta d’identità o un nuovo documento personale per questo motivo.

Un cambiamento più rilevante dopo il sì, invece, riguarda l’aggiunta dell’eventuale cognome del marito da parte delle neo-mogli. A tal proposito, c’è una precisazione importante da fare: prima del 1975, la legge imponeva di aggiungere il cognome del coniuge al proprio. Dal 1975, invece, l’articolo 143-bis del Codice Civile stabilisce che la donna ha il diritto (ma non l’obbligo) di utilizzare anche il cognome del partner.

Qualora si optasse per questa soluzione, molte donne si ritroverebbero a dover aggiornare con urgenza i documenti personali. La stessa situazione si potrebbe verificare anche nel caso di matrimoni trascritti da ordinamenti esteri in cui il nominativo anagrafico venga effettivamente aggiornato.

Documenti e posizioni da aggiornare subito

I documenti da aggiornare subito sono quelli in cui la presenza di un errore anagrafico potrebbe comportare non pochi problemi. Se quindi siete delle neo-mogli e avete deciso di assumere il cognome di vostro marito, dovete provvedere ad aggiornare il prima possibile i seguenti fascicoli.

Carta d’identità elettronica (CIE).

Come già spiegato, in Italia, nel matrimonio civile ordinario, la donna non cambia automaticamente cognome anagrafico, per cui spesso la CIE non va rifatta. Se tuttavia avete assunto o aggiunto un cognome secondo le regole applicabili al vostro ordinamento, conviene aggiornarla appena possibile. A tal proposito, occorre fare una precisazione importante: la Carta d’Identità Elettronica (CIE) sarà obbligatoria a partire dal 3 agosto 2026. Entro questa data, tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno completamente di essere valide, a prescindere dalla scadenza riportata sul documento e dalla celebrazione (o meno) del matrimonio.

Passaporto

Anche questo documento va aggiornato rapidamente se il nome o cognome riportato sul passaporto non coincide più con quello risultante nei registri anagrafici. In caso contrario, non è necessario rifarlo immediatamente solo per cambiare lo stato civile. Attenzione se avete prenotato viaggi di nozze internazionali: le policy potrebbero essere abbastanza severe.

Patente di guida

Se cambia il cognome, va aggiornato anche questo documento. Se invece cambia solo lo stato civile, in genere non è una priorità assoluta, ma resta opportuno regolarizzare il prima possibile per evitare difformità documentali.

Tessera sanitaria e dati fiscali

Qualora decidiate di cambiare il cognome, è bene aggiornare la tessera sanitaria. Il codice fiscale può restare invariato o essere riallineato a seconda del tipo di variazione anagrafica, ma è importante che i dati nell’Anagrafe tributaria siano corretti. Questo evita problemi con ricette, lavoro, SPID, fascicolo e prestazioni sanitarie.

Banca, carte e strumenti di pagamento

Per quanto riguarda conto corrente, carte di debito, carte di credito, eventuali firme depositate e home banking, potrebbe essere utile comunicare il nuovo stato civile se incide su deleghe, beneficiari, pratiche di mutuo o profilo cliente.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro va informato subito, soprattutto per aggiornare busta paga, anagrafica interna, welfare aziendale, coperture sanitarie, fondi, eventuali permessi e detrazioni fiscali. Anche senza cambio di cognome, il nuovo stato civile potrebbe infatti fare la differenza in termini di benefit aziendali, assegni o documentazione.

Assicurazioni

Da aggiornare subito per RC auto, casa, vita, infortuni e polizze con beneficiari nominativi. Il matrimonio può infatti avere incidenza diretta su beneficiari, nucleo assicurato o comunicazioni contrattuali.

Permesso di soggiorno o pratiche immigrazione

Se uno dei coniugi è straniero, l’aggiornamento più urgente riguarda il permesso di soggiorno o una comunicazione all’Ufficio della migrazione. Le autorità migratorie possono infatti richiedere comunicazione del matrimonio o documenti aggiornati.

INPS

Se ci sono prestazioni familiari, assegno unico universale, o simili, il nuovo stato familiare va comunicato per l’aggiornamento della posizione.

Dichiarazione dei redditi (730, ISEE)

Se lo stato civile incide sul calcolo dell’ISEE o su detrazioni, va aggiornato prima della prossima dichiarazione o richiesta ISEE.

Documenti da aggiornare alla scadenza dopo il matrimonio

Nel caso in cui nessuno dei coniugi abbia modificato il proprio cognome, i principali documenti d’identità possono essere aggiornati anche in un secondo momento, ovvero solo in concomitanza con la data di scadenza. Lo stato civile, infatti, non appare sui documenti personali, ma potrebbe essere rilevante per eventuali cambiamenti nella posizione fiscale o lavorativa dei neo sposi.

Carta d’identità e passaporto (se non cambia il cognome)

Se i dati anagrafici dei coniugi restano identici, potete normalmente tenere questi documenti fino a scadenza. Il solo fatto di essere sposati non impone sempre il rifacimento immediato di carta d’identità e passaporto.

Patente (se non cambia il cognome)

Se non ci sono variazioni anagrafiche sul nominativo, si può attendere la normale scadenza della patente, salvo richieste specifiche dell’ente.

Licenza di circolazione e documenti del veicolo di proprietà

I documenti del veicolo vanno aggiornati soprattutto se cambia il cognome dell’intestatario. Se non cambia, in genere non serve intervenire subito. In caso contrario meglio non rimandare troppo per coerenza con assicurazione e proprietà.

Abbonamenti, profili online, utenze non essenziali

Abbonamenti di vario tipo e profili online sono aggiornamenti secondari. Possono essere fatti alla prima occasione utile o quando si rinnova il contratto, soprattutto se non ci sono effetti giuridici immediati.