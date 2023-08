Flavio Briatore in vacanza coi figli Nathan Falco e Leni Klum: la foto privata

Fonte: IPA Flavio Briatore in foto coi figli Nathan Falco e Leni Klum

Una foto, in barca, che inquadra un rapporto destinato a essere sempre più forte. Flavio Briatore è in vacanza coi figli Nathan Falco, avuto dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, e Leni Klum, con la quale sta cercando di recuperare il tempo perduto. Lo scatto speciale li ritrae tutti insieme ma non rappresenta una grande novità: i due fratelli sono infatti molto uniti e, quando possono, sono soliti trascorrere del tempo insieme.

Flavio Briatore, la foto coi figli Nathan e Leni

Sono giorni di vacanza per Flavio Briatore che, come da tradizione, trascorre tra Monaco e la Sardegna. L’imprenditore è inoltre solito passare i suoi giorni di relax in compagnia degli affetti più cari e, tra questi, ci sono i suoi due figli. Con Nathan Falco ha un rapporto speciale, reso fortissimo dalla stima che lo lega alla sua ex moglie – e madre di suo figlio – Elisabetta Gregoraci, mentre con Leni sta provando a recuperare il tempo perduto. Tra le sue ex, inoltre, c’è un grande rispetto.

Nella foto, li vediamo abbracciati – tutti e tre insieme – alla volta di un’altra giornata all’insegna del relax. Nathan Falco sta crescendo rapidamente ed è sempre più simile a suo padre, mentre Leni sta muovendo i primi e importantissimi passi nel mondo della moda, proprio come la sua splendida mamma Heidi Klum. Il suo legame con lei è fortissimo, mentre il suo ex marito – Seal – le ha fatto da padre. Di questo è ben consapevole anche Flavio Briatore, che non ha riconosciuto la bambina alla nascita, ma che ora sembra deciso a conoscerla meglio ed essere presente nella sua vita.

Le sue parole per Leni Klum

Flavio Briatore si è sempre detto molto orgoglioso di lei e del suo percorso. Bellissima e molto somigliante alla sua mamma, tra le modelle più belle del mondo e di certo non vittima del tempo che passa, sta seguendo le orme materne con un certo successo. Le vediamo unite in una nota pubblicità di intimo, mentre non mancano le partecipazione agli eventi più importanti nei quali vengono ritratte insieme.

Di lei, Briatore aveva parlato a Repubblica: “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che l’ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto”.

Il primo incontro con Nathan Falco è avvenuto nel 2022, proprio per volere del loro padre: “Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

La stessa Elisabetta Gregoraci è orgogliosa del rapporto che i due ragazzi hanno saputo costruire, senza che ci fosse bisogno dell’aiuto dei genitori che – a volte – sottovalutano la maturità dei più giovani. I due fratelli si stanno conoscendo e si cercano moltissimo, sentendosi spesso nonostante abitino lontani l’uno dall’altra.